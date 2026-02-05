海洋公园新推会员年卡三级制！指定级别增限制入园日子 网民叹变相「加价」：好唔吸引

对于经常到访主题乐园的市民来说，购买可以多次入园的「年票」比起单次购买门票更为划算。最近，海洋公园宣布由2月9日起推出全新会藉制度，将分为三大级别，分别是优越、金和银，价钱由$980至$2,280不等。惟由于以往的会藉几乎全年所有日子均可入园，而更新后相同价钱的会藉级别设有限制入园日子（Blockout Dates），让不少网民认为此举是变相加价，吸引力大减。

海洋公园新推会员年卡三级制！相同价钱全年无限入园不再？

海洋公园现时的会藉计划成人价钱为港币$1,380，全年可以无限次入园，以及享有餐饮消费优惠等。官方虽然有列明「全年无限次入园 （不适用日子除外）」，如休园日及不适用日子等，不过参考「2025-2026会籍不适用日子​」，基本未见有限制入园日子（Blockout Dates），代表会藉持有人基本上可以在所有公园营运日子入园。

海洋公园将于2月9日起推出全新会藉计划，由原来的一级制变成三个级别，分别是优越卡、金卡和银卡，价钱为$2,280、$1,380及$980。当中，只有价值$2,280的「优越卡」可于会籍期内公园营运日子任意入园（除休园日及包场活动等），同时享有餐饮购物优惠，以及「大熊猫之旅」、「香港赛马会四川奇珍馆」和「海洋奇观」等优先通行权限。

至于「金卡」会藉（港币$1,380）及「银卡」会藉（港币$980）将设有限制入园日子，前者涵盖包括部分周末及长假期，如2026年4月的复活节假期周末、5月的五一黄金周及12月圣诞节假期等，后者则为大部份平日可入园（不包括公众假期）。其中，「金卡」会藉与现有会藉收费相同，惟可以入园的日子共少了11天。

在2026年2月10日前购买及续会的现有会藉持有人，将会归入全年会籍「金卡」的类别，惟入园日子并不等同。有网民致电向海洋公园查询，获回复指现有会藉持有人仍可维持「全年无限次入园」，以及换取全新会藉增设的「免费领取动物珍藏卡」，并提醒「喺2月9号或次前续就可以365日都得，去3次回本。」

网民叹变相「加价」：贵咗好多啊

对于海洋公园更新会藉计划，有网民在社交平台表示与本地另一主题乐园做法相似，「难怪2月9号之后海洋公园全年会员有block out day（Blockout Dates），原来准备跟迪士尼咁玩三款会员」；亦有人认为是变相「加价」，「优越卡系唔系全年冇限任入园。另外系唔系可以唔用排队直入睇熊猫呀？如果是免（勉）强都可以考虑下，但贵咗好多啊」、「即刻冇咁吸引」。

事实上，海洋公园在新冠疫情前已推出类似会员级别制度，有网民表示「以往张卡同金卡差唔多，想快、钟意入去食嘢优越卡就抵玩」、「十几年前佢都系分金卡银卡架，𠮶时银卡都系6百几，仲包埋闲日夜晚去玩halloween，劲抵！」

来源：海洋公园、Threads

文：LW