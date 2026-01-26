沙头角「新春嘉年华」免费去荔枝窝！游客家古村+大玩cosplay街拍 叹鸡屎藤茶果

近年，探索香港的隐世秘境成为市民周末或假日的新活动！临近农历新年，自2024年开放后的禁区沙头角将会于2月举行首届「环」游新春嘉年华，届时会免费开放，大家可在活动中免费来往荔枝窝古村、品尝客家美食，以及大玩客家造型Cosplay，享受传统节庆气氛的同时，体验浓厚客家文化及畅游沙头角。

沙头角首届「环」游新春嘉年华！免费游荔枝窝客家古村+叹鸡屎藤

由无止桥主办的赛马会「环」游八角回收及生态旅游教育计划，希望藉著新春佳节，在沙头角这个充满历史底蕴的地方，举办一场别开生面的嘉年华。这个沙头角首届「环」游新春嘉年华，将于2月7日举行，旨在推广客家文化保育，并提倡「『玩得自然、地球无痕』的绿色旅游理念」，为大家提供一个富有教育意义的本地好去处。

根据主办方介绍，嘉年华当日将会有6大精彩活动，最吸引莫过于是提供免费船票往返荔枝窝，游客家古村及市集，而且可品尝客家特色鸡屎藤小食、饮品等。此外，亦有一系列有关在地文化与环保相结合的特色摊位，客家服饰Cosplay街拍、环保工作坊、乡村音乐人现场音乐表演，以及有《荔枝窝志》作者郑敏华的新书读书会等，提供了亲子同乐的绝佳机会。

沙头角「环」游新春嘉年华

日期︰2月7日（星期六）

时间：12:45pm至4:30pm

地点：沙头角广场（九区）

费用：全免

注意：参加者需于2月4日前自行上网申请边境禁区许可证 >>按此<<

申请步骤︰https://shorturl.at/TXYBm

交通︰于港铁上水站或粉岭站，乘搭78S（特快班次）或78K巴士；于港铁上水站乘搭55K专线小巴；于港铁蓝田站乘搭 277A 巴士

资料来源︰无止桥 Wu Zhi Qiao