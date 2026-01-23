香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物

香港墟市节｜社区墟市向来是展现地区活力及街坊人情味的重要平台，而每年一度的「香港墟市节」将于1月24日（六）举行，有超过60个不同特色的墟市摊档将会于葵涌运动场摆档，售卖自家制的手工艺品、饮品食品、饰物及生活杂货等，消费满额更可获赠小礼物，今个周末不妨去逛逛，感受一下地道的墟市面貌。

「香港墟市节2025-2026」由「撑・基层墟市联盟」联同10多个团体及街坊档主共同筹办，将于明天（1月24日）于葵涌运动场举行。今年墟市节以「一方墟撑一方梦．千种物承千种情」为主题，场内会有64个来自18区不同社区的特色墟市摊档、互动摊位、表演、打卡位等，包括自家制的手工艺品、预先包装食品及饮品、咖啡、钩织、布艺、皮革、木工、盆栽、环保产品、饰物、生活杂货等。

今年「香港墟市节」已踏入第11届，主办方期望墟市能成为一个平台，承载一众基层街坊、妇女及手作者的梦想与心路历程。场内亦特设墟市展览，回顾过去的墟市活动，并展示联盟在推动香港墟市发展方面的历程。墟市节亦设有不少优惠予顾客，包括于摊档消费满$30可获赠小礼物一份、免费换领特色布袋及体验「集章卡」制作，数量有限，送完即止。

资料来源︰撑 基层墟市联盟