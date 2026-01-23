香港迪士尼乐园门票半价！1日门票$334.5 农历新年/复活节适用 附预订日期/指定优惠码
香港迪士尼乐园门票半价！香港迪士尼乐园作为亚洲首座迪士尼乐园，以独家「魔雪奇缘世界」和经典迪士尼故事深受家庭游客喜爱。园内八大主题区汇聚刺激游乐设施、精彩表演及互动体验，无论大人小孩都能尽情沉浸奇妙世界。今次推出限时快闪优惠，只要于今日（1月23日）晚上9时，经Klook平台购票，输入指定优惠码即可享1日门票半价，每位只需HK$334.5起，适用日期横跨农历新年及复活节假期，绝对是马年出游最划算选择！
香港迪士尼乐园马年新春限定活动增添节庆气氛
2026年1月30日至3月1日，香港迪士尼乐园推出「奇妙年年」马年新春庆祝活动。财神高飞与迪士尼朋友换上贺年服饰巡游，米奇红灯笼及反斗奇兵主题布置充满喜庆氛围。限定演出包括「迪士尼好友Live：城堡派对」及星空派对，带来更多祝福与惊喜。半价门票正好让游客在节日期间以超值价钱参与，感受浓厚新春气氛。
Klook快闪半价优惠 每位$334.5起 限时抢购
香港迪士尼乐园门票突发推出1日门票半价优惠，只要于今日（1月23日）晚上9时，经Klook平台购票，输入指定优惠【CNYHKDL2026】即可享折扣，原价HK$669的1日门票，折后只需HK$334.5起，适用日期横跨农历新年及复活节假期，适合家庭或朋友出游。优惠限量，先到先得，记得准时抢购！
【香港迪士尼乐园1日门票半价快闪】＞＞按此预订＜＜
- 价钱：HK$334.5起（原价：HK$669起）
- 优惠开售日子：2026年1月23日21:00至23:59
- 适用日期：2026年1月24日至4月20日
- ＞＞按此预订＜＜
文：M
