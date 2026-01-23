大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约

农历新年将至，不少家庭会出外感受节日气氛。位于大埔洞梓的慈山寺宣布，将于大年初一起一连七日举行「丙午年新春花供礼佛」，开放予公众一同赏花礼佛，在宁静庄严的环境中迎接新春，即睇内文登记及预约详情。

大埔慈山寺日前透过社交平台宣布，将于2026年2月17日，即大年初一起，至2月23日年初七期间，举办「丙午年新春花供礼佛」活动，每日早上9时30分至下午5时开放予公众进内赏花礼佛。有意参加者，只需在网上登记及预约即可。

届时慈山寺园区内桃花盛开，将以鲜花供佛，营造出「绯桃环抱、锦绣生春之胜境」。寺方期望大众在赏花之余，更能「观花色而参禅意」，提供一个沉淀心灵及亲近自然的好去处，让大家在清净祥和的环境中，欣赏繁花盛开，更能放下日常烦忧，以平静的心境迎接新开始。

资料来源︰Tsz Shan Monastery 慈山寺