年宵市场2026｜全港14个花市2.11起开放！必行干货/年花/小食档 开放时间/交通一览

年宵市场2026｜2026年农历新年年宵市场将于2026年2月11日至2月17日举行，为期7天。今年全港共有14个花市，遍布港岛、九龙及新界，齐集湿货如年花、植物等、干货及快餐或小食摊位，本文整理全港14大花市开放日期、开放时间、交通详情，让大家行年宵、买年花、食小食、感受浓厚新年节日气氛！

年宵市场2026｜全港14个花市2.11起开放！

港岛区年宵市场2026｜日期／地点／交通

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：香港铜锣湾兴发街一号；入口设于兴发街及告士打道（地图按此）

交通：港铁铜锣湾站E出口（直达，旺季单向管制）或天后站A2出口步行3-5分钟。电车至维园站。

摊位 湿货180档 干货216档 快餐4档



回到目录

九龙区年宵市场2026｜日期／地点／交通

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：九龙长沙湾道425号；入口设于长沙湾道（地图按此）

交通：港铁长沙湾站B出口

摊位： 湿货50档 干货36档 快餐3档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：九龙塘界限街101号；入口设于界限街（地图按此）

交通：港铁旺角东站D出口；太子站A出口

交通：港铁太子站A出口步行8-10分钟。

摊位： 湿货64档 干货66档 快餐6档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：观塘翠屏道6号；入口设于佳廉道方向（地图按此）

交通：港铁观塘站A1出口；牛头角站A出口

摊位： 湿货50档 干货34档 快餐5档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：九龙土瓜湾下乡道66号（地图按此）

交通：港铁土瓜湾站A出口

摊位： 湿货28档 干货52档 快餐2档



回到目录

新界区年宵市场2026｜日期／地点／交通

回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：荃湾沙咀道171-199号；入口设于沙咀道（地图按此）

交通方法：港铁荃湾站D出口

摊位： 湿货96档 干货20档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：香港太和汀角路10号；入口设于汀角路（地图按此）

交通方法：港铁太和站

摊位： 湿货40档 干货30档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：上水符兴街；新乐街及符兴街均设出入口（地图按此）

交通方法：上水铁路站B出口

摊位： 湿货73档 干货19档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：屯门旧墟天后路；入口设于天后路近洪祥路位置（地图按此）

交通方法：港铁屯门站A出口，转乘610、615、615P轻铁至青云站

摊位： 湿货45档 干货15档 快餐2档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：将军澳运隆路10号；入口设于运隆路（地图按此）

交通方法：港铁宝琳站C出口

摊位： 湿货58档 干货34档 快餐1档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：沙田源禾路16号；入口设于源禾路行人路（地图按此）

交通方法：沙田港铁站B出口

摊位： 湿货49档 干货26档



回到目录

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：元朗宏业东街18号东头工业区强业街；入口设于宝业街（地图按此）

交通方法：朗屏港铁站E出口

摊位： 湿货96档 干货60档 快餐2档



回到目录

离岛区年宵市场2026｜日期／地点／交通

日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）

地点：东涌达东路；入口设于达东路（地图按此）

交通方法：东涌港铁站B出口

摊位： 湿货10档 干货17档



回到目录

来源：食环署、旅发局