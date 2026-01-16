年宵市场2026｜全港14个花市2.11起开放！必行干货/年花/小食档 开放时间/交通一览
年宵市场2026｜2026年农历新年年宵市场将于2026年2月11日至2月17日举行，为期7天。今年全港共有14个花市，遍布港岛、九龙及新界，齐集湿货如年花、植物等、干货及快餐或小食摊位，本文整理全港14大花市开放日期、开放时间、交通详情，让大家行年宵、买年花、食小食、感受浓厚新年节日气氛！
目录
- 铜锣湾维多利亚公园
- 深水埗长沙湾游乐场
- 深水埗花墟公园
- 观塘游乐场
- 土瓜湾游乐场
- 葵青葵涌运动场
- 荃湾沙咀道游乐场
- 大埔天后宫风水广场
- 北区石湖墟游乐场
- 屯门天后庙广场
- 将军澳宝康公园
- 沙田源禾游乐场
- 元朗东头工业区游乐场
- 东涌达东路花园
港岛区年宵市场2026｜日期／地点／交通
1.铜锣湾维多利亚公园
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：香港铜锣湾兴发街一号；入口设于兴发街及告士打道（地图按此）
- 交通：港铁铜锣湾站E出口（直达，旺季单向管制）或天后站A2出口步行3-5分钟。电车至维园站。
- 摊位
- 湿货180档
- 干货216档
- 快餐4档
九龙区年宵市场2026｜日期／地点／交通
2.深水埗长沙湾游乐场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：九龙长沙湾道425号；入口设于长沙湾道（地图按此）
- 交通：港铁长沙湾站B出口
- 摊位：
- 湿货50档
- 干货36档
- 快餐3档
3.深水埗花墟公园
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：九龙塘界限街101号；入口设于界限街（地图按此）
- 交通：港铁旺角东站D出口；太子站A出口
- 摊位：
- 湿货64档
- 干货66档
- 快餐6档
4.观塘游乐场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：观塘翠屏道6号；入口设于佳廉道方向（地图按此）
- 交通：港铁观塘站A1出口；牛头角站A出口
- 摊位：
- 湿货50档
- 干货34档
- 快餐5档
5.土瓜湾游乐场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：九龙土瓜湾下乡道66号（地图按此）
- 交通：港铁土瓜湾站A出口
- 摊位：
- 湿货28档
- 干货52档
- 快餐2档
新界区年宵市场2026｜日期／地点／交通
6.葵青葵涌运动场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：葵涌兴盛路93号；入口设于高芳街（地图按此）
- 交通方法：港铁葵芳站D出口
- 摊位：湿货76档、干货22档、快餐1档
7.荃湾沙咀道游乐场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：荃湾沙咀道171-199号；入口设于沙咀道（地图按此）
- 交通方法：港铁荃湾站D出口
- 摊位：
- 湿货96档
- 干货20档
8.大埔天后宫风水广场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：香港太和汀角路10号；入口设于汀角路（地图按此）
- 交通方法：港铁太和站
- 摊位：
- 湿货40档
- 干货30档
9.北区石湖墟游乐场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：上水符兴街；新乐街及符兴街均设出入口（地图按此）
- 交通方法：上水铁路站B出口
- 摊位：
- 湿货73档
- 干货19档
10.屯门天后庙广场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：屯门旧墟天后路；入口设于天后路近洪祥路位置（地图按此）
- 交通方法：港铁屯门站A出口，转乘610、615、615P轻铁至青云站
- 摊位：
- 湿货45档
- 干货15档
- 快餐2档
11.将军澳宝康公园
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：将军澳运隆路10号；入口设于运隆路（地图按此）
- 交通方法：港铁宝琳站C出口
- 摊位：
- 湿货58档
- 干货34档
- 快餐1档
12.沙田源禾游乐场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：沙田源禾路16号；入口设于源禾路行人路（地图按此）
- 交通方法：沙田港铁站B出口
- 摊位：
- 湿货49档
- 干货26档
13.元朗东头工业区游乐场
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：元朗宏业东街18号东头工业区强业街；入口设于宝业街（地图按此）
- 交通方法：朗屏港铁站E出口
- 摊位：
- 湿货96档
- 干货60档
- 快餐2档
离岛区年宵市场2026｜日期／地点／交通
14.东涌达东路花园
- 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
- 地点：东涌达东路；入口设于达东路（地图按此）
- 交通方法：东涌港铁站B出口
- 摊位：
- 湿货10档
- 干货17档
