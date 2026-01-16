年宵市场2026｜全港14个花市2.11起开放！必行干货/年花/小食档 开放时间/交通一览

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年宵市场2026｜2026年农历新年年宵市场将于2026年2月11日至2月17日举行，为期7天。今年全港共有14个花市，遍布港岛、九龙及新界，齐集湿货如年花、植物等、干货及快餐或小食摊位，本文整理全港14大花市开放日期、开放时间、交通详情，让大家行年宵、买年花、食小食、感受浓厚新年节日气氛！

年宵市场2026｜全港14个花市2.11起开放！

目录

  1. 铜锣湾维多利亚公园
  2. 深水埗长沙湾游乐场
  3. 深水埗花墟公园
  4. 观塘游乐场
  5. 土瓜湾游乐场
  6. 葵青葵涌运动场
  7. 荃湾沙咀道游乐场
  8. 大埔天后宫风水广场
  9. 北区石湖墟游乐场
  10. 屯门天后庙广场
  11. 将军澳宝康公园
  12. 沙田源禾游乐场
  13. 元朗东头工业区游乐场
  14. 东涌达东路花园

港岛区年宵市场2026｜日期／地点／交通

1.铜锣湾维多利亚公园

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：香港铜锣湾兴发街一号；入口设于兴发街及告士打道（地图按此
  • 交通：港铁铜锣湾站E出口（直达，旺季单向管制）或天后站A2出口步行3-5分钟。电车至维园站。
  • 摊位
    • 湿货180档
    • 干货216档
    • 快餐4档

回到目录

九龙区年宵市场2026｜日期／地点／交通

2.深水埗长沙湾游乐场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：九龙长沙湾道425号；入口设于长沙湾道（地图按此
  • 交通：港铁长沙湾站B出口
  • 摊位：
    • 湿货50档
    • 干货36档
    • 快餐3档

回到目录

3.深水埗花墟公园

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：九龙塘界限街101号；入口设于界限街（地图按此
  • 交通：港铁旺角东站D出口；太子站A出口
  • 交通：港铁太子站A出口步行8-10分钟。
  • 摊位：
    • 湿货64档
    • 干货66档
    • 快餐6档

回到目录

4.观塘游乐场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：观塘翠屏道6号；入口设于佳廉道方向（地图按此
  • 交通：港铁观塘站A1出口；牛头角站A出口
  • 摊位：
    • 湿货50档
    • 干货34档
    • 快餐5档

回到目录

5.土瓜湾游乐场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：九龙土瓜湾下乡道66号（地图按此
  • 交通：港铁土瓜湾站A出口
  • 摊位：
    • 湿货28档
    • 干货52档
    • 快餐2档

回到目录

新界区年宵市场2026｜日期／地点／交通

6.葵青葵涌运动场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：葵涌兴盛路93号；入口设于高芳街（地图按此
  • 交通方法：港铁葵芳站D出口
  • 摊位：湿货76档、干货22档、快餐1档

回到目录

7.荃湾沙咀道游乐场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：荃湾沙咀道171-199号；入口设于沙咀道（地图按此
  • 交通方法：港铁荃湾站D出口
  • 摊位：
    • 湿货96档
    • 干货20档

回到目录

8.大埔天后宫风水广场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：香港太和汀角路10号；入口设于汀角路（地图按此
  • 交通方法：港铁太和站
  • 摊位：
    • 湿货40档
    • 干货30档

回到目录

9.北区石湖墟游乐场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：上水符兴街；新乐街及符兴街均设出入口（地图按此
  • 交通方法：上水铁路站B出口
  • 摊位：
    • 湿货73档
    • 干货19档

回到目录

10.屯门天后庙广场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：屯门旧墟天后路；入口设于天后路近洪祥路位置（地图按此
  • 交通方法：港铁屯门站A出口，转乘610、615、615P轻铁至青云站
  • 摊位：
    • 湿货45档
    • 干货15档
    • 快餐2档

回到目录

11.将军澳宝康公园

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：将军澳运隆路10号；入口设于运隆路（地图按此
  • 交通方法：港铁宝琳站C出口
  • 摊位：
    • 湿货58档
    • 干货34档
    • 快餐1档

回到目录

12.沙田源禾游乐场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：沙田源禾路16号；入口设于源禾路行人路（地图按此
  • 交通方法：沙田港铁站B出口
  • 摊位：
    • 湿货49档
    • 干货26档

回到目录

13.元朗东头工业区游乐场

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：元朗宏业东街18号东头工业区强业街；入口设于宝业街（地图按此
  • 交通方法：朗屏港铁站E出口
  • 摊位：
    • 湿货96档
    • 干货60档
    • 快餐2档

回到目录

离岛区年宵市场2026｜日期／地点／交通

14.东涌达东路花园

  • 日期：2026年2月11日至2026年2月17日（年初一清晨）
  • 地点：东涌达东路；入口设于达东路（地图按此
  • 交通方法：东涌港铁站B出口
  • 摊位：
    • 湿货10档
    • 干货17档

回到目录

来源：食环署旅发局

延伸阅读：农历新年好去处2026｜全港20+新年打卡好去处！巨型开运松林/灿子怀旧茶楼/开运旋转木马

 

 

 

