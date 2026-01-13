长者出游半价优惠！$100玩转米埔国际级湿地 漫步基围观鸟赏景

米埔自然保护区作为香港唯一的国际级「拉姆萨尔湿地」，一直以其珍贵的红树林生态与丰富的候鸟资源闻名，是市民远离烦嚣、亲近大自然的绝佳去处。最近园区特别推出长者专享半价礼遇，凡年满 60 岁或以上的老友记，即可以低至港币 100 元的优惠价报名参与导赏团，在专业向导带领下深入湿地禁区，享受三小时的悠闲生态之旅。

米埔游长者专属优惠 尽享3小时专业生态导赏

是次推广活动的最大卖点，在于为年满 60 岁的长者提供高达 50% 的门票折扣。原价港币 200 元的「米埔自然游」，现在只需 $100 即可参加。这项活动非常适合退休人士或长者与家人一同参与，既能以优惠价格体验优质的生态旅游，又能舒展筋骨。

在这三小时的行程中，参加者将会探索米埔自然保护区禁区范围。行程设计轻松写意，路线全长约 3 公里，且主要为平坦路段，对于长者而言体力负担较轻。沿途，参加者可以漫步于极具标志性的基围木桥之上，这不仅是打卡拍照的热点，更是近距离观察湿地生态的最佳位置。试想像在风和日丽的日子，于桥上欣赏两旁盛开的睡莲与随风摇曳的芦苇丛，感受大自然的宁静与治愈力量，绝对是放松身心的最佳活动。

深入湿地核心地带 饱览基围红树林与生态奇观

除了极具吸引力的票价，活动内容本身亦极具含金量。米埔自然保护区位于后海湾拉姆萨尔湿地的中心位置，拥有极高的生态价值。参加者将由专业导赏员带领，深入认识多种独特的湿地生境，包括极具历史价值的传统基围（虾塘）、广阔的渔塘、茂密的红树林以及淡水沼泽等。

对于喜爱观鸟的朋友来说，这里更是天堂。透过园区内的观鸟屋，参加者可以舒适地观赏各种在湿地栖息的雀鸟。根据季节不同，有机会邂逅各种珍稀候鸟及其他湿地生物。导赏员会沿途讲解湿地保育的重要性及各种动植物的有趣知识，让这次旅程不仅是视觉的享受，更是一次增广见闻的学习机会。对于初次到访米埔的朋友，这个综合了美景、知识与健康的导赏团绝对是不二之选。

米埔游活动详情与报名资讯

活动名称：米埔自然游（3小时导赏活动）

主办机构：WWF-Hong Kong (世界自然基金会香港分会)

活动地点：米埔自然保护区（集合地点为保护区入口办公室）

活动日期：逢星期三或星期四（圣诞及农历新年假期除外）

出发时间：上午 9:30/10:30/11:30/12:30

活动费用： 长者优惠（60岁或以上）：每位 HK$100 正价（5岁-59岁）：每位 HK$200

语言：广东话

报名连结：＞＞按此＜＜

查询电话：2526 1011 (办公时间: 周一至五 09:00-18:00)

温馨提示与条款细则：

证件要求：享用长者优惠之人士，必须于活动当天向职员出示有效身份证明文件（接受电子版本）。 禁区许可：由于米埔属禁区范围，主办方将代为申请进入许可证，参加者需于活动当天带备身份证明文件以供查核。 体力考量：参加者需于户外步行不少于 3 公里，报名前请衡量自身及同行者体力。 装备建议：建议穿著轻便衣物及步鞋。现场提供望远镜租借服务（每副 HK$20）。 同行安排：5 岁至 15 岁的参加者必须由成年人陪同。

图片来源：WWF Hong Kong