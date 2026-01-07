黄泥涌水塘公园玩乐秘点！$60/2人无限时踩鸭仔船 网民力推船上High Tea︰这样体验好独特

除了北上深圳消费外，港人也热爱发掘本地假日好去处，追求独特而悠闲的体验。近日，有网民在社交平台分享，表示港岛黄泥涌水塘公园发现一个「踩鸭仔船」的玩乐秘点！只需$60便可二人同行无限时任玩水上单车，更可边玩边High Tea，事件引来网民热烈讨论，即睇内文详情！

黄泥涌水塘公园隐世水上乐园！网民激赞$60无限时踩船仔+下午茶

日前有网民在社交平台分享，表示发现黄泥涌水塘公园原来有一项隐世神秘玩乐点，就是有得玩水上单车，迅即引起广泛关注。翻查资料，原来这项秘点玩乐服务是由黄泥涌水塘花园茶座提供，茶座早年曾停业，后于2024年9月重开，除了恢复水上单车服务，更可于船上叹High Tea点餐。

茶座的水上单车收费相当亲民，逢星期二至五的平日时间，二人同行玩二人船，仅需$60便可全日任玩不限时，而星期六、日及公众假期则收费$120。除了踩鸭仔船外，茶座餐有二人份$198的Tea Set供应，毋须预订，包括有薯条、牛肉薯饼、越式法包棒、炸鸡及芝士蛋糕等，让玩家可以边欣赏水塘风光，边享受美食。

网民赞「劲Chill」︰这样体验好独特

帖文引起网民极大回响，不少人对此表示惊喜，纷纷留言指「真系唔知有啲咁嘅嘢玩」、「原来有个咁嘅地方」。除了价钱吸引，其船上High Tea亦是一大焦点，有网民表示「有兴趣㖞，仲要可以船上tea，值得帮衬」。

另外有不少曾「到此一游」的网民亦大赞体验「劲chill」，并指茶座的食物味道不错，「其实他们最出名的名物应该是港风格的英式三层下午茶，这样体验好独特」。

黄泥涌水塘花园茶座

地址：湾仔大潭水塘道黄泥涌水塘公园

电话︰9386 1321（WhatsApp）

营业时间：星期二至五11am-6pm；星期六、日及公众假期9am-6pm；星期一休息

费用︰

星期二至五︰二人艇$60、四人艇$120

星期六、日及公众假期︰二人艇$120、四人艇$220

二人份Tea Set $198



资料来源︰黄泥涌水塘花园茶座