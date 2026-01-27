农历新年好去处2026｜全港40+新年打卡好去处！巨型开运松林/灿子怀旧茶楼/开运旋转木马

农历新年好去处2026｜农历新年即将来临，不少商场场换上过年新装饰，包括太古城中心巨型的福运松林、置富Malls灿子一家以可爱贺年装束度新岁，还有荃湾广场粉色花海的溜冰场与3.5米高祈愿桃花树！《星岛头条》记者搜罗2026年全港各区新年打卡好去处，让大家新年行过大运，喜迎马年！

农历新年好去处2026｜全港新年打卡好去处推介！

农历新年好去处2026目录：

利东街逾800盏金红华灯高挂

利东街逾800盏金红华灯高挂！今个农历新年，利东街由2026年1月29日起呈献「灯海桃林贺新岁」。以逾800盏红金华灯照亮林荫大道，中庭特别设置12棵近3.5米高粉红桃花树，筑成开运庭院，新春期间，利东街将举办一系列喜庆活动，与大家共度农历新年。精彩节目包括：「金龙醒狮舞动贺新禧」、「节庆醒狮表演」、书法家即席挥毫派送手写挥春、怀旧贺年美食大放送、新春主题周末市集「WeekCommune」及「喜迎新春消费赏」等，与大家共度佳节。

利东街新春呈献「灯海桃林贺新岁」

开放日期：2026年1月29日至3月15日

开放时间：上午10时至晚上11时*（每日下午5时亮灯）

*开放日期及时间将因应天气状况而作出更改，详情请留意利东街网站或社交平台公布

地点：湾仔利东街

太古城中心与青年艺术家谢凸合作，带来其品牌「松与松」笔下形象鲜明的松树插画及传统盆栽文化的元素及时下「新禅生活」的精神。商场设有4大福运区域、8大打卡装置，巧妙融合各种传统吉祥寓意与当代艺术，精心策划一趟从「迎福」、「聚财」到「求缘」的美满开运旅程。由品牌的人气萌趣角色「睡眼青松」引领大家漫步祈福、招财及接缘的福运之路，当中最瞩目为可走进内部打卡的5米高「常满聚抱树」，毛绒绒的松树仿真手感让人沾满好运，抱起松叶及巨型大吉咕𠱸能令新春好运蒸蒸日上。此外，5米长的「⾶龙接福」、7米高的「开运松此喜」、必与爱人携手走过的松缘桥「⼀路幸福」、互动游戏「盘满『拨』满」，相当好意头！

太古城中心「福运松林」

地点：太古城中心二楼中庭及中桥

灿氏家族于今个新春到置富Malls带来4大场景，一家人换上贺年装与大家共度新岁！马鞍山广场的灿氏会馆贺新岁，在全城皆 Gym 的时代，灿子一身功夫造型出现，以武会友。近 4 米高的吹气灿子在擂台上跟木人桩练习各种套路，擂台上金币滚滚，象征著财运与健康的双重祝福。+WOO嘉湖的「灿枱脚．贺团圆」，一家大小等你开年饮早茶，怀旧茶楼花砖重现昔日香港情。

红磡置富都会的「灿定三生姻缘寺」，大家可以走入给繁花包围的姻缘大型签筒打卡，灿子化身月老帮大家祈求天赐良缘，小琪则在开运风车转轮中为你打气。沙田置富第一城的「璀灿光影巨星影院」，灿子早已在置灿里戏院早买好戏票等你一起看套贺岁电影，全年笑口常开，生活好戏连连。

「置『灿』你迎新春」

日期：1月15日 至 3月8日

地点：马鞍山广场、红磡置富都会、+WOO嘉湖、沙田置富第一城

今个农历新年，由1月23日至3月3日期间，MOSTown新港城中心将首度联乘人气Sanrio角色HANGYODON，呈献全港首次亮相的新春限定主题商场装置「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON风生『水』起花庭园」。开运福星HANGYODON换上和风新春造型，于4大开运主题打卡区及2大互动玩乐区现身！当中必去6米高「HANGYODON如『鱼』得水温泉风吕」以及「HANGYODON花开富贵祈愿花圃」。同场更有4款和风新年造型的HANGYODON登场，包括：新春招运达摩造型、招福猫造型、穿华丽金线羽织造型及温泉风吕造型。

此外，HANGYODON新春期间限定店售卖10款独家HANGYODON新品及多款日本限量精品，同场更汇集逾200款HANGYODON及人气Sanrio characters新春精选商品，各位粉丝要入手！

「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 风生『水』起花庭园」活动详情

日期：2026年1月23日至3月3日

时间： 主题打卡区：上午10时至晚上10时 主题互动玩乐区：星期一至五 : 下午2时至下午6时；星期六、日及公众假期 : 中午12时至晚上8时

地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

HANGYODON新春期间限定店 日期：2026年1月23日至3月3日 时间：中午12时至晚上8时 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

好运财神见面会 日期：2026年3月1日 (初十三) 时间：下午3时至下午5时

迎春接福醒狮贺新岁 日期：2026年3月1日 (初十三) 时间：下午2时



西沙GO PARK的春日乐园特别准备5大行运打卡位，全港首个商场户外机动5.9米阔「炫梦旋转木马」变身开运木马，更特设宠物友善的静态木马时段，让市民与毛孩享受「人宠Photo Time」，再加上3米高的桃花拱门，大家于百花盛放下拍下唯美照片。GO PARK2打造以粉色花卉风车构成的「缘转风车台」，四座风车以柔美粉色系营造春日氛围，风车缀满精致花卉与吉祥纹饰，象征缘来运转、风生水起！

场内户外空间以盛开桃花与飞舞花瓣打造一条贯穿全场的「桃花迎春步道」，取「步步生花、一路繁华」之吉祥寓意！一向是毛孩爱蒲点的二楼晴空花园，今次特意打造「宠爱花见阵」，其中2.8米高桃花树尤其夺目，树上挂满心型霓虹灯和写满马年愿望的祈福挂饰；一旁的2.9米阔立体桃花「Love」装置以花团锦簇之姿，盛载著「爱宠如意、缘满家圆」。二楼宠物公园旁，以多块不规则镜面与缤纷花卉交织成「迎春花镜庭园」。镜中映照著萌宠与主人的欢乐互动，绽放的花卉点缀其间，带来充满生机的视觉惊喜。

商场地面中央广场将于2月份连续3个周末化身「人宠迎福马新春市集」，贺年礼品、特色应节食品、宠物专区及手工产品一应俱全，方便大家轻松办年货。2月28日（初十二）商场带来醒狮点睛开年礼及「醒狮迎新岁」巡游表演，将新年气氛推向高峰，为区内市民和云云商户送上新春祝福，共度美好马年！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日乐园》

日期：1月13日 至 3月1日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

「炫梦旋转木马」体验换领

日期：1月逢周六及周日；2月1、7-8、14-22及28日；3月1日

时间：下午1:00 至 晚上8:00（2月16-19日延长至晚上9:00）

地点：地面中央广场

换领方法：The Point 会员凭 100 积分及即日于场内任何「即赚分」商户单一电子消费满 HK$100，即可于 The Point手机程式内换领双人入场门票乙张

人宠迎福马新春市集

日期：2月7-8、14-15、21-22日

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：地面中央广场

「醒狮迎新岁」巡游表演

日期：2月28日（年初十二）

时间：上午11:00

地点：地面中央广场

荃湾广场于今个新春在L5空中花园带来《光影花见．幸福小马园》，为大家带来3大互动体验及3大春日打卡热点，当中包括：全新20米长的「福愿光影大道，全新设计的光影大道以「花见流星」、「梦幻幸福球」、「年年有鱼」等光影为主题，配合变色水波光影效果，大家可于此许下新年愿望。1500呎「甜蜜光影泡泡溜冰场」踏入梦幻泡泡世界，结合变幻灯效与粉红色流苏打造浪漫天空，配以花海装饰。小朋友可于「童趣骑马仔互动区」骑上可爱马仔拍照留念，体验马年专属萌趣时刻。

至于3大祈愿打卡热点，当中必影3.5米高「『心心满满』祈愿桃花树」，象征爱与希望的心心装置配合花见小精灵隆重登场。「七彩灯谜小径」，绚烂七彩灯饰与园景交织，打造趣味灯谜小径； 20米长「花好月圆打卡墙」，以花海巨画结合心意许愿镜、家肥屋润如意镜及闪烁花型、蝴蝶镜，在灯光照映下闪耀动人更有七彩灯谜。

同场还有「一田新年•春飨好礼」载誉归来，网罗人气日式贺年礼盒、节日礼盒、高级海味、迎春年花以及贺年装饰。「开心果甜品x手作市集」以近年人气兼应节的「开心果」为灵感，带来一系列创意甜点，更汇聚本地手作匠人巧制的工艺精品，包括CATCHI 开心果三重奏麻糬、开心果提拉米苏的A.D.C.等。

荃湾广场《光影花见．幸福小马园》

日期：1月17日至3月1日

时间：上午10:30 至 晚上10:00

地点：荃湾广场L5空中乐园

「一田新年•春飨好礼」

日期：1月20日至2月21日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：荃湾广场L1中庭

「开心果甜品x手作市集」

日期：1月22日至2月22日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：荃湾广场L1中庭

My Melody × Sanrio characters 主题店正式登陆又一城！主题店设有6大 My Melody打卡场景，打造满满粉红治愈氛围。场内发售多款My Melody商品，包括贝雷帽造型系列公仔钥匙扣、毛公仔、侧揹袋和化妆袋等；全新My Melody & My Sweet Piano梦裳仙境系列；更有Sanrio characters 新春精品发售，商品包括Hello Kitty、Kuromi毛公仔、利是封、节庆装饰和挥春，另外亦有多个会场限定优惠，不可错过！

My Melody × Sanrio characters 主题店

地点：九龙塘又一城 MTR 层 2 号 C.T.A. by GOK SIK

日期：2026 年 1 月 6 日至 3 月 22 日

时间：11:00 – 21:00

会场限定优惠 单一发票消费折实满$100,即可获赠DIY心型木牌乙个及迷你挥春乙张。 单一发票消费折实满$200,即可获赠Sanrio Gift Gate门市$50电子优惠券乙张。(消费满$250即可减$50,有效期到2026年3月31日) 单一发票消费折实满$450,即可获赠限量版电子会员卡卡面乙个。(共2款,款式随机) 消费折实满$488,即可获赠新年立体装饰乙个。 会员于又一城 Sanrio Gift Gate 和 C.T.A. by GOK SIK主题专区进行打卡,完成打卡任务后可获50 Smiles及$50优惠券乙张



Chiikawa Baby香港期间限定店登陆香港！由本地生活品牌NIKO-NIKO Lifestyle Store 独家呈献 Chiikawa Baby 香港期间限定店，将于 2026 年 1 月 23 日至 3 月 2 日于MOKO 新世纪广场登场。

占地近 2,000 呎的日本授权 Chiikawa Baby 香港期间限定店，带来多款日本直送主题商品，除了带来全员变身可爱宝宝造型公仔外，亦有一系列兼具可爱及实用的生活杂货，「Chiikawa Baby」第 2 弹新品会与日本同步发售！

限定店重现日本官方巡回快闪店场景，最瞩目的必然是巨型 BB 床场景—吉伊卡哇、小八与兔兔以Baby造型登场，同时亦有以Chiikawa Baby 漫画故事的插图打造而成的「角色合照墙」。

Chiikawa Baby 香港期间限定店

开放日期：2026年1月23日至3月2日

开放时间：上午11时至下午9时（最后进场时间为下午 8 时 30 分）

地点：旺角MOKO新世纪广场地下中庭

中环街市今年带来「幻彩跃马迎新春」庆典，由《反斗奇兵》两大角色红心（Bullseye）与独角兽牛油仔（Buttercup）打造可爱活泼的幸运花园，注入大量粉色元素。5米高巨型心形许愿树位于中央位置，两大角色享受狂欢派对，还有梦幻风车阵，市民更可以亲手转动风车！现场设有主题自拍亭，大家可与亲友留影！此外，一楼主楼梯设有牛油仔打卡位，雪白的独角兽准备迈向天空展开魔幻旅程；二楼主楼梯则为红心互动装置，按下按钮便能揭晓年度的开运颜色！

中环街市今年特别规划了一系列丰富的活动与工作坊，「马上开运新年市集」，集结各式精致贺年食品与别出心裁的创意精品；工作坊包括制作迷你狮头、新年花艺桌花、剪纸艺术等！

中环街市「幻彩跃马迎新春」庆典

日期：1月23日至3月8日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：中环街市地下Oasis、一楼主楼梯前（南）、二楼主楼梯前（北）

「马上开运新年市集」

日期：即日起至2月3日、*2月3至16日及2月20至27日

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：中环街市二楼24小时行人通道、*中环街市一楼活动场地

迷你醒狮工作坊

日期：1月25日

时间：下午2:00 至 4:30

地点：H6 Conet

剪纸艺术工作坊

日期：2月8日及15日

时间：上午11:30至1:00、下午2:30至4:00、下午4:30至晚上6:00

地点：中环街市地下互动墙

新年花艺工作坊

日期：2月7日

时间：下午2:00 至 4:30

地点：H6 Conet

马年挥春

日期：2月7至8日、2月14至15日

时间：下午2:00至5:00

地点：中环街市一楼主楼梯（南）

舞狮贺新春

日期：2月25日

时间：上午9:00至11:00

地点：中环街市

沙田新城市广场于今个新春以四时之花为灵感打造大型桃粉祈愿打卡园区，除了结缘的桃花之外，全场满布牡丹、绣球花、黄金芍药以及象征富贵的大红芍药等仿生花。园内特设5大结缘祈愿打卡区，入口处两株3.5米高的超巨型兰花「幸福花缘」，再漫游「圆满花海」的360度漫天飞花全景拍摄区、「花转圆缘」的祈缘风车、「琉璃花球」的祝愿晶球及「芯芯相印」的心型百花拱门。宠物友善的新城市广场于场内布置增设宠物摄影平台，让大家与毛孩一同庆祝新春！

此外，市民可以DIY独一无二的「福气滚滚挥春」，在桃气满满下以滚轮亲手自行制作不同的新春祝福语，让整个马年都桃花朵朵开，运气滚滚来。大家于于新城市广场1期Play Park商户或3期商户（一田除外）即日以电子货币消费满$200即可免费自制挥春乙次。

沙田新城市广场「花开结缘・风生水起」

日期：1月23日至3月3日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：新城市广场1期3楼中庭

「圆满花海」360度全景拍摄

日期：2月7-8日、14-15日及17-22日

时间：中午12:00 至 晚上9:00

地点：新城市广场1期3楼中庭

参加方法：The Point会员于新城市广场即日以电子货币消费满HK$500，即可免费体验360全景拍摄活动乙次及获得精美相片乙张

DIY「福气滚滚挥春」

日期：1月24至2月22日（逢星期六、日及公众假期）

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：新城市广场1期UB Play Park

参加方法：The Point会员于新城市广场1期Play Park商户或3期商户(一田除外)即日以电子货币消费满HK$200，即可免费自制挥春乙次

新春限定版「花之盛宴．光影汇演」

日期：即日起至2026年5月31日

时间：晚上6:30 至 晚上10:00

地点：新城市广场1期7楼NTP Sky Garden

The One于今个新春联乘KYUBI以及Gloomy带来粉红色系工业风世界，中式吉祥图案在工业风的装潢下，展现奇幻世。最瞩目的「KYUBI x Gloomy Stage ON!」，Gloomy、KYU仔及KYUBI仔站在舞台上，KYU仔及KYUBI仔造型及五官巧妙地融合两大品牌的标志性特色，两位齐齐披上熊外套及配上熊爪。走到「KYUBI x Gloomy Melted Heart 」，Gloomy对KYU仔使出招牌的飞踢；「KYUBI x Gloomy Art Exhibition」货柜，展示了KYUBI x Gloomy各种角色Crossover的模样，加上霓虹光管点缀，构成一个超强打卡位！

「The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World」+期间限定店

日期：1月23日至2月27日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：尖沙咀The ONE UG2中庭

「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」

换领日期：2月上旬开始至换完即止

换领时间：中午12:00 至 晚上10:00

换领地点：The ONE UG2 顾客服务中心

换领方法：顾客只要成为GLOW Rewards会员，并于The ONE任何商户以电子货币消费满指定金额，即可换领「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」乙套

Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland – THE GARDEN STORY

又一城将于2026年2月6日至3月1日，在LG2层呈献《Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland – THE GARDEN STORY》。SOU・SOU与肥波兔fatBottleland的限定联乘图案首次亮相。肥波兔主理人Ivana亲自创作诗作，为整个新春庭园布置注入灵感。Ivana的诗将梦幻世界化为可漫游的立体空间，包含餐桌、樱桃、樱花树、流水与花雨等元素。庭园贯穿SOU・SOU五款经典图案，包括「SO-SU-U 十数」、「微笑」、「绽放」、「金平糖」及「猫」。巨型肥波兔于不同角落现身，带领观众放慢脚步，感受岁月静好的平静与幸福。



场内设迷你展览，展出SOU・SOU及fatBottleland限量珍藏。来自「猫」图案的小猫隐藏庭园各处，邀请观众玩新春捉迷藏，寓意来年「猫」肥屋润、「喵」星高照。店外三只巨型肥波兔不倒翁，向每位访客送上新年祝福；限定店以京都本店风格打造，传统日式木屋空间为主调。店前草丛隐藏三座巨型不倒翁肥波兔，身穿SOU・SOU经典图案。店内发售日本直送精品，涵盖服饰至家具饰品，为新春送礼首选。My FESTIVAL会员可独家换领限定利是封套装及家品套装。



《Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland THE GARDEN STORY》

日期：2026年2月6日至3月1日

时间：11am - 9pm

地址：又一城LG2层

Mira Place 桃花满「缘」

尖沙咀Mira Place将于今个农历新年活动期间打造桃花满「缘」新春打卡装置，以马年开运五步曲带你漫游桃花园，当中设有全港首个12米高「满天福『缘』桃花树」装置，超过3,888朵烂漫的大小桃花由黄金色的巨大树干一直延展到上空，配合闪烁耀眼的光影穿透红粉绯绯的桃花。踏上「花蝶良缘桥」一双一对的彩蝶互相依偎在桥边，等待你前来到访「桃气花语开运风车」沾沾好运气，说不定走到桥尾就能遇上良缘；而「马年祥云雅座」随著高耸入云的桃花树装置延伸，在寓意吉祥好运的一对骏马面前，观赏漫天桃花兼诚心祝愿马年如绽放的繁花一般朝气勃勃。

Mira Place桃花满「缘」新年布置

日期：1月28日至3月1日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：Mira Place 1中庭

利园区于今个新春带来「利园贺岁首映」主题活动，将多套本地脍炙人口的贺年电影元素呈现大家眼前，配上怀旧戏院风光，与大家迎接好运新年。希慎广场变身新春电影展，4楼Urban Park设有8米高怀旧戏院正门及经典对白制成的7米幕帘，场内不论是霓虹灯招牌、二创电影艺术海报、售票处等均充满惊喜。

利园区更将电影情怀融入品味生活，联乘 Barista+ 和精品咖啡「Sipper Coffee」，于活动期间在希慎广场中庭设置「『茄喱『啡』限定店」，电影迷可于沉浸式电影场景品尝精品咖啡，购买限定咖啡福袋及免费体验复古磅重机，领取限定纪念卡。为预热新春气氛，同时致敬各个利园区的电影场面，利园区诚意邀请人气本地网络频道「小角色」创作并拍摄微电影《利是攻略》，并将于1月31日邀请观众欣赏贺岁短片首映。

利园区在2月22日（年初六）举行「希慎狂想曲」新春派对，让你可一次过体验多个电影场合与新年行运必做事，包括我要做新春Model、看流年风水运程、「初四咁嘅样」贺年卡照相馆等，与友人齐齐重温不同经典情节。利园区特意让利舞台时光倒流，重新化身为「利舞台剧院」！除了同样有多个以本港怀旧戏院作为主题的特色打卡位及多个互动体验，包括电影海报自拍亭、呖咕呖咕麻将人足球机及轮盘求签区为各位送上最独特的新年庆祝！

利园区「利园贺岁首映」

日期：即日起至2月28日

希慎广场（4楼Urban Park）

．利园贺岁电影《利是攻略》首映Party：1月31日

．新春限定Block Party：2月15及21日

．「希慎狂想曲」新春Party：2月22日 希慎广场（1楼中庭）

．茄喱「啡」限定店：即日起至2月28日 利舞台

．利舞台剧院：即日起至2月28日 利园一期（正面地面私家路）

．利园新春市集：即日起至2月1日、2月13至15日 利园二期（2楼及18楼Playdot）

．「菲林糖果盒」贺年行大运活动及新春亲子工作坊：2月14至15日、21至22日

全球最大型弹跳体验 The Big Bounce将于2月6至22日载誉归来，登陆西九文化区艺术公园大草坪，派对现场总面积逾10万呎，设有4大超巨型充气游乐区，包括16,000平方呎的全球最大充气城堡、逾150米长的障碍赛道、巨型运动场以及充满神秘感的太空主题外星人堡垒。

现场充满互动性十足的玩乐元素，如竞技篮球场、攀爬塔、多项球类运动、巨型滑梯及波波池等，适合好动的参加者挑战不同竞技点，与家人好友来一场平冲力大战。特定日子更会举行动漫Cosplay狂热日。今年设有黑夜弹跳派对及近年潮人至爱的CantoPop主题，2月6及13日两晚特别邀请一众型男与大家一同弹跳

Sun Life永明The Big Bounce世界巡回香港站

为庆祝 MOLLY 20周年志庆，由即日起至3月31日，山顶缆车及山顶凌霄阁与 POP MART及山顶广场携手呈献「MOLLY寻星之旅：重返太平山顶」。香港艺术家王信明（Kenny Wong）于20年前创作出MOLLY，并逐渐成为POP MART最具代表性的人气IP之一。这次MOLLY寻星之旅共有8大互动打卡区，由山顶缆车中环总站展开，沿途经过山顶凌霄阁、摩天台428及山顶道花园至太平山顶，每个场景均代表 MOLLY 20年旅程中的一个章节，一个个的标志性造型更呈现她20年来的成长历程，带领各位一步步走入MOLLY的童趣世界。

MOLLY粉丝更可前往山顶凌霄阁参与「MOLLY星愿打卡活动」，于指定地点收集印章，亲手打造专属你的「MOLLY 星愿贺卡」，为这趟旅程留下闪耀印记，而且不要错过在山顶广场的POP MART MOLLY 20周年主题期间限定店。

「MOLLY寻星之旅：重返太平山顶」

日期：即日起至3月31日

时间：上午10:00至晚上10:00（平日）、上午8:00至晚上10:00（星期六、日及公众假期）

地点：山顶缆车中环总站、山顶凌霄阁、摩天台428及山顶道花园

POP MART MOLLY 20周年主题期间限定店

日期：即日起至3月31日

时间：上午10:00至晚上8:00、上午10:00至晚上9:00（公众假期）

地点：山顶广场一楼中庭

「MOLLY星愿打卡活动」

日期：即日起至3月31日

时间：上午8:00至晚上10:00

换领地点：地下（邻近宾客服务中心）

盖章地点：山顶凌霄阁P2中庭、地下（邻近宾客服务中心）及1楼

「昂坪360．骏马跃动迎新春」将在昂坪市集各处带来祝福满满的萌爆骏马「打卡位」，堪舆学家麦玲玲师傅亦参与新春装置设计。昂坪市集圆形广场设有大型新春装置「金骏报喜迎新春」，五匹骏马分别穿上贺年唐装、戴上粉红色花朵、染成红色鬃毛，以及披上「福」字马鞍，以可爱新春造型出现，象征「五福临门」。

昂坪市集放置了两个新春祝福「打卡位」，位于市集牌坊旁的「马到功成幸运轮」以桃花、签筒及金元宝布置，象征幸运、健康与财富。菩提树旁的「金禧福袋贺新岁，宾客可踏进巨型福袋中，与堆满的金元宝以及可爱骏马合照，象征新一年「财福环抱、金银满屋」。由即日起至1月30日，宾客可于昂坪360官方网站选购「双重畅游」优惠，以一张来回缆车（标准车厢）门票的价钱，在3月底前乘搭两次来回缆车（标准车厢），优惠适用于成人、小童及长者来回缆车（标准车厢）门票。

昂坪360邀请了专业醒狮团队及财神，年初一至年初六（2月17日至22日）每日中午12时半及下午3时半，在昂坪市集凉亭前进行醒狮表演，以及财神向宾客派发「金元宝」，与宾客一同庆祝新春，并为昂坪市集加添节庆色彩。

昂坪360．骏马跃动迎新春

日期：1月24日 至 3月8日

时间：上午10:00 至 下午6:00

地点：圆形广场、昂坪市集牌坊旁及菩提树旁

醒狮表演贺新岁+财神驾临迎新春

日期：2月17至22日（年初一至初六）

时间：下午12:30及3:30（每日两场，2月21日首场提前上午11:45举行）

地点：昂坪市集凉亭前

堪舆学家麦玲玲师傅派发祝福

日期：2月21日（年初五）

时间：上午11:45

地点：昂坪市集凉亭

ifc商场联乘巴西艺术家Naíma Almeida带来「百鸟朝凤迎新春」艺术装置

香港ifc商场于今个新春与巴西艺术家Naíma Almeida合作带来「百鸟朝凤迎新春」，以其标志的鸟形设计、鲜明色彩与多层次艺术手法，透过简约线条及层叠色块，创作大型艺术装置。花型风车每次转动带来好运，4米高的凤凰引领百只形态各异的飞鸟共舞。大家可走到「福鸟接福」的工互动装置前转动手柄，唤醒鸟儿，最后走到「福鸟星愿」，将几何图案化为创作灵感，设计专属的福鸟挥春贴！

ifc商场「百鸟朝凤迎新春」

日期：2月5日至3月3日

时间：上午10:30 至 晚上10:00

地点：ifc商场一楼中庭

将军澳东港城联乘本地人气艺术家LeonLollipop，举办「东港城新春骏乐园」贺年主题活动，特设6大主题园区，将艺术美学与寓教于乐的互动体验巧妙结合，互动游戏包括「百福收成田园」体验收割之乐、「吉祥甜密果林」亲手采摘水果、「幸福水果店」透过互动游戏制作水果串和果盘等，融合艺术、教育与玩乐元素

「东港城新春骏乐园」- 体验活动详情：

日期：2026年1月10日至3月3日

时间：12:00pm – 8:00pm（最后入场时间为7:30pm）

地点：东港城１楼中庭

参加方法：The Point会员于东港城指定「即赚分」参与商户于指定日期以电子货币消费满指定金额，于The Point APP内换领指定入场券之电子预留证，凭电子预留证到一楼中庭「新春骏乐园-票务驿站」换取实体「新春骏乐园」入场券及农耕车驾驶券。

今个新春，东荟城名店仓与全球知名的日本零食品牌Calbee首度携手，于1月30日起打造「『薯』来运到」新春主题活动，多个Calbee人气零食以巨大化及新春造型登场，换上贺年服饰的四大Calbee成员包括Jagabee Potta、薯片Pote Kun、虾条河童虾家族和Jagarico长颈鹿亦会于场内各处现身！

场内更设「脆」味浓度满泻的「『薯』艺比拼」数码游戏及「鲜虾钓钓乐」互动游戏，完成两个游戏后即可换领东荟城名店仓x Calbee限定版薯片夹盲盒一个；快闪店将以超巨型Jagabee薯条屋的造型呈现眼前，出售首度登陆香港的Calbee限定商品，包括潮人必备的Jagabee Potta公仔痛袋、办公室小物揽枕毛毯及家居好物洗衣篮等；情人节期间更会限量发售Jagabee Potta 迷你心型公仔，不可错过！

八大新春「脆」味装置详情：

地点：东荟城名店仓地面邻近MLB (G01B号舖)、二楼中庭广场、二楼天桥

日期：2026年1月30日至3月8日

时间：每日早上11时至晚上10时

「『薯』艺比拼」数码游戏及「鲜虾钓钓乐」互动游戏详情：

地点：东荟城名店仓二楼中庭广场

日期：2026年1月30日至3月8日

时间：每日中午12时至下午7时

Calbee「金『薯』满屋」快闪店详情：

地点：东荟城名店仓二楼中庭广场

日期：2026年1月30日至3月8日 (逢周末及公众假期)

时间：中午12时至晚上9时

屯门市广场联乘LEGO®香港，由2026年1月30日至3月4日打造「新春骏艺乐园」。首次以近40万粒LEGO®颗粒重现徐悲鸿大师经典《六骏图》，呈现艺术与创意的融合。活动象征新一年「马到功成」，带来磅礴奔腾的视觉震撼。大中华区首位LEGO®专业认证大师洪子健以逾16万粒颗粒砌成4匹约2米高立体骏马。配合背景重现画卷中两匹平面骏马，实现2D与3D跨维度同框。骏马仿佛跑出画卷，气势磅礴。经「徐悲鸿艺术委员会」官方认证，以超过20万粒颗粒透过3D幻视手法呈现《奔马图》。3米×1.8米巨型骏马图于左、中、右三个视角展现立体跃动效果。观众可亲身感受骏马破画而出的视觉震撼。



「LEGO®走马灯投影」让参加者亲手砌骏马，扫描后投影入中式画卷成为动感走马灯，并可加入AI印章下载专属墨宝；「LEGO®开运许愿墙」以颗粒拼砌新年心愿。「开运LEGO®夹夹乐」凭消费换金币参与，有机会夹中限定礼品。

屯门市广场 x LEGO® 「新春骏艺乐园」

活动日期︰2026年1月30日至2026年3月4日

活动时间︰下午1时至晚上8时 (星期一至五)

中午12时至晚上8时 (星期六、日及公众假期)

中午12时至晚上9时 (2月14至16日)

活动地点︰屯门市广场1期1楼中央广场

如心广场&好运中心「喵来福到开运祭」

如心广场及好运中心首度与香港人气艺术家 Bao Ho 携手于新春期间呈献 「喵来福到开运祭」 主题活动。一众可爱趣致的喵星人化身福运大使，于2026年1月23日至3月1日期间惊喜现身，将设置共7大贺年打卡热点，包括瞩目登场的6米高巨型萌喵 「进击巨喵贺新春」坐镇户外，化身新春亲善大使恭候各位；紧接可欣赏艺术家 Bao Ho 为活动特意创作的10米长巨型壁画「喵来福到壁画墙」，以艺术笔触送上「心想事成、福气连年」的美好祝愿。

喵来福到开运祭

日期：2026年1月23日至3月1日

时间：中午12时至晚上9时

地点：荃湾如心广场一期及二期；沙田好运中心L3中庭

MegaBox x SUNRISEPOP 新春动漫祭

MegaBox将联同动漫文化品牌SUNRISEPOP携手呈献「新春动漫祭」，汇聚3大风靡全球的人气动漫 IP《胆大党》、《药师少女的独语》及《薰香花朵凛然绽放》，打造多个主题及角色打卡位，包括近期热度爆灯的动画《胆大党》2.6米高贺年版高速婆婆达摩首度亮相、巨大化1:1 COIN BANK打卡亭，以及3大动漫之角色打卡墙等，更设有期间限定店，发售逾180款大热日本动漫周边，部分更是会场限定款式，动漫迷必去！

MegaBox x SUNRISEPOP 新春动漫祭

日期：2026 年 1 月 30 日至 2 月 26 日

时间：上午11时至晚上9时

地点：MegaBox G层中庭



Esther Bunny登陆将军澳！CP新都城中心联同潮流文化公司TOYZEROPLUS，携手将美籍韩裔知名插画家Esther Kim笔下的人气角色Esther Bunny，打造「MCP x Esther Bunny新春樱花铁道之旅」。MCP将披上一片粉红樱花花海，设置6大浪漫IG打卡位及心跳游戏区，另外亦将开设全港首个「Esther Bunny新春期间限定店」，发售逾50款Esther Bunny主题精品，当中多款周边精品更是首次发售，包括全新造型盲盒及香味毛绒公仔等。指定日子更会举行「Esther Bunny 心动见面会」，与大家见面送上新年祝福。除此之外，场内更设有「韩系生活市集」，更有一系列韩式期间限定活动。

MCP 新都城中心「MCP x Esther Bunny新春樱花铁道之旅」

日期：2026年1月23日至3月3日

时间：早上10时至晚上10时

地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕广场

「Esther Bunny心动见面会」

日期：2026年1月24日及25日 (星期六及日)

时间：下午2时至4时（每节约20分钟）

地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕广场

详情：顾客凭场内任何电子消费及「Follow / 追踪」MCP新都城中心、 Esther Bunny及TOYZEROPLUS Instagram（@metrocityplaza、estherbunny_hk及toyzeroplus_hk）或「Like / 赞好」MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 新都城中心2期及3期及TOYZEROPLUS之 Facebook专页，即可参与活动乙次。（名额每日60个，先到先得，换完即止) 。

「Esther Bunny新春期间限定店」

日期：2026年1月23日至2026年3月3日

时间：中午12时至晚上8时

地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕广场

Kayo Horaguchi 是日本的知名平面设计师，作品以色彩斑斓的女孩、细腻灵动的植物与可爱动物为核心元素，擅长透过层次丰富的构图与精致细节的绵密交织。适逢新春佳节，荷里活广场特别与 Kayo Horaguchi 联手，呈献「百花锦绣迎新春」农历新春主题活动，以柔美粉彩系花鸟动物为主题，打造5大主题打卡点及3大玩乐专区。其中最引人注目的，莫过于矗立于商场中庭、5米高的超巨型「万花迎福亭园」。亭园以欧陆浪漫花亭为设计灵感，搭配平面设计师为活动独家绘制的灵动骏马立体装置，栩栩如生，寓意新岁 「马」到功成、花开富贵。

荷里活广场 x Kayo Horaguchi「百花锦绣迎新春」活动详情

日期：2026年1月23日至3月3日

时间：上午10时至晚上10时

地点：钻石山荷里活广场1楼明星广场

尖沙咀iSQUARE国际广场联乘香港插画家品牌oh…little sweet，将其笔下小汤圆、柴火人、小水滴等10多位人气角色，化身新春打卡装置。地下正门前iPIAZZA的「新春甜蜜花园」，从春日庭园拱门为起点，到5米高巨型团圆福袋、小庭园、樱花园等，祝福大家新年财运、事业、爱情、学业、健康等大丰收。大堂楼层的iEXHIBITION的「甜甜蜜蜜团子店」由一众角色以「圆」满幸运三色小团子及食得幸福团圆麻糬摊档，让大家感受农历年的热闹气氛！3楼iFUNCTION的「招财开运大街」为大家准备吉祥美食，招财角仔、步步「糕」年糕店、甜丝丝点心店、热烘烘栗子店，祝愿大家新年丰衣足食，甜蜜圆满。

除了打卡装置之外，商场于2月举行新春市集贺新岁，除了购买年货、应节特色商品及文创产品，更有oh…little sweet的期间限定店，包括首次发售的萌萌的文件夹、御守匙扣及挥春等。

iSQUARE国际广场「春日甜蜜乐园」

日期：1月23日至3月8日

时间：上午10:30 至 晚上10:30

地点：iSQUARE国际广场地下iPIAZZA、3楼iFUNCTION、大堂楼层iEXHIBITION

新春市集贺新岁+期间限定店

日期：2月7至8日、14至15日

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：3楼iFUNCTION

皇室堡带来的贺年装置以工业风为基调，气压管道交错、运输带蜿蜒流转，满载Gen-Z最爱的甜蜜美学。中央为「甜蜜长『玖』控制室」，Gloomy奔驰独角兽，率领一众KYUBI九尾灵狐及Gloomy角色大军，齐齐投入甜品生产线。「KYUBI x Gloomy 粉『熊』团圆世界」中的KYUBI和点上 KYU小痣的 Pity，轻捧鲜艳贺年花束，喜气盈盈地并肩坐于红运团圆长椅，微微歪头含笑，满载温柔魅力，寓意新春团圆！

此外，新年少不了与好友攻打四方城，皇室堡今年于2月1日及7日举行麻雀王挑战赛，由即日起至1月23日接受报名。得奖者除了能够争夺「麻雀王」称号外，还可以得到惊喜奖品「KYUBI 限定版手雕麻雀套装」一套。 奖品上更有AK珍贵的亲笔签名，并由AK当日亲自送出，极具收藏及纪念价值！

皇室堡 x KYUBI x Gloomy甜蜜研究所+期间限定店

日期：1月23日至2月27日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：铜锣湾皇室堡地下中庭

皇室堡 x KYUBI麻雀王挑战赛

报名日期：即日起至1月23日

比赛日：2月1日（初赛）、2月7日（决赛）

地点：皇室堡5楼稻香（初赛）、皇室堡地下中庭（决赛）

时间：上午10:30至下午2:30（初赛）、上午10:30至中午12:30（决赛）

Fashion Walk X Brunch Brother“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

今年新春，恒隆地产旗下商场Fashion Walk诚意送上暖笠笠的祝福！商场联乘韩国人气文创角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year潮玩新年主题活动，将韩式软萌暖意融入浓厚中式元素带到铜锣湾潮流街区。一众可爱讨喜的 Brunch Brother 角色已换上全新喜庆贺年春装，喜气亮相，即日起至 2026 年 3 月 3 日与大家共迎马年，祝愿新年暖意洋溢、福运连连！

“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

日期：即日起至2026年3月3日

地点：Fashion Walk

太古广场+星街小区「骏马星驰 锦簇而至」

太古广场与本地刺绣团队YLYstudio合作，为「骏马星驰 锦簇而至」艺术装置的庭园内其中四匹骏马设计新春饰件，精细工艺及时尚设计相互辉映。四匹骏马各有祝福寓意，披上独一无二的幸运刺绣饰件，包括羽毛、飞鸟、石榴、铜钱、繁花、幸运四叶草、甲虫与祥云，以细腻手艺重塑吉祥图案，使骏马化身为丰裕、团圆及创新的象征，让这个新春庆典增添风采韵味。

「骏马星驰 锦簇而至」

日期：2月5日至3月3日

地点：太古广场、星街小区

香港仔中心新春呈献「马上发发发」

今个新春，香港仔中心联同本地人气插画师「胡氏这一家」及「小袜兔」联手打造「马上发发发 !」新春活动，由1月16日起至3月3日，胡氏这一家及小袜兔家族将首次亮相香港仔中心，当中包括祈愿马年马运亨通的「马上发发发巨型点钞机」及体验天降横财的「现金马上从天降」2大打卡位，更可参加「马上抓钱发发发游戏」，于指定日子凭消费即可免费参加抓钱游戏，赢取幸运福袋。

「马年发大财 马上发发发 !」户外新春装置活动详情

日期：1月16日至3月3日

时间：上午10时至晚上10时

地点：香港仔露天广场及香港仔中心4期地下

「马上抓钱发发发」游戏活动详情

换领日期：2月7-8及14-16日

时间：下午1时至晚上10时

地点：香港仔中心2期地下

参加方法：

于香港仔中心商舖以电子货币消费满港币$300或以上，凭有效即日单一机印发票，及对应商户之即日电子货币付款存根或手机支付之交易记录页面，即可免费参加抓钱游戏，赢取幸运福袋。每日名额有限，额满即止。

今个新春，黄埔天地带来「幸福缘定桃花园」，以逾200个缤纷花灯及无数闪烁灯饰把黄埔号打造成4大迷人热闹、日夜皆醉的打卡花海！4大必影打卡位包括5米高巨型桃花树和浪漫彩灯拱门「祥马花灯照桃门」，由130个幻彩灯笼打造的光影灯海「晚灯绚海映流水」，以五颜六色灯饰点亮的静谧花园「缤纷瑞光幻彩园」，以及于德安街「新春图腾星满路」集邮式满布脚下的新春图案投影灯效。

今届「汉文化节」亦将登陆黄埔天地，一连三星期精彩活动包括「汉服潮着・服装设计比赛及汇演」探索汉文化宇宙、「楚河汉界・象棋擂台赛」，以及「年宵市集」和「新春巡游汇演」等精彩活动，邀您穿越古今，感受浓厚节庆氛围。

黄埔天地「幸福缘定桃花园」新年布置

日期：1月中旬

亮灯时间：下午5:00 至 晚上11:00

地点：黄埔天地黄埔号及德安街

「汉文化节」

日期：2月7至22日

地点：黄埔天地

焦点活动：

年宵市集：2月7-16日 楚河汉界象棋比赛：2月7-8日 汉服潮着服装设计比赛：2月14日 初五贺新春行大运：2月21日

Mikiki 「柴运亨通新春乐园」主题装置

卓尔广场「柴运亨通日式新年祭」主题装置

新蒲岗Mikiki及屯门卓尔广场，全港首度联乘风靡台湾人气爆灯的IP《柴语录》，集结一众可爱角色——柴犬、哥基、猫咪，以及呆萌的水豚，齐齐换上喜气洋洋的新春造型，隆重呈献「柴运亨通过肥年」主题活动！由2026年1月20日起，两大商场将华丽变身成为「柴」气满溢的贺年乐园！

2大商场更分别于1月20日(Mikiki) 及1月22日(卓尔广场) 起举办「贺年展销」，汇聚超过30家参展单位，带来琳瑯满目的贺年糖果、礼盒及各式糕点，是「办年货」最佳热点！Mikiki 「柴运亨通过肥年」

Mikiki 「柴运亨通新春乐园」主题装置

日期：1月20日至3月8日

时间：10am – 10pm

地点：Mikiki 地下中庭B区

Mikiki x柴语录贺年展销

日期：1月20日至2月16日

时间：11am - 9pm

地点：Mikiki 地下中庭A区

卓尔广场「柴运亨通日式新年祭」主题装置

日期：1月20日至3月8日

时间：10am – 10pm

地点：卓尔广场地下中庭

卓尔广场 x 柴语录贺年展销

日期：1月22日至2月16日

时间：11am - 9pm

地点：卓尔广场地下中庭

维园新春萌宠市集V Mart

维园市集 V Mart正式开幕，由1月起至今年11月底，每逢于星期六、日及公众假期举行，场内有超过30个档摊，售卖各类文创精品、手作工艺、特色小食等，由即日至3月将举办「新春萌宠市集」主题，设有「宠物财神庙」、「巨型求签筒」、3米高「吹气幸运猫」等主题打卡位，仲会新增宠物友善区域及举行多项活动，文青必去！

V Mart 新春萌宠市集 详情

围方「大围生活节2026」

围方「大围生活节2026」以风车为主题登场，由1月20日起至农历新年期间举行。活动灵感源自香火鼎盛的车公庙，邀请本地艺术及设计单位打造六大风车主题打卡场景，寓意顺风顺水、好运转动。中庭设六米高「骏马」艺术装置，由建筑师萧国健设计，超过2800个「福」字寓意马到功成。户外平台逾千七色风车组成「风车光影幻海」，日夜绽放光彩。五个本地品牌巨型风车让市民亲手转动，祈求百业兴旺。商场内设财运及桃花风车墙，天桥两侧布满财运风车，直通车公庙。

围方更联同「街坊带路」及「explore_hongkong」推出多场大围导赏团，包括行运路线、风车手机摄影及文化深度游，带领市民细味大围历史与传统。著名堪舆学家李丞责将于年初六（2月22日）亲临围方，分享流年运程并解答提问。

围方「大围生活节2026」

日期：2026年1月20日（星期二）至3月11日（星期三）

地点：围方

著名堪舆学家李丞责分享流年运程 日期：2026年2月22日（星期日、年初六） 时间：下午1时至2时 地点：围方L2中庭



上水广场于1月21日至3月1日打造「逗福猫愿城」新年打卡装置，中庭设有五大福运打卡区，包括5米高的「喵来COME愿通天树」、2米高的招财猫「招福Make a Wish」、「招财滚滚POWER Ball」、「喜气福运上上签」及「福爪招财」，寓意财源滚滚、好运连连。而幕下的晴空花园更添浪漫氛围，5楼空中花园化身成「和风猫影园」，巧妙融合日本传统招福文化与现代光影艺术，打造「祈愿・猫之神社」、巨型和风灯笼营造的「邂逅・猫影园」、「太鼓竹屋」及融合传统竹艺与灯光艺术的「和风鞠影」，打卡一流！

「逗福猫愿城」

日期：1月21日至3月1日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：上水广场L2中庭

「和风猫影园」

日期：2月5日至3月31日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：上水广场L5晴空花园

SNOOPY家族于今个新春换上贺年装扮现身元朗YOHO系商场，身穿抢眼红色马甲、头戴红色牛仔帽，手中紧握象征胜利的骏马捧坐镇门前，身旁的胡士托（Woodstock）以一身亮眼的金黄色羽毛与红色渔夫帽成功抢镜。期间限定店带来高达300款会场限定及日本直送的马年主题商品，购物满额可获赠主题购物袋一个。此外，YOHO MALLI及II举行新春市集，集合多个本地人气贺年食品、年花、花艺、文创手作品牌，方便大家办年货。

山下菓子 x SNOOPY新春福至期间限定店

日期：1月30日至2月22日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：YOHO MALL I中庭

马上开运新春市集

日期：1月30日至2月22日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：YOHO MALL I 中庭 及 YOHO MALL II 中庭

来自印尼艺术家Martcellia Liunic于今个新春，以花间拾趣及新春暖意为灵感，为PopWalk天晋汇设计多款打卡装置及游乐天地。艺术家以其充满童趣的个人风格，以热情奔放笔触，把区内的自然生态透过拟人化呈现，包括大眼睛的鲜花、卡通版的招财猫、喜庆色调的应节年花等。此外，PopWalk 2期地下中庭出现特大的「暖心花壶」，流光水柱配搭可爱心心与金钱，寓意好运连连，客人消费满额更可参与两大互动游戏赢奖品。Ocean PopWalk地下中庭的「花间遨游游乐园」，有如变奏版的掟彩虹，玩家将硬币扔入花圈中即可获奖！

新年期间，Ocean PopWalk同步举行「Full of Love Carnival」亲子嘉年华及不同主题市集，带来4个经典游戏及多个市集单位，为大家提供更多元化的娱乐体验。多款经典嘉年华游戏包括「狂扫罐子」、「篮球狂热」、「疯狂射击」、「保龄狂潮」，还有专为小朋友而设的「赛车乐园」。

《遨游心动花间》新年装置

日期：即日起至2月26日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：PopWalk 2期地下中庭、Ocean PopWalk 地下中庭、Ocean PopWalk彩虹跑道

互动游戏详情

(1)福迎春扭扭乐赏、春日花间大满捉：PopWalk2期中庭地下，以电子货币即日消费满HK$300，即可参加一次

(2)花间遨游游乐园：Ocean PopWalk中庭地下，以电子货币即日消费满HK$300，即可参加一次

Full of Love Carnival亲子嘉年华

日期：即日起至2月22日（逢星期六、日及公众假期）

时间：下午2:00 至 晚上9:00

地点：Ocean PopWalk 彩虹跑道

参加方法：以电子货币即日消费满HK$100即可参加

萌宠新春祭

日期：2月7至16日（逢星期六、日及公众假期）

地点：Ocean PopWalk 彩虹跑道

LOG-ON联同LuLu猪于沙田新城市广场打造「LOG-ON 招财Lu神社」，LuLu猪换上一身新春贺年装束，与大家开心迎马年。场内设有多个主题打卡位，其中最瞩目必定是「80cm招财喵造型LuLu猪」，寓意新一年财运满满、福气齐来！凡购买罐头猪LuLu产品满$188，即可获得一次求签许愿体验，满$288可求签外，更可获赠LuLu猪透明御守一个！

LOG-ON 招财Lu神社

日期：即日起至2月20日

时间：上午11:00 至 晚上09:00

地点：沙田新城市广场一期L1中庭

今个新春，人气角色PP Baby将化身「新春守护神」，登陆LCX举办全港首个「PP X MONSTER 新春祈福庆典」。现场设有多个开运打卡位，包括可以扫描QR Code求签的「新年有食神」、集合四款颜色代表不同运气的「幸运扭蛋机」、可以拍打肉球预测运势的「幸运猫掌开运神算」等，让大家体验一场开运之旅。

同场设有「TOYZEROPLUS 幸运商店街」期间限定店，除了主打的PP X MONSTER系列，更集结了罐头猪LuLu、Esther Bunny等多款人气IP精品。此外，顾客消费满指定金额，还可参加新春手作工作坊，或换领设计师签名会筹号。

「PP X MONSTER 新春祈福庆典」

日期： 2026年1月30日至3月1日

时间： 上午10:00 至 晚上10:00

地点： 尖沙咀海港城海运大厦三阶 LCX

PP X MONSTER 设计师签名会

日期： 2026年2月15日 (星期日)

时间： 下午2:00 至 晚上6:00

地点： LCX 正门

参加方法： 于1月30日至2月15日下午5时前，于期间限定店消费满HK$300 (须包括至少一件PP X MONSTER产品)，即可换领签名会筹号乙张 (名额100个，换完即止)。

AIRSIDE与韩国原创人气插画《ZIZONE》带来「ZIZONE招财猫士多」，以美式漫画风格与主角粉红猫PINGO的粉红色主调，带来与别不同的新春贺年装置，与大家及毛孩一同迎接新年。粉红猫PINGO变身成4米高的吹气招财猫坐镇于巨型花形全盒中，全盒中的鲷鱼烧与炒香栗造型粉红猫与大家打卡，场内还设有粉红猫PINGO愉快糖果区，重温于士多夹糖果的时光。此外，现场还有逾3米高的金桔许愿树下以及，BREAD18车站主题打卡位，大家一同许下新春愿望！商场带来ZIZONE于香港首间限定店，除了人气商品之外，还推出主题挥春，粉丝不要错过！

此外，AIRSIDE与「Mr n Mrs Moon」及Freeture Concept联手举办「月星高照迎赤马」的大型年宵市集，集合逾80个本地文创品牌及年宵摊位迎接马年，让大家入手贺年手工艺、贺年食品、年花等年货。场内开设Mr n Mrs Moon《Horse成双》双月年宵主题店，推出多款限定商品，完成指定步骤更可获得招财门牌。现场设有AI+AR贴纸相机体验，即时将大家转化成精致3D风格，融入主题挥春画面中，甚为特别！

AIRSIDE「ZIZONE招财猫士多」

日期：2月4日至3月8日

时间：上午10:00 至 晚上10:00（期间限定店：上午11:00 至 晚上9:00）

地点：AIRSIDE 2楼中庭

「月星高照迎赤马」年宵市集

日期：2月11日至22日

时间：中午12:00 至 晚上8:00（AIRSIDE 3楼及4楼购物走廊）、中午12:00 至 晚上9:00（AIRSIDE地下户外广场）

地点：AIRSIDE 3楼及4楼购物走廊（2月11至22日）、AIRSIDE地下户外广场（2月11至16日）

启德体育园由2月10至16日期间，迎来园区内最大型的年宵市集，各式主题年宵市集从启德零售馆延伸到户外美食海湾，汇聚不同应节商品及新春限定店。美食海湾首度举办户外年宵市集，设有5大主题区域，带来逾30个特色摊位，包括文创手作、亲子游乐、节庆糕点等。此外，由2月18至26日期间，8辆来自旅发局「国泰新春国际汇演之夜」的特色花车，将首度于体育园展出；2月18至19日有10多支参与汇演的表演队伍，即席于体育园内献技。新年少不了舞龙醒狮表演，体育园于2月25日带来锣鼓跳桩表演，其后举行盛大巡游，向市民送上祝福！

启德体育园年宵市集

日期：2月10至16日

时间：下午3:00至8:00（2月10至12日）、下午3:00至晚上11:00（2月13至16日）

地点：启德体育园美食海湾

新春花车展览

日期：2月18至26日

时间：上午9:00至晚上10:30（下午5:30亮灯）

地点：启德体育园

新春花车展览现场表演

日期：2月18至19日

时间：下午2:30至6:30

地点：启德体育园

新春舞龙醒狮汇演

日期：2月25日

时间：下午1:00至4:30

地点：启德体育园中央广场（舞龙醒狮汇演）、启德体育园各地标（醒狮巡游）

华懋集团旗下8大商场，包括旗舰商场如心广场、沙田好运中心、将军澳翩汇坊、沙田希尔顿中心、元朗顺福粮仓、上水名都商场、粉岭名都商场、屯门巴黎伦敦纽约戏院购物中心，首度与香港人气艺术家 Bao Ho 携手于新春期间呈献 「喵来福到开运祭」 主题活动。一众可爱趣致的喵星人化身福运大使，由即日起至3月1日期间惊喜现身如心广场及好运中心，为全港市民派送新春吉祥祝福，齐齐喜迎福气满满、运转乾坤的马年！

艺术家Bao Ho扎根于香港，以自由奔放的壁画和插画闻名。今年新年，「猫奴」Bao 更首次参与商场装置及礼品设计，应如心广场及华懋集团旗下商场特别邀请，以她最爱的喵星人为灵感，创作出一系列可爱贺年萌猫角色。软萌亲切的「笑爷」、圆滚讨喜的「月巴BOSS」、活泼灵巧的「金多宝」及俏皮可爱的「妹猪」齐集于「喵来福到开运祭」，与大家一起共度新岁！

由即日起至3月1日期间每逢星期六、日、公众假期及新年前夕，如心广场及好运中心将会举办「开年喵运初春市集」，集合共逾80个本地手作品牌及生活好物，让您悠闲漫步，发掘独一无二的春日惊喜，将满载的好心情、好生活与好运气一并带回家。于2月14至16日，两大商场更设有不同应节活动及工作坊与众同乐，包括情人节派花活动、手绘人生四格体验、手写挥春派送及新春积木摆设工作坊等。

喵来福到开运祭

日期：即日起至3月1日

时间：中午12:00至晚上9:00

地点：如心广场一期及二期、好运中心L3中庭

开年喵运初春市集

日期：即日起至3月1日（逢星期六、日、公众假期及新年前夕）

地点：如心广场二期、好运中心L3中庭及潮人巷子^

^只于2月12日至16日开放

百胜厅财来运起贺年装置

马年新春期间，沙田马场百胜厅由即日起至2月22日呈献「财来运起贺年装置」，金风车以金红色为主调，风车不停转动，寓意好运随风而来。「百胜小马」打卡区带来可爱财神造型「百胜小马」向各位送上新春祝福，招财添福，马年胜算在握，马到功成。至于第3个打卡位「马跃新禧好运签」，有逾10款巨型好运签载满祝福，一次过集齐一套十款祝福！客人于2月1日到「财来运起贺年装置」打卡，按场内指示将图片上载至指定社交媒体，即赏百胜厅$100订座优惠券，名额有限，先到先得。

百胜厅「财来运起打卡装置」

贺年开运礼遇

日期：2月22日

优惠内容：当日惠顾百胜厅，即赏指定「百胜小马」环保袋乙个

文:RY

资料及图片来源:官方提供