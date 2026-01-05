锦上路跳蚤市场网传月底结业 营业17年终步入历史 摊档推清货优惠 网民不舍：又少一个周末慢活天堂

位于元朗锦上路的「锦上路跳蚤市场」营运17年后，网上传出将于本月底结业，有摊主推出清货优惠，吸引市民赶在最后时光前到访，有网民大感不舍：「又少一个周末慢活天堂。」

锦上路跳蚤市场网传月底结业 营业17年终步入历史

位于锦上路港铁站旁的锦上路跳蚤市场已有17年历史，全盛时期设有约160个档位，因亲民月租吸引不少小店进驻，主要售卖衣饰、手作、怀旧小食、二手物品等，市场逢周末及公众假期开放，与附近红砖屋、壁画村一带形成文青打卡路线，多年来是不少市民周末慢活的隐世地点，不过近年人流大减，目前仅余六成档口，显得冷清。

不过锦上路跳蚤市场即将步入历史，网传跳蚤市场将于1月底结业，有消息指因该用地属于日后发展北环线的建造范围，跳蚤市场亦面临清拆命运。

有摊档日前证实结业消息，最后营业日为2026年1月31日，同步推出清货优惠，吸引市民赶在最后时光前到访。摊主于帖文中写道：「跳蚤市场已经进入倒数阶段，元旦假期营业日非常热闹，挤满寻宝人潮！」并鼓励市民把握最后时光：「把握周末过嚟执平货、寻宝！亲身感受充满回忆的怀旧露天市集，用镜头记录低呢片即将消失嘅风景。」

网民不舍：又少一个周末慢活天堂

对于结业消息，有网民大感不舍：「又少一个周末慢活天堂。」、「上月去咗，系唔错嘅，但真系无人知佢原来咁快要执」、「香港又一个地方，一个月内就永远消失」、「原来时间真系改变咗好多嘢。呢度陪住大家十几年，真系好难忘。虽然要讲再见，但我觉得佢完成咗自己嘅角色。下次经过附近，应该都会忍唔住回想。希望香港仲会有更多俾人停一停嘅地方出现」、「17年啦！𠮶时住锦田由一块空地睇住佢起，时间过得真快。」

不过亦有网民指市场有如「死场」，认为结业是无可厚非：「以前啲舖多少少，周末开多几间就话啫，依家个氛围完全系收皮mode，加上附近餐厅又少又唔就脚（除盈𠥔坊外）除非你专程为去而去，否则不太吸引」、「其实去完都冇咩想买，最多买下野食，可能十年先去一次。」

资料来源：锦上路跳蚤市场 C-13；图片来源：锦上路跳蚤市场

文：M