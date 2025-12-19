圣诞好去处｜GO PARK/德福广场/时代广场 旋转木马萌爆卡通 狂欢庆典

今个圣诞不少本地商场都花尽心思，吸引大家到场打卡兼玩乐，如西沙GO PARK的旋转木马、德福广场的圣诞奇幻森林、优兽大都会时代广场的人偶造型，都极度吸睛，更有加入圣诞歌舞表演， 令大家狂欢庆典。

圣诞好去处1︰欧陆风情 冬日乐园

西沙GO PARK化身梦幻《HAPPY GO ROUND冬日乐园》，打造充满欧陆风情的浪漫场景，大家除可坐上木马上回旋360度细看迷人美景外，更可欣赏炫亮闪烁灯海。主人想与爱宠一同感受异国节日气氛，定要留意场内设多个宠物友善的圣诞主题打卡位，又有专为毛孩打造的冬日萌宠滑冰派对，让毛孩坐上雪橇，享受冬季滑冰的乐趣。现场又有圣诞市集，汇聚超过20档个本地文青及创意品牌，更有快闪美食车，让大家尽情选购节日礼品送赠挚爱亲友。于12月20及24日，更会举行圣诞歌舞表演，不妨到场感受圣诞气氛。

Info

HAPPY GO ROUND冬日乐园

日期︰即可日至2026年1月4日

地点︰西沙海映路 8 号 GO PARK 地面中央广场及二楼晴空花园

查询︰goparksaisha.hk

圣诞好去处2︰梦幻森林 童话场景

德福广场联乘香港艺术家Pucky（毕奇）创作的小精灵打造出「Pucky圣诞奇幻森林」场景，商场摇身变成为木系梦幻森林，并有6大互动打卡位，包括3米高巨型豆子装置及4米高森林树屋打卡位，让大家沉浸在童话般的节日氛围中。现场亦设有特色展览，以及期间限定店，为大家带来多款角色精品，当中包括香港首发的商品，粉丝们不妨趁机入手。现场还设有期间限定店，从摆设、小饰物、文具到生活用品，都应有尽有，当中更有限定的独家商品。

Info

Pucky圣诞奇幻森林

日期︰即日起至2026年1月4日

地点︰九龙湾德福广场中庭

查询︰www.telford-plaza.com

圣诞好去处3︰优兽大都会 人偶造型

铜锣湾时代广场以即将上映的迪士尼超人气动画《优兽大都会2》为主题，带来充满节日欢乐的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，卡通主角阿力Nick与朱迪Judy联同一班新旧朋友以1:1人偶造型设计现身，电影场景重现眼前，另配合闪亮灯饰及4.8米高圣诞树。现场又设有彩绘体验、头饰工作坊及解谜任务等多个互动体验，更可在此寄出盖上纪念印章的明信片，互动又好玩。

Info

Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration

日期︰即日起至2026年1月4日

地点︰铜锣湾时代广场露天广场及2楼中庭

查询︰timessquare.com.hk

圣诞好去处4︰圣诞爱心捐赠 支持本地慈善机构

圣诞是普天同庆的日子，欢度节日的同时，别忘了施比受更有福。「光照世人捐赠机」今个圣诞将载誉回归，继续以创新的自助捐赠售卖机形式，为本地慈善机构筹募善款。这项创新的公益活动透过触控式捐赠售卖机，鼓励市民从慈善机构提供的清单中为受惠者选购物资及服务。捐赠者可自行决定支持项目，于机内挑选多达30多项不同类型的物资或服务作为捐赠，包括博爱医院的养生保健汤包、膳心连的包装米、生命热线的艺术治疗、幼联的音乐课程、Love 21的辅导服务、路向四肢的轮椅维修等，只需依照萤幕指示，拣选心水物资，最后依步骤完成付款，捐赠过程简单快捷。

捐赠者可自行决定支持项目，于机内挑选多达30多项不同类型的物资或服务作为捐赠。

「光照世人捐赠机」今个圣诞将载誉回归。

圣诞是普天同庆的日子，欢度节日的同时，别忘了施比受更有福。

Info

日期：即日至12月29日

时间：星期一至五：中午12时至晚上9时；周末及公众假期：上午10时至晚上9时

地点：元朗形点I，L1层

文︰Angel