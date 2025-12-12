佳节好去处｜冰上迪士尼/ifc/黄金海岸/LCX/K11 MUSEA 童话节庆

圣诞及新年即将来临，本地活动相当精彩，商场不乏打卡装置，更有圣诞老人现身，让大家留影。而即将登场的 Disney On Ice冰上迪士尼汇演，集特技与歌舞表演于一身，亦叫人目不暇给。

佳节好去处1︰迪士尼明星 花式溜冰

想欣赏目不暇给的杂技和特技，首推即将登场的 Disney On Ice冰上迪士尼汇演，透过精湛的冰上技艺、惊心动魄的特效，以及令人惊叹的布景设计，将耀眼的迪士尼明星活现眼前。除有米奇、米妮、高飞、唐老鸭和黛丝等经典迪士尼卡通人物现身，还有经典故事，包括《奇幻魔法屋》、《魔雪奇缘2》、《魔海奇缘》、《公主与青蛙》、《仙履奇缘》、《阿拉丁》、《反斗车王》等，展开一幕幕魔幻历险之旅。

Info

Disney On Ice冰上迪士尼汇演

地点︰启德体育园体艺馆

日期︰2026年1月23至25日

门票︰$128起（即日预售）

查询及订票︰www.disneyonice.com.hk

佳节好去处2︰ 做善事 与圣诞老人合照

ifc商场以「圣诞后勤总部」装置作主题，让大家了解各大角色的工作秘辛，揭开神秘的圣诞幕后准备工作。大家可窥探圣诞老人节日套装的设计草图，又或亲手缝制亮红色西装及饰物，打造独特的崭新造型。其中梦幻游乐场，以波波池作主题，最啱小朋友玩乐。入场人士可解锁各个互动装置及数码游戏任务，还可约见圣诞老人并获得惊喜礼物，完成任务后可欣赏精彩音乐表演及尽享圣诞购物礼遇。

Info

圣诞后勤总部装置

地点︰中环ifc商场一楼中庭

日期︰即日至2026年1月1日

查询︰ifc.com.hk

佳节好去处3︰粉红童话世界 住宿体验

香港黄金海岸今个圣诞特别联乘来自韩国疗愈系角色 PINK & VEN，推出「Pinkmas of Love 抱抱粉红圣诞」主题活动，透过节日装置、市集体验、亲子手作、圣诞 Rave 派对及亲子住宿计划，为大小朋友带来暖心圣诞。 PINK 与 VEN 还会与好友「SNOW 雪白兔」和「HIPPY 嬉皮鸭」一同现身，正给大家打卡留倩影。另外，黄金海岸酒店推出「PINK & VEN 圣诞童趣住宿计划」，入住豪华海景客房一晚、享用丰富自助早餐及畅玩深受小朋友爱戴的鲨鱼冒险岛游乐室。

Info

「Pinkmas of Love 抱抱粉红圣诞」

地点︰黄金海岸商场

日期︰2026 年 1 月 4 日

查询︰www.goldcoast.com.hk

黄金海岸酒店 PINK & VEN 亲子住宿计划

地点︰黄金海岸酒店

日期︰即日至1 月 4 日

查询︰www.goldcoasthotel.com.hk

PINK 与 VEN 跟好友「SNOW 雪白兔」和「HIPPY 嬉皮鸭」一同现身。

黄金海岸酒店推出「PINK & VEN 圣诞童趣住宿计划」，小朋友可以参与益智玩乐活动

佳节好去处4︰飞天小女警 设期限店

超萌飞天小女警向来有不少粉丝，LCX今个圣诞以飞天小女警作主题，色彩缤纷甚为吸睛。场内设置三大打卡热点和圣诞工作坊，还有齐集精美商品及神秘盲盒的期间限定店，粉丝们要趁机入手喇。

Info

LCX飞天小女警Sweet X’mas

地点︰尖沙咀海港城海运大厦三阶LCX

日期︰即日至2026年1月11日

查询︰3102 3668

超萌飞天小女警色彩缤纷，甚受小朋友欢迎。

佳节好去处5︰Longchamp木制小屋溜冰场

登陆 K11 MUSEA户外广场

想体验法式冬日传统活动，不妨到 K11 MUSEA户外广场寻找Longchamp木制小屋，场内的La Patinoire Longchamp 限定溜冰场顿成为焦点，大家可以在指定时段免费参加，一边溜冰，一边欣赏维港景致。另外还有个人化钥匙圈制作工作坊、拍照区、冬日甜点区等，让一众粉丝尽情享受食玩买乐趣。现场还可一睹品牌2026年春季系列「CocooningonIce」新产品，大家不妨趁机选定圣诞礼物！

INFO

日期︰即日至2026年1月1日

地点︰尖沙咀K11 MUSEA户外广场

预约连结︰https://www.lapatinoirelongchamphk.com

