中环街市复古圣诞市集回归！一连两星期横跨三层 以物易物/本地+欧美古著 台韩文创品牌进驻

更新时间：10:00 2025-12-13 HKT
发布时间：10:00 2025-12-13 HKT

圣诞节好去处｜中环街市由12月13日起举行「中环街市xOld But Gold复古永续圣诞市集」，以复古与环保为主题，现场设有大型复古市集，除了透过以物易物，亦可以找到本地及欧美古著品牌，寻宝之余感受永续生活的意义。此外，现场更带来圣诞抛圈圈、圣诞豆袋牛奶罐等摊位游戏及手作圣诞花艺工作坊，充满热闹的节日气氛。

中环街市3层复古圣诞市集！本地/欧美古著品牌寻宝 以物易物感受永续生活概念

中环街市复古永续圣诞市集横跨3层空间，每层设有不同主题区，地下Oasis变身充满复古气息市集，设有节日拱门装饰与可爱雪人摆设，加上复古布置，打卡一流！一整排红白相间的木制摊档带来欧式圣诞市集气氛，摊档不乏圣诞造型饼干、手工美食以及节日礼物，方便大家选购圣诞礼物。

至于1楼的场地空间于12月15至17日举行以物易物活动，欢迎市民带同旧衣物换取新品；Old But Gold早前收集大埔宏福苑火灾的爱心捐赠衣物，连同活动期间由参加者捐出的衣物，全部销售收益将100%拨捐予火灾受影响居民。

由12月18日至28日，场地变身圣诞复古跳蚤市集，汇集多个本地古著品牌及怀旧收藏品、饰品及生活用品，同时亦有欧美二手时装店进驻，带来丰富选物。此外，Light2Up还带来曾于银幕上留下光影的电影戏服，大家可以直接选购。

韩国、台湾文创品牌小物进驻市集

2楼的行人通道空间同时举行市集，邀请到来自韩国、台湾品牌进驻，带来独特的手作工艺品、文创小物，包括饰物、毛冷织物、疗愈森林系手作等。中环街市设有圣诞花艺工作坊，大家可亲手制作圣诞花园及迷你圣诞树，利用雪松、柏叶、松枝、灯串等材料制作独一无二的圣诞手作。此外，现场还特设圣诞抛圈圈及圣诞豆袋牛奶罐等互动摊位游戏，带来浓厚节日气氛！

中环街市 X Old But Gold 复古永续圣诞市集

  • 日期：12月13日至2026年1月1日
  • 时间：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地点：中环街市地下Oasis及二楼24小时行人通道

以物易物活动

  • 日期：12月15至17日
  • 时间：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地点：中环街市一楼活动场地

圣诞复古跳蚤市集

  • 日期：12月18至28日
  • 时间：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地点：中环街市一楼活动场地

圣诞花圈工作坊

  • 日期：12月13日
  • 时间：下午2:30 至 4:00
  • 地点：中环街市地下互动墙

迷你圣诞树工作坊

  • 日期：12月20日
  • 时间：下午2:30 至 4:00
  • 地点：H6 CONET 

文:RY

资料及图片来源:中环街市

