圣诞好去处2025｜港九新界60+圣诞节活动推介！迪士尼奇妙圣诞/中环冬日小镇/愉景湾圣诞庆典

圣诞好去处2025｜临近圣诞节，全港各大商场及主题乐园都换上圣诞装饰，《星岛头条》记者整理全港各大圣诞好去处及圣诞活动，遍布港九新界，如香港迪士尼乐园上演飘雪圣诞及圣诞音乐表演、今年选址中环举行的香港缤纷冬日巡礼，荃湾广场1500呎户外飘雪溜冰，以及沙田新城市广场经典音乐喷泉的重磅回归等，节日气氛浓厚，是时候准备计划行程过圣诞节！

圣诞好去处2025｜60+必去圣诞节活动推介！

香港迪士尼乐园每年于圣诞节都会为园区添上浓厚的节日气氛，今年适逢为乐园20周年，即将迎来一场最雪亮的奇妙派对！园区不同角落除了换上打卡圣诞装置及灯饰，亦会举行最大型的全新「迪士尼好友巡游派对」，多组迪士尼朋友瞩目登场，还有美国小镇大街加入周年限定元素的「梦想成真圣诞树亮灯礼」，以及魔雪奇缘世界的圣诞派对。城堡舞台前除了迎接「迪士尼圣诞音乐Live!」，园区内还有欧陆传统圣诞市集以及圣诞主题小食及相关圣诞商品，让大家一同度过奇妙圣诞！

迪士尼奇妙派对 点亮圣诞

大馆于今个圣诞化身成冬日乐园，检阅广场设置12米高圣诞树，璀璨的装饰与柔和灯光增添节日气氛，亮灯仪式当日更为观众提供免费热朱古力及香料红酒。此外，「音乐礼赞」由本地无伴奏合唱组合VSing献上动人乐韵，为熟悉旋律注入节日气氛。除了音乐演出，「玩转大馆马戏季」今年载誉归来，汇聚多个国际及本地顶尖马戏团队，部份项目更是亚洲首演！

马会x大馆——小心意．大众乐

日期：12月1日至2026年1月4日

时间：上午8:00至晚上11:00

地点：中环荷李活道10号大馆

音乐礼赞：圣诞亮灯仪式

日期：12月1日

时间：晚上6:00 至 7:30

地点：大馆检阅广场

收费：免费入场

音乐礼赞

日期：12月5至6日

时间：晚上6:30 至 7:00

地点：大馆检阅广场

收费：免费入场

玩转大馆马戏季2025

朗豪坊年末压轴联乘英国爆红品牌Noodoll的薯仔家族，一群毛茸茸的可爱薯仔将置身于精致奢华的百货公司场景，与大家欢度圣诞！朗豪坊4楼通天广场将化身奢华百货，穿过标志性的玻璃旋转门，红金色系的华丽大堂与璀璨灯饰便映入眼帘，浓厚的节日气息弥漫每个角落。12只造型独特的毛毛Noodoll已准备就绪，隐藏于各处打卡点等待大家来发掘。为庆祝20周年，朗豪坊与Noodoll合作推出限量版礼品，Noodoll 家族化身一罐罐薯宝汤，于薯诞百货礼品部独家登场。

Langham Place💙 Noodoll: Merry PotatoMAS

日期：11月14日至2026年1月1日

时间：上午10:30 至 晚上10:30

地点：朗豪坊4楼通天广场

旅发局的「香港缤纷冬日巡礼」将8幢中环地标外墙呈献「光影汇．中环」，各大地标建筑物变身巨型光影画布，展现立体的圣诞影像。此外，皇后像广场花园的20米高户外圣诞树载誉归来，整个圣诞天地布满童趣的经典玩具飞船、小木偶、小火车等，临近圣诞节时更有圣诞颂歌表演及圣诞老人现身。遮打道带来璀璨浪漫的「星光长廊」，沿途30棵树木悬挂闪烁灯饰，遮打大厦入口上空亦挂上圣诞树灯饰。

置地广场中庭「Noëlia at LANDMARK」将设高达 11 米的灯塔大型圣诞互动装置，设有多个打卡热点，更展出全港最大型12乘12米祈愿湖。8大环绕圣诞天地的地标建筑物，包括中国银行大厦、中银大厦、终审法院大楼、香港大会堂高座、香港会所大厦、汇丰总行大厦、太子大厦及渣打银行大厦──首度破天荒携手合作，上演创新的沉浸视听汇演「光影汇·中环」，出现雪人、驯鹿、礼物等图案。

冬日小镇．中环—圣诞天地

日期︰即日起至2026年1月4日

地点︰中环皇后像广场花园（南、北）

时间：下午4:00 至 晚上11:30（平日）、上午11:00 至 晚上11:00（周六、日） 12月22日至2026年1月4日：上午11:00 至 晚上11:30 *12月24至25日延长开放至翌日凌晨1:00



星光长廊

日期︰11月下旬至2026年1月

亮灯时间：每天下午5:00后

地点︰中环置地广塲中庭及中环遮打道一带

光影汇．中环

日期：11月28日至2026年1月4日

时间：晚上7:30 至 晚上10:30*

地点：中环皇后像广场花园（南）

*每30分钟循环演出

每年备受瞩目的打卡热点——么地里灯海，今年以全新面貌登场，打造出一条逾二十万颗垂珠交织闪耀八角星而成的星光长廊。每当灯光亮起，整条街道瞬间弥漫著浓浓的欧陆浪漫情调，为尖沙咀繁华闹市披上耀眼夺目的节日盛装。这片璀璨灯海更将闪耀全城：铜锣湾信和广场、尖沙咀中港城及元朗朗壹广场的圣诞灯饰，将于11月27日晚同步亮起，连成一线，闪耀香港夜空，与全港市民携手迎接温馨欢乐的圣诞佳节！

尖沙咀中心及帝国中心4,000平方米「信和光影艺术幕墙」亦呈献全新AI光影汇演「Windows of Wonder」，邀请全港市民与旅客化身成为这场光影盛宴的一部分，将市民的合照，融入极具香港特色的圣诞布置，成为维港夜色中最触动人心的画面。

尖沙咀中心及帝国中心「Windows of Wonder」

日期：2025年11月27日起至2026年1月4日

亮灯时间：下午6时至11时

地点：信和光影艺术幕墙 - 尖沙咀中心及帝国中心外墙

西九冬日呈献：「西九圣诞小镇」

西九文化区管理局于2025年12月12日（星期五）至2026年1月11日（星期日）呈献「西九圣诞小镇」。「西九圣诞小镇」包括「西九圣诞森林」、「西九圣诞市集」，以及一系列文化艺术活动和表演，旨在为社区注入暖意，让访客与挚爱亲朋于圣诞新年期间聚首一堂，在西九文化区的不同角落感受温馨的圣诞祝福。

西九冬日呈献：「西九圣诞小镇」

日期2025年12月12日至2026年1月11日

地点：西九圣诞森林（西九艺术公园海滨西草坪）

太古广场与星街小区于11月14日至2026年1月2日带来「圣诞梦幻启程」，商场届时变身圣诞中央车站，车站换上闪烁的装饰，圣诞列车有如动画的铁道旅行，大家还可以与圣诞老人合照！大家可前往车站咖啡店参加工作坊，亲手制作圣诞蛋糕蜡烛、彩绘琉璃时钟及圣诞花环等。车站礼品店发售节日礼品，包括可爱的圣诞毛绒盲盒及圣诞旅人礼品卡套装。

圣诞梦幻启程

日期：11月14日至2026年1月2日

地点：太古广场LG1层Garden Court、L1层（近adidas）、L1层Park Court、太古广场三座外（永丰街和星街）

时间：上午10:00 至 晚上10:00

工作坊报名日：11月14日起

报名方法：＞＞按此登记＜＜

今个圣诞，海港城联乘香港迪士尼乐园度假区，将20周年奇妙派对的圣诞气氛延伸至「Magical Christmas@海港城」活动，于海港城打造5大打卡热点，包括高达9米高的圣诞树主装饰、以香港迪士尼历来最大型巡游表演「迪士尼好友巡游派对」花车为灵感的米奇与好友主题装置、全球首个及最大型《魔雪奇缘》主题园区「魔雪奇缘世界」为灵感的装置、Duffy与好友主题游乐区等。至于Magical Christmas快闪店将发售近百款香港迪士尼20周年限定商品，包括周年主题毛公仔、锁匙扣及纪念卡等。快闪店更会陆续推出多款独家迪士尼主题产品，所得收益将拨捐予「愿望成真基金」， 各位迪士尼粉丝不可错过！

「Magical Christmas @海港城」活动详情

日期：11月12日至2026 年1月4日

地点：海运大厦露天广场、海运大厦展览大堂、海运大厦地下中庭

迪士尼《小飞象Dumbo》主题圣诞嘉年华登陆将军澳，于新都城中心2期打造9大打卡场景及游戏区，必影有6米高巨型「星空小飞象」充气装置，另有4大摊位游戏，有机会赢取会场限定小飞象主题精品，包括咕𠱸、圆形餐碟及颈枕，或小飞象主题杯垫及挂饰等小礼品，不好错过！

MCP 新都城中心 「Dumbo圣诞飞翔狂想曲」

日期：11月1日至2026年1月1日

时间：早上10:00 至 晚上10:00

地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕广场

圣诞嘉年华摊位游戏

日期：2025年11月1日至2026年1月1日

时间：中午12:00 至 晚上 8:00

地点：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕广场

H‧COINS 会员以电子货币即日单一消费满HK$300，即可换领嘉年华游戏券 4 张。顾客亦可即场以优惠价 HK$100 购买游戏券 4 张(原价：HK$120)

全港首个mofusand 梦幻圣诞村登陆MOSTown，设置4大主题打卡区及2大主题体验区，首次汇聚最多不同造型、逾30款圣诞萌LOOK的mofusand与粉丝见面，包括 : 全港首度登场3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高 Santa mofusand圣诞树坐阵的「mofusand 站前冰雪广场」等，更有冬日限定室内冰雪乐园，充满冬日气氛！

此外，以喵喵为主题的「MOST- Loving 圣诞萌猫市集」将于2025年12月6日至起举行，精心搜罗不同种类的猫咪产品及以猫咪为灵感的文创艺术商品，猫迷必去！

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵圣诞探险记」活动详情

日期：11月8日至2026年1月1日

时间：

主题打卡区：上午10:00 至 晚上10:00

主题体验区：

星期一至五 : 下午1:00 至 下午5:00

星期六、日及公众假期 : 中午12:00 至 晚上8:00

地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

「MOST- Loving 圣诞萌猫市集」

日期：12月6日至12月28日

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场

SANRIO CHARACTERS 与 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全体成员换上Sanrio人气角色服饰，圣诞于又一城现身！现场设有9米高旋转木马装置、巨型圣诞水晶球及绵花糖车、8米长梦幻隧道等，12位BABY MIRROR成员齐齐换上毛茸茸的Sanrio角色服饰于各个打卡位现身！

同场期间限定店发售多款限定联乘产品，包括：毛公仔套装、毛毛卡套、棒球褛、收藏卡包，以及演唱会限定产品，亦有发夹、化妆袋、锁匙扣及电话绳DIY专区，让你自由配搭各个Sanrio角色，创作独一无二电话手绳！

另外，免费登记成为 My FESTIVAL 会员并于场内以指定电子货币即日消费满港币2,500元，即可换领 BABY MIRROR GO ROUND应援镜连镜套。除了一般随身镜功用外，套上应援镜套即时摇身一变成为应援手牌，一物两用，各位Fans不可错过！

SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk

日期：11月25日至2026年1月1日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地址：又一城LG2

迪士尼超人气动画《优兽大都会2》即将上映！时代广场于11月18日起率先带全港粉丝走进「优兽市」，一齐体验融合节庆元素的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，整个商场由上至下都被动物角色占据，每个角落都充满电影《优兽大都会2》的元素，电影场景重现眼前，配合闪亮灯饰及4.8米高圣诞树，节日气氛浓厚。阿力Nick与朱迪Judy联同一班新旧朋友以1:1 人偶造型设计现身，现场更设有多个别开生面的互动体验，各位粉丝不可错过！

Disney's "Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration"@ Times Square

日期︰11月18日至2026年1月4日

时间︰上午10:00 至 晚上10:00（展览首日将于晚上9:00开放）

地点︰铜锣湾时代广场露天广场及2楼中庭

iSQUARE国际广场联乘日本插画师Tombonia笔下的萌犬Muck，首次走到香港商场与大家欢度圣诞节及新年！商场地下正门设有圣诞野营历险打卡位，Muck化身5米高的圣诞老人，向大家介绍露营、滑雪、垂钓等活动；3楼则化身成汪星欧陆圣诞浪漫之城，鬼马Muck化身为咖啡师及速递员等不同角色造型，在火树银花的温馨小镇中。大堂楼层iEXHIBITION的萌Muck圣诞贩机站，放置期间限定全港首部圣诞Muck手机保护壳自动贩卖机，大家可从6款Muck手机壳中选择最爱的设计，即场制作最有个人风格的手机壳！

萌犬Muck暖暖圣诞物语

日期：11月14日至2026年1月4日

时间：上午10:30 至 晚上10:30

地点：iSQUARE国际广场地下iPIAZZA、3楼iFUNCTION、大堂楼层iEXHIBITION

POP MART星星人烘焙造型圣诞现身登场

POP MART 最新人气王、LISA@BLACKPINK新宠「星星人」圣诞首登香港，换上全新萌爆烘焙造型首度现身「MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展」，最吸睛有200倍巨大化饼干屋星星人坐镇、梦幻镜影焗炉以及多个派对盛宴打卡场景 ，平安夜起更有3大主题游戏挑战，可赢取星星人专属圣诞礼物！



MOKO 滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展

日期： 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 1 日

时间： 上午 10 时至晚上 10 时

地点： MOKO 新世纪广场 MTR 楼层中庭

湾仔合和商场与欢乐天地联手带来「冬日飘雪嘉年华」，由欢乐天地3位吉祥物欢乐猫「施肥」、「小咪」、「机灵」，将大家带到3楼中庭的森林山谷，于6米高的圣诞树与漫天飘雪下，挑战多款港人记忆中经典游戏，／掷彩虹、飞环、滚球、射击游以圣诞特别版限定登场，大家还可以探索软淋淋滑梯及吹气森林弹床，吹气弹床分成3部份，穿过大门迎面而来为吹气滑梯，滑梯旁为吹气攀登架，登上高峰可欣赏飘雪美景；另一旁为吹气障碍赛，小朋友找回3位吉祥物合力完成挑战。此外，皇后大道东合和商场G楼入口设有巨大化欢乐天地玩具盒，打卡一流！

合和商场X欢乐天地呈献「冬日飘雪嘉年华」

日期：12月3日至2026年1月5日

时间：下午1:00至晚上8:00

地点：湾仔皇后大道东183号合和商场3楼中庭及G楼入口

「冬日飘雪嘉年华」摊位游戏

森林弹床费用：$50/节（20分钟）或电子消费满$500换领门票1张兑换1节活动

4大必玩摊位游戏套票：$100/套

圣诞飘雪汇演

日期：12月23-28日、12月31日及2026年1月1日

时间：下午1:30至晚上9:00（每小时3节）

地点：湾仔皇后大道东183号合和商场3楼中庭及G楼入口

圣诞老人见面会及即影即有

日期：12月23至25日

时间：下午3:00至5:00

地点：湾仔皇后大道东183号合和商场3楼中庭及G楼入口

费用：免费（名额先到先得，额满即止）

全港最大型扭蛋嘉年华

今个圣诞，荃湾D‧PARK首度联乘日本知名玩具品牌Bandai “Gashapon”，由2025年11月28日至2026年1月4日，于商场1楼中庭盛大举办「『扭』转圣诞乐园」。作为Bandai “Gashapon”在大中华区首个大型扭蛋主题展览的首站，现场云集多达1,000部扭蛋机，精选超过900多款人气动漫及卡通品牌扭蛋，包括风靡全城的人气动漫及卡通品牌，《Chiikawa》、《Pokemon宝可梦》、《胆大党》、《海贼王》、《鬼灭之刃》、《咒术回战》，以及家传户晓的国民级卡通《Sanrio Characters》、「迪士尼角色」、《蜡笔小新》、《百变小樱》、《小魔女DoReMi》等，包括有主流潮玩的角色模型、场景及Q版公仔，更有化妆挂件、印章、小挂镜等等精品，仲有「少女系列」、「微型商品系列」、「雨伞吊饰系列」，阵容堪称全港最齐全！

D‧PARK x GASHPON「『扭』转圣诞乐园」

日期：2025年11月28日至2026年1月4日

时间：中午12时至晚上8时

地点：D·PARK L1中庭

今个圣诞，愉景湾将化身为「意式冬日梦幻仙境」，带来一连串精彩活动，愉景湾将设有多个打卡位，如在愉景广场的闪亮玻璃屋，以及愉景北商场的20米高金色玻璃城堡，感受浓厚的意式浪漫气氛；周末及节日期间更可免费乘坐愉景湾渡轮，让你轻松便捷地留港欢度欧陆式假期。节庆盛典将以巡游、亮灯仪式及精彩歌舞表演揭开序幕，新生代超人气男歌手兼演员魏浚笙 (Jeffrey) 亦会现身助阵。此外，新城电台举办的《我们的大热唱2025》音乐会，以及歌手周吉佩与罗启豪，亦将于愉景北商场现场演出，为乐迷带来非凡的圣诞音乐体验。圣诞期间更有冬日露天市集，汇聚多款特色手作和美酒佳肴。

「愉景湾意式冬日庆典」打卡位及灯饰

日期：11月21日至2026年1月1日

地点：愉景北商场、愉景广场及 D' Deck

愉景湾免费渡轮节日优惠

日期：11月22日、23日、29日、30日、12月6日、7日、13日、14日、20日、21日、24日*、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公众假期）

指定班次出发时间：上午11:30 (*12 月 24 日的免费班次将于上午11:40开出)

出发地点：中环 3 号码头

于星期日及公众假期，此免费航班更可到达愉景北

只需使用八达通卡入闸，即可享这优惠（限单程且先到先得，额满即止）

圣诞亮灯仪式及巡游

日期：11月21日（星期五）

时间：下午6:45

地点：愉景北商场

表演嘉宾：魏浚笙（Jeffrey）

周日露天市集

日期：11月9日、11月23日及12月14日（星期日）

时间：上午11:00 至 下午6:00

地点：愉景广场

本地原创潮流品牌 KYUBI 今个圣诞联乘日本经典《机动战士高达》，于荃新天地打造年度瞩目圣诞盛事《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》！两大1.8米机体震撼登场，展出「初代高达 RX-78-2」及「Wing Gundam Zero (EW)」，亦有4米高巨型打卡墙，可亲身感受Wing Gundam Zero（EW）的震撼气势与战士灵魂 。同场更有香港限定联乘商品，包括极具收藏价值的14款《新机动战记高达 W》30周年金属收藏挂饰，不可错过！

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

日期：12月5日至2026年1月4日

时间：上午10:30 至 晚上10:00

地点：荃湾荃新天地一期中庭

miffy70 周年亚洲巡回庆祝活动最终站将落户香港将军澳，miffy化身超巨型「星愿守护使者」登场，带来8大梦幻打卡场景以及别树一格的沉浸式 miffy 祈愿村庄互动体验，miffy更会现身举行见面会！

东港城 x miffy x YATA 期间限定店搜罗逾百款精致 miffy 周边商品，包括锁匙扣、杯、杯垫、毛毛吊饰盲盒、毛绒袋、斜揹袋、保温瓶、咕𠱸、T-Shirt、帽、旅行袋、毛巾、水樽、餐具及文具套装等等，应有尽有。当中更有多款 miffy 70 周年限定精品，唔好错过！

东港城 X miffy 星河祈愿之旅

日期： 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 1 月 1 日

时间： 上午 10 时至晚上 10 时

地点： 东港城一楼中庭

荃湾广场于今个圣诞变身「梦幻冰雪乐园」，打造3大冰上嬉戏新体验及3大打卡盛会，L5空中乐园设有1500呎户外飘雪溜冰场，更引入全港首个商场「儿童雪地碰碰车」。特定时段设有沉浸式光影飘雪效果，营造如北欧雪国般梦幻氛围，场内准备好溜冰辅助装备，场地采用环保仿冰技术，更配合升级音响灯光系统，让大人小朋友都可安心享受冰雪乐趣。

商场内设置5米高「白雪唯美圣诞树」缀满闪烁和精致的装饰，「圣诞小小精灵兵团」萌爆登场，包括甜心姜饼人、圣诞雪球宝宝、梦幻派对仙子、圣诞幸运圈、开心麋鹿仔和圣诞小树宝等，打卡一流！长达20米的「圣诞魔镜墙藏有心思，设有哈哈镜、鱼眼镜及巨型心形镜，配搭心意字句，影出满满节日祝福。商场于指定日子举行「圣诞暖心美食烘焙市集」，云集逾30间本地人气甜品烘焙品牌，当中包括主打手工糯米糍的均香饼家、必试抹茶麻糬Gelato的MadnessFamily、牛油吐司曲奇Buttergram、CATCHI手工沾酱麻糬等，让大家渡过一个甜蜜蜜的圣诞！

梦幻冰雪乐园

日期：11月18日至2026年1月1日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：荃湾广场L5空中乐园

圣诞老人见面会及送礼活动

日期：12月6、13、20、24及25日

时间：下午4:00 至 晚上6:00

地点：Mira Place G/F大堂 及 B1 中庭

参加方法：下载 Mi+ App并登记成为会员及追踪Mira Place Instagram，即可获赠暖「粒粒」圣诞礼物乙份

儿童雪地碰碰车

日期：11月18日至2026年1月1日

时间：

(1)即日起至12月18日：

下午4:00 至 晚上8:00（平日）；

中午12:00 至 下午4:00（星期六、日及公众假期）

(2)12月19日至2026年1月1日：

中午12:00 至 下午4:00

地点：L5 PLAY GARDEN空中乐园

*适合7-10岁及高度110cm-160cm小童参加

*每节10分钟

户外光影飘雪溜冰体验

日期：11月22日至2026年1月1日

时间：

(1)11月22日至12月18日：

下午4:15 至 晚上8:00（逢星期六、日及公众假期）

(2)12月19日至2026年1月1日：

下午4:15 至 晚上8:00（每日）

地点：L5 PLAY GARDEN空中乐园

*适合4岁或以上及身高110cm或以上人士参与，4-12岁人士须由家长陪同

圣诞暖心美食烘焙市集

日期：12月16日至2026年1月1日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：L1长廊

YOHO MALL I及II由即日起带来「星光璀璨企划」，YOHO MALL II中庭化身成「星愿圣诞Christmas Wish Upon a Star」梦幻树海，多株璀璨圣诞树闪亮登场。「星愿奇幻小径」内多棵璀璨圣诞树交织成星光森林营造出无限延伸的空间感，配上如星光般点缀的闪烁水晶柱。至于YOHO MALL I中庭紧接登场「『森』愿星光庭园」，庭院中间矗立的7米高华丽镂空「星语愿之塔」在星光的浪漫交汇下，成为众人许愿的心灵圣地。商场更特制圣诞限定「星愿之窗」滤镜，让你以另一个视觉一探星光与璀璨圣诞树交织奇幻景象。

YOHO系商场举办选物市集「PICK! Market」，汇聚多间香港本地职人及手工品牌每两星期轮流上场，包括本地姜珠宝设计品牌SWAZ Jewelry、香港本土的香水香氛品牌The Scentist HK、人气麻糬网红店Catchi及皇牌可丽露 New cookking等，多款窝心圣诞限定商品为圣诞节交换礼物环节做好准备。

「星愿圣诞Christmas Wish Upon a Star」装置

日期：即日起至2026年1月1日（YOHO MALL I）、12月2日起（YOHO MALL II）

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：YOHO MALL I及II中庭

「PICK!Market」

日期：即日起

时间：上午12:00 至 晚上9:00

地点：YOHO MALL I（享乐烘焙对出）

Tiny Talents圣诞挂饰英文工作坊

日期：12月6日

时间：下午5:30

地点：Tiny Talents (YOHO PLUS G C003-C005)

*3-8岁儿童，成人无需陪同

Lunar玥 圣诞花茶手作礼物盒工作坊

日期：12月17日

时间：下午4:30

地点：Lunar (YOHO PLUS G C028)

drawstation+圣诞老人塑胶彩工作坊

日期：12月19日

时间：下午2:00及5:30

地点：drawstation+ (YOHO PLUS G C019)

*3-12岁儿童，成人无需陪同

阿原 冬日暖心按摩油调配工作坊

日期：12月23日

时间：下午5:00

地点：YOHO MALL II L1 (近Italian Tomato)

飞天小女警圣诞登陆尖沙咀！于LCX打造以「Sweet X'mas糖果实验室」为主题的圣诞打卡位，必影有Y2K电视自拍打卡区。成功完成所有指定任务，即可免费换领香薰挂饰一件，亦有SNAPIO两款飞天小女警主题相框。期间限定店内出售多款飞天小女警精品，每件都是粉丝必抢的单品！同场更有冬日造型的飞天小女警及圣诞树，令圣诞气氛更浓厚！大家还可以参加Chill FUN的DIY手作工作坊，跟「老Best」一起串珠制作手链或电话绳，或者用毛线扭出独特圣诞花环，为对方亲手制作最Sweet的圣诞礼物！

LCX【飞天小女警Sweet X'mas】活动及期间限定店

日期：11月20日至2026年1月11日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶 LCX

入场费用：免费

荃湾如心广场、沙田好运中心及将军澳翩汇坊联同华懋集团5大商场带来「Chill织熊圣诞派对」，多只软棉的Chill织北极熊，包括8米高巨型熊将登陆如心广场一期露天广场！Chill织熊被色彩缤纷的灯泡包围，晚上亮灯时气氛更佳。多只Chill织熊朋友出没于如心广场一期及二期，大家不妨与它们合照。好运中心、将军澳翩汇坊及元朗顺福粮仓同样添置以Chill织熊为主题的圣诞打卡场景，带大家进入Chill织熊世界，8大商场更准备圣诞老人见面会、编织工作坊、圣诞市集等，让大家乐而忘返！

Chill织熊圣诞派对

日期：11月14日至2026年1月4日

地点：如心广场、好运中心、翩汇坊、顺福粮仓、粉岭名都商场、希尔顿中心、上水名都商场，以及巴黎．伦敦．纽约戏院购物中心

Chill织熊圣诞派对周末市集

日期：12月5日至2026年1月4日（逢星期五、六、日及公众假期）

时间：中午12:00 至 晚上8:00

地点：如心广场、好运中心、翩汇坊

圣诞Chill住织工作坊

日期：12月13至14日

时间：下午2:00 至 3:00

地点：如心广场、好运中心

寻谜圣诞Chill 织熊

日期：11月14日至2026年1月4日

时间：中午12:00 至 晚上9:00

地点：如心广场一期及二期

圣诞歌舞及Busking表演

日期：指定周末及公众假期

时间：官方社交平台日后公布

地点：如心广场、好运中心、翩汇坊

源自英国的治愈系人气角色「UNDERBOBO」将于今个圣诞首登香港，化身巨型圣诞老人现身！场内以魔法礼物工场为主题，设有7大超吸睛打卡场景，除了有2.5米高巨型UNDERBOBO+猫咪BOZO坐镇外，亦有「圣诞老人办公室」、2.8米的炫亮圣诞树、「蓝色猫猫BOZO衣帽」等打卡位，同时更设有5大亲子游戏区，邀请大人小朋友化身为「礼物小精灵」，成功完成所有挑战的小精灵，更可以带走限量版UNDERBOBO圣诞树挂饰，为家中添上浓厚节日气氛！

商场更特设全港首个「UNDERBOBO期间限定店」，出售过50款精品，包括多款可爱造型的手机壳、女生们至爱的蓝色猫猫BOZO毛公仔及萌爆造型立牌、上班一族必备的手机支架、陶瓷杯及电脑保护套等，更有英镑造型冰箱贴，款款精致又得意，部分产品是于将军澳中心率先发售，不可错过！

将军澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland装置详情：

地点：将军澳中心G/F中庭

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

时间：下午1时至晚上6时(平日) ; 下午1时至晚上8时 (假日及节日前夕)

将军澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland期间限定店详情：

地点：将军澳中心G/F中庭

日期：2025年11月8日至2026年1月4日

时间：每日中午12时至晚上8时

MegaBox于今个圣诞节呈献节日盛会「Christmas Advent Delights」圣诞主题装置，以圣诞倒数月历与萌爆熊啤啤为主角，打造充满惊喜与暖意的节日旅程。现场设有4米高的「华丽倒数月历」，巨型毛茸茸白熊啤啤可爱登场；巨型礼物池让大家惊喜开箱。此外，圣诞树少不了圣诞树，场内设有5米高的「红宝石圣诞树」；旁边为载满梦想与祝福的「圣诞奇幻礼物火车」。MegaBox于12月带来多个圣诞活动，包括圣诞老人欢乐巡游、圣诞舞动汇演、环保手作工作坊等，让大家投入于节日的欢乐气氛之中。

MegaBox「Christmas Advent Delights」

日期：11月28日至2026年1月1日

地点：MegaBox L5

港岛香格里拉油店于圣诞佳节推出「圣诞老人秘密王国：魔修补匠」，为各个家庭带来充满创意魔法的体验。客人抵达时先由精灵Wrinkle热情接待，大家凭借一枚秘密信物解锁隐藏门，进入音乐室、玩具室、记忆锻造室3大工作坊，制作圣诞音乐盒、缝制毛绒玩具以及装饰特别盒子。大家最后还可以与圣诞老人见面，甚至一同合唱节日歌曲，充满欢乐气氛。

圣诞老人秘密王国：魔修补匠

回到目录

西九文化区今年将迎来冬日庆典「Merry Balloon Hong Kong」，当中重头戏「Merry Balloon Park」巨型充气乐园于12月6日正式开放，「巨型跳弹区」主打大型充气装置，置身「反转波波池」可感受被大量气球环抱的体验。此外，现场还有7米高巨型充气圣诞树，刺激的大型充气滑梯及40米长巨型波波竞技赛道。会场内特设「幼童专场」，专为身高120cm或以下的小朋友参与其中。除了玩乐之外，近20个本地及国际人气IP，包括Care Bears、香港重机、灿子、LuLu猪等，将于12月28日参与「Merry Ballon Parade」大型气球巡游，巡游队伍届时将沿海滨由香港故宫文化博物馆游走至M+。

「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园

日期：12月6日至2026年1月4日

地点：西九文化区艺术公园大草坪

时间：上午9:30 至 晚上10:40

票价：$169起

购票平台：＞＞按此购票＜＜

「Merry Balloon Parade」轻气球巡游

日期：12月28日

时间：上午11:30 至 下午4:00

地点：路线由香港故宫文化博物馆沿海滨至M+

门票：免费入场

年度盛事中环AIA嘉年华将于2025年12月22日回归！今年活动以「香港经典」为主题，将带来超过30款惊险刺激的机动游戏及游乐设施、世界级现场表演、全新及经典的打卡热点，以及一系列丰富餐饮选择。

当中世界知名的 Gandeys Circus将会瞩目演出，打造全新的「冬日世界杂技团」主题表演。表演者将以连场目不暇给的特技、引人入胜的演出及一系列节日惊喜，再次掳获所有年龄层的观众；「蓝妹大牌档」以崭新面貌再度登场，可在充满怀旧气息的现代大牌档布景板下，畅饮蓝妹生啤配搭大牌档美食；届时本地人气街头乐队 The Flame 将以一连串经典广东歌为年末节庆揭开序幕。

票价维持不变，门票由即日起开始正式发售，一般入场门票价格为港币140元起。今年另设有早鸟优惠，购买首 5,000 张门票的访客可享限量9折优惠。另外，更将推出电子代币系统，访客只需扫描二维码，即可透过电子钱包即时为代币卡充值。此外，今年机动游戏将采取弹性定价模式，让访客于指定非繁忙时段可以更优惠价钱享受物超所值的玩乐体验，有兴趣的记得留意详情！

友邦嘉年华

日期：12月22日至2026年3月1日

地点：中环海滨活动空间

THE SOUTHSIDE由即日起至2026年1月4日，呈献「Dazzling Christmas」圣诞主题装置，中庭首度呈现约10米高巨型星光圣诞树，缀满近6,000颗闪耀圣诞装饰；巨型星光圣诞树下更设置7大主题打卡场景；场内同时设有巨型互动水晶球装置，当你徐步走近，灯光随即幻变，瞬间走入光影交织的奇幻旅程。每逢周末及公众假期，户外广场更会定时上演浪漫飘雪，为佳节增添冬日情怀；此外，商场在指定日子还会举办一系列节庆活动，包括圣诞老人见面会、高跷圣诞树巡游等，为大人小朋友带来连串惊喜与欢笑，共度难忘冬日时光。

活动期间，THE SOUTHSIDE邀请了多位本地人气歌手及音乐单位轮番登场，中庭的圣诞装置将会化身成华丽圣诞舞台！演出阵容包括王菀之（Ivana）、叶巧琳（Mischa），以及来自不同组织的小朋友，呈献多场风格多元的音乐演出

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主题装置

日期：即日至2026年1月4日

地点：THE SOUTHSIDE LG中庭及LG露天广场

Dazzling Christmas Gala圣诞音乐盛会

日期：2025年12月20及25日

时间：晚上6至7时

地点：THE SOUTHSIDE LG中庭

演出单位：

12月20日：叶巧琳（Mischa）

12月25日：王菀之（Ivana）

圣诞光影盛会

日期：2025年11月20日至2026年1月4日

时间：晚上5、6、7、8、9时正（每节约3分钟）

地点：THE SOUTHSIDE LG露天广场

浪漫飘雪汇演

日期：2025年11月22、23、29、30日及12月6、7、13、14、20、21、24至28日（逢星期六、日、公众假期及特别节日）

时间：晚上5、6、7、8、9时（每节约3分钟）

地点：THE SOUTHSIDE LG露天广场

THE SOUTHSIDE圣诞老人见面会

日期及时间：

2025年12月20、21日：晚上5时至7时

2025年12月24、25、26日：下午2时至4时 及 晚上5时至7时

地点：THE SOUTHSIDE

围方联乘本地潮玩角色Chubbi Chunk

今个圣诞，围方由即日起至2026年1月4日，首度联乘本地玩具设计师及多媒体艺术家 Jim Chan，以其笔下圆润可爱的Chubbi Chunk为主题，打造满载甜蜜欢乐的「Chubbi Sweetie Xmas」。特设6大主题打卡区，中庭瞩目焦点—9米高的「梦幻糖霜圣诞树」，挂满近20款精致可爱的甜品装饰，更有Chubbi Chunk过往的经典角色展品，绝对是打卡首选！商场L2园艺花园则设有3米高的「星光甜点摩天轮」，傍晚时分更会亮起柔和灯光，于指定日子更有浪漫飘雪表演，营造浓厚欧陆佳节氛围。

除此之外，围方更准备了一连串 Chubbi Chunk 主题活动，包括「Chubbi Santa x Mr. CupCake 见面会」，两位人见人爱的角色将惊喜现身，与大家互动合照，分享欢乐与甜蜜！商场更于指定日子邀请不同表演团体献上精彩演出，将节日气氛推至顶点。

围方「Chubbi Sweetie Xmas」

日期：即日起至2026年1月4日

地点：围方 L2 中庭及L2 户外园艺花园

今个圣诞太古城中心将变身成梦幻糖果乐园，带来《Sweetmas糖果兵团》主题装置活动，中庭将设置高达8米的红白条纹「士的糖」巨型装置，旁边还有三只熊仔笑笑糖迎宾，与游人一同倒数圣诞来临。整个商场布满糖果造型装饰与闪亮灯饰，营造浓厚节日气氛，成为拍照打卡热点。场内设有4大主题区域，包括「圣诞布甸礼盒屋」，大家轻拍按钮唤醒熟睡的圣诞布甸；「粟米糖迷宫」则与30个粟米糖角色展开趣味探险；「曲奇快趣挑战」限时30秒挑战亮灯朱古力豆，考验反应力；「快闪甜甜店」提供逾400款糖果，让大小朋友尽情挑选节日甜点。

Sweetmas糖果兵团

日期：11月14日至2026年1月4日

时间：中午12:00 至 晚上9:00（平日）；上午11:00 至 晚上9:00（星期六、日及公众假期）

地点：太古城中心二楼中庭及中桥

沙田新城市广场7楼全新户外空中花园重新命名为「NTP Sky Garden」，逾4万呎的空中秘境将于11 月中旬与商场圣诞装置同步亮相。为了庆祝空中花园重新开幕，将联乘日本知名光雕艺术团队NAKED Inc.，在全港最大的户外水幕打造期间限定光影汇演，头炮巨献「星夜愿语．光影汇演」将结合户外圣诞氛围及现场投影，呈献一系列融合水幕、光影、艺术与音乐的圣诞梦幻感官盛宴。

此外，「NTP Sky Garden」的音乐水舞台亦将见证新城市广场经典音乐喷泉的重磅回归，夜幕低垂后，动感音乐喷泉随节奏起舞。新城市广场1期3楼中庭于今个圣诞节带来「圣诞奇幻嘉年华 Christmas Circus TOWNival」，场内设有四大梦幻打卡点，其中全港首个室内6米高「圣诞树旋转滑梯」更是焦点，巨大版的水晶球则可以让大小朋友入内打卡，周末更有飘雪体验，让大家在漫天飞雪下感受白色圣诞！

新城市广场「NTP Sky Garden」

日期：由即日起

时间：早上10:00 至 晚上10:00

地点：新城市广场1期7楼NTP Sky Garden

NTP Sky Garden「星夜愿语．光影汇演」

日期：由即日起至2026年1月1日

时间：晚上6:30 至 晚上10:00

地点：新城市广场1期7楼NTP Sky Garden

新城市广场「圣诞奇幻马戏团嘉年华Christmas Circus TOWNival」

日期：由即日起至2026年1月1日

时间：早上10:00 至 晚上10:00

地点：新城市广场1期3楼中庭

新城市广场「圣诞手作市集」

日期：11月21日至2026年1月1日

时间：早上11:00 至 晚上9:00

地点：新城市广场1期1楼东翼

青衣城今个圣诞首度与来自美国、风靡全球的人气角色Care Bears™联乘，打造全港首个「Care Bears™圣诞彩虹甜蜜乐园」！一众人见人爱的Care Bears™打造全新甜点主题装置，必影6.5米高超巨型Cheer Bear 圣诞蛋糕及5米高的「彩虹马卡龙圣诞树」打卡位！更有5大人气角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、ShareBear和Wish Bear换上不同圣诞造型，穿梭于场内每个甜品角落！

场内更为大家带来Care Bears™主题期间限定店，发售接近100款周边精品 ，除了大热的毛公仔及盲盒外，青衣城期间限定店更有迷你照相机，彩色菲林相机，智能手表，手机配件及生活用品等独家限定版产品～

Care Bears™圣诞彩虹甜蜜乐园

日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4

日（星期日）

时间： 上午 11 时 至下午 9 时

地点： 青衣城一期一楼中庭

Care Bears™青衣城 期间限定店

日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4

日（星期日）

时间： 上午 11 时 至下午 9 时

地点： 青衣城一期一楼中庭

Chip'n'Dale烘焙主题限定店登陆上水及将军澳！集结超过200款迪士尼限量精品，并首度发售超过 50 款Chip ‘n’ Dale角色烘焙主题限定设计，包括面包造型精品、圣诞装饰、实用杂货与甜点系列，造型可爱，粉丝必定要入手！

另外，上水广场更设「圣诞烘焙工房」互动体验，参加者可化身「甜蜜烘焙师」，亲手为Chip ‘n’ Dale角色造型面包「加酱汁」、「调味」及「包装」，置身满满情绪价值的烘焙小剧场！至于PopWalk 天晋汇设「圣诞の森烘焙屋」，打造5大森林风格满满的主题打卡位，不可错过。

上水广场「甜蜜烘焙雪屋」主题装置

PopWalk天晋汇「圣诞の森烘焙屋」主题装置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

时间：上午10时至晚上10时

地点：上水广场L2中庭

上水广场【钢牙与大鼻主题期间限定店】

日期：2025年11月17日至2026年1月4日(星期一至星期日)

时间：上午11时至晚上8时

地点：上水广场L2中庭

PopWalk天晋汇「圣诞の森烘焙屋」主题装置

日期：2025年11月17日至2026年1月4日

时间：上午10时至晚上10时

地点：PopWalk天晋汇1期及2期中庭、3期户外及Ocean PopWalk地下中庭及户外彩虹长廊

PopWalk 天晋汇「【钢牙与大鼻主题周末限定店】

日期：2025年11月17日至2026年1月4日(逢星期六、日及公众假期)

时间：上午11时至晚上8时

地点：PopWalk天晋汇1期及2期中庭、3期户外及Ocean PopWalk地下中庭及户外彩虹长廊

为了迎接开心圣诞，一列载满缤纷欢乐的「弹弹跳圣诞列车」驶到元朗朗壹广场，商场地下中庭变身成4.5米高、逾千呎吹气乐园，小朋友可以从中进行挑战。第一个考验为「火车捐山窿」，需要手脚并用爬上高台，考验平衡力及耐力，随后从滑梯顶部一口气瀡下去，刺激感万分！乐园中间的圣诞树，亦化身成攀爬小山丘，让小孩拾级而上踏上摘星之旅。乐园外围的小列车及圣诞树，满布可爱圣诞装饰，包括巨型礼物、士的糖果等，打卡一流！

此外，近年掀起新兴运动匹克球（Pickleball）热潮，面积逾8,200平方呎的The Pickleball Lab将于11月底进驻朗壹广场，楼高近5米令大家练球时拥有更多空间，相信日后势成新界西部的匹克球爱好者全新据点。

朗壹广场「弹弹跳圣诞列车」

日期：11月30日至2026年1月4日

地点：元朗朗壹广场地下中庭

时间：下午2:30 至 6:30（平日）、中午12:00 至 晚上7:00

每节时长：20分钟一节

尖沙咀AI光影汇演「Windows of Wonder」

尖沙咀中心及帝国中心将推出全新AI光影汇演「Windows of Wonder」，更邀请全港市民及游客参与。只要于12月5日前，上载与家人挚爱的照片，分享小故事，即有机会以AI动画呈现于维港两岸的巨型光影幕墙上！尖沙咀中心及帝国中心由11月27日起，「信和光影艺术幕墙」将播放全新AI动画，并分为三大篇章，包括「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」。汇演以宏伟的建筑揭开故事的序幕，温暖灯光逐渐亮起，缤纷的花环点缀窗沿，一扇扇的窗户如魔法般开启，而每个窗户都是一个家庭的温馨合照，伴随著圣诞颂歌旋律与挚亲的温馨画面。

AI光影汇演「Windows of Wonder」

日期：11月27日至2026年1月4日

地点：尖沙咀中心及帝国中心的「信和光影艺术幕墙」外墙

亮灯时间：晚上6:00 至 11:00

公众参加：＞＞按此填写表格＜＜

东荟城名店仓于今个圣诞，与美国艺术家Christopher David Ryan（CDR）携手打造全球首个BIG HUGS抱抱人圣诞活动「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。艺术家笔下的疗愈系角色BIG HUGS抱抱人，一直传达出拥抱让世界变得更好的理念。今次合作的焦点为入口处的2.5米高的BIG HUGS圣诞老人，2楼中庭广场的「SPARK★TACULAR抱抱星球」，更加设7大打卡及互动装置，包括亲子单车互动装置和高达4米的巨型「拥抱奇织」装置等。此外，商场于圣诞节期间带来音乐盛会及联乘Pinkoi圣诞市集。

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

日期：11月13日至2026年1月4日

地点：东荟城名店仓地面邻近MLB、二楼中庭广场及二楼天桥

Pinkoi HO~HO~HOLIDAY圣诞市集

日期：12月19至21日、24至26日

时间：下午1:00 至 晚上8:00

地点：四楼平台广场

中港城车尾箱圣诞市集

人气圣诞车尾箱市集12月开锣！集合过百档本地以及海外潮牌，包括Frankie@MIRROR 自家潮牌FLAKEY 、Kenny 限定经典车摊档 、DJ 少爷占Treble Coffee、葛民辉自创品牌Like Black 联手打造街头文化圣地，亦有市集联乘街头木艺品牌Start from Zero，仲有不少美食摊档如浩铭记、清酒俱乐部、何金银外卖店、百草汤料等。

现场更设4款童年经典怀旧摊位游戏！指定日子上演户外音乐派对，本地乐队Locksmiths开锁佬、乡村摇滚乐团The Boogie Playboys、Hedgehog、DJ Delta T现身！同场有特色及经典车款展览、6米高闪亮圣诞树、中港城圣诞灯饰，不可错过！

中港城车尾箱圣诞市集

日期：12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日；12月31日

时间：（12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日）14:00-20:00；（12月31日）17:30-00:30

地点：中港城海豚池平台花园

赤柱圣诞市集12月回归！今年以「姜」为主题，于2025年12月19日起在赤柱海滨及美利楼举办一系列「够姜过圣诞」活动，设逾100个人气及首次参与市集的摊档，集结文创产品、手工艺品和圣诞主题特色美食！

必试香港制造Gelato的The Nutter、米芝莲必比登推介的鱼事者Fisholic、咖喱专门店Curry Boy、本土精酿啤酒 H.K. Lovecraft、地道港式Gin酒「白兰树下」、话题冬甩工房「Donut Demo」、人气蛋糕店「Petite Sweet」及西班牙火腿专门店「Diverxu」等，当中必试美食包限定姜汁撞奶味Gelato 、姜饼人派对冬甩 、姜味熟成牛油咖喱、陈皮柠檬姜茶，以及与五味堂凉茶酒馆合作打造的「姜味鸡尾酒」！

赤柱广场「够姜过圣诞」活动详情：

日期：2025年12月 19日至28日（共10天）

时间：中午12时至下午8时

地点：赤柱广场天幕广场、公共空间及美利楼

免费穿梭巴士服务往返赤柱广场及金钟

日期：2025年12月19至28日

服务时间及班次

金钟（港铁站A出口海富中心对开位置）

中午12时至下午7时，每30分钟一班

赤柱广场（往金钟）（赤柱广场5楼平台）

下午3时至10时，每30分钟一班

*出发前30分钟开始派筹，一人一筹，先到先得，额满即止

今个冬日MINISO携手迪士尼打造「Disney｜MINISO香港集合快闪店」，以「Feel the Fun of Every Surprise」为灵感，占地逾3000呎的快闪店进驻启德AIRSIDE 2楼中庭。快闪店主场馆以「优兽市」为设计蓝本，打造超过5米高的主题零售空间，还原电影内的街头、警局的场景。副场馆以购物体验为主，设有迪士尼人气角色主题打卡区，快闪店带来逾400款迪士尼商品，涵盖品牌多个系列，当中200款产品更是香港首次及限定发售，定价低至$10起。

Disney｜MINISO香港集合快闪店

日期：11月22日至2026年1月4日

AIRSIDE 2楼中庭开放时间：

上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日） 上午10:00 至 晚上8:30（2026年1月4日）

210及222号舖开放时间：

上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日）

香港ifc商场「圣诞后勤总部」

今个圣诞，圣诞小精灵后勤总部装置登陆ifc商场！双层高的后勤总部隐藏4大神秘互动体验区，可进入内部大玩互动装置及数码游戏任务，必影6大打卡场景，如「鹿鹿速递」摩托车、「气球充气站」、「圣诞树种植站」等，充满圣诞气氛！

另外圣诞老人亦会惊喜现身，只需透过Klook向与「愿望成真基金 (Make-A-Wish Hong Kong）」与ifc携手合办的慈善捐款活动，捐赠$180预约与圣诞老人会面并拍照留念，并可获惊喜礼物。指定日子更有多场精彩绝伦的音乐表演上演，不可错过！

香港ifc商场「圣诞后勤总部」

日期：11月21日至2026年1月1日

时间：早上10:30 至 晚上10:00

地点：香港ifc商场一楼中庭

UNIQLO于2005年在Mira Place开设香港极具标志性的「香港一号店」，适逢今年品牌植根香港20载，今个圣诞卯联手带来全球首个暖「粒粒」圣诞装置「“Gift” Warmth this Christmas」。场内特设6大温暖系打卡空间，融入UNIQLO礼物盒和欢乐圣诞元素，当中7米高暖「粒粒」圣诞树屋内，更以UNIQLO摇粒绒及HEATTECH产品打造了毛绒绒暖心打卡墙，体验不一样的温暖质感。此外，4米高的沉浸式梦幻圣诞雪人屋透过奇幻光影和雪花图案，营造出浪漫冬日氛围，商场中庭于活动期间每15分钟上演音乐光影汇演。

Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」圣诞乐园

日期：11月18日至2026年1月1日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：Mira Place 中庭、大堂、行人天桥及 Mira Steps

黄埔天地于今个圣诞节化身为圣诞梦幻舞台，打造充满音乐、电影及舞台魅力的「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」，将黄埔号打造成打卡热点。焦点之一为4.5米高圣诞树拱门，由逾80颗悬浮半空的圣诞球，结合成璀璨灯饰！走进黄埔号可欣赏到直径3米的巨型「幻镜圣诞星球」，每个角度都是打卡位；「星光乐章花园」逾12米长的灯海盛景，配合音乐元素的投影，打卡一流！穿越花园后，将走进「星雾飘雪光雕」的梦幻领域，多颗巨型圣诞球悬浮半空，雪花与星光交织的光影间轻盈飘荡。

时尚坊及聚宝坊外的德安街一带已换上极致浪漫的圣诞盛装！沿著「圣诞星光大道」，两旁自带闪光的圣诞树与璀璨灯桥交织成梦幻场景；脚下更铺满创意的光影投射，把音符、乐器及电影等元素融入圣诞树、雪花、圣诞球等多款节日图案。

「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」圣诞装置

日期：11月24日至2026年1月4日

亮灯时间：下午5:00 至 晚上11:00

地点：黄埔天地黄埔号及德安街

圣诞老人见面会

日期：12月20、21日及25日

时间：晚上6:00 至 8:00

地点：黄埔天地黄埔号

这个冬天，新都会广场将于11月28日至2026年1月4日化身成最温暖迷人的梦幻花园，现场逾10,000朵圣诞花绽放成连绵红海，加上500颗星星灯与萤火虫灯在夜空中交织出闪烁光影，打造成梦幻的圣诞花园。场内设有高达2.5米的「光影耀红圣诞树」，遍布红色和金色的圣诞球以及灯带，旁边巨型的「Merry Christmas」灯牌搭配炫目的礼物盒，散发著温暖的节日祝福。「星愿步道」质两侧盛开的圣诞花墙交相辉映，充满浪漫节日气氛。此外，指定日子会上演「圣诞飘雪汇演」，令大家无须旅行都能感受到白色圣诞！

「星耀绽红圣诞」

日期：11月28日至2026年1月4日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：新都会广场L4露天广场

「圣诞飘雪汇演」

日期：11月28日至2026年1月4日（逢星期五、六、日、公众假期及平安夜）

时间：中午12:00 至 晚上10:00（每小时4次）

地点：新都会广场L4露天广场

今个圣诞，钻石山荷里活广场将联乘日本超人气卡通Sumikkogurashi角落小伙伴，打造白色圣诞主题打卡位 ，一众角落小伙伴将以全新冬日造型于6大主题打卡及2大玩乐专区可爱登场，其中最瞩目的必定是首次亮相的5米高白熊「Shirokuma」巨型毛绒充气装置；而一众角落小伙伴，如企鹅?、猫、蜥蜴、与山等人气角色齐齐换上冬日装束，如置身角落小伙伴的奇幻世界！

同场亦有两大动感游戏设施——全长7米的「冰雪极地飞索」及5米长「冰极冒险滑梯」，以及圣诞期间限定店，有近百款主题精品，当中有日本版角落小伙伴公仔，还有香港限定款式及优先发售产品，不可错过！

荷里活广场 x Sumikkogurashi™角落小伙伴™「白色奇幻圣诞」活动详情

日期：2025年11月15日至2026年1月4日

时间：上午11时至晚上8时

地点：钻石山荷里活广场1楼明星广场

中环花园道三号将再度呈献全港最大型户外圣诞社企市集嘉年华 「Christmas Sharelebration! 2025」，将于 11月27至29日隆重登场！花园道三号再度伙拍非牟利机构丰盛社企学会，今年更特别加入新主题，结合艺术与共融，以色彩及故事点亮中环闹市！市集云集多个本地社企品牌，带来各式各样的节日美食、精致礼品及高质手作，大家在这里必能拣到心水圣诞礼物。「共融艺术体验工作坊」于周末进驻市集，参加者将戴上耳塞、眼罩，在限制下完成指定画作。大众可透过身体感官的转换，理解不同群体的生活处境。

此外，现场展出由14位包括有特殊学习需要如听障、自闭等的青少年，以及少数族裔学生共同创作的12幅主题画作。花园道三号于今个圣诞带来10米高圣诞树，圣诞树连同周边璀璨灯海，将于11月27日举行亮灯仪式。

2025 Christmas Sharelebration!圣诞社企市集嘉年华

日期：11月27至29日

时间：中午12:00 至 晚上7:30（28及29日至下午6:00）

亮灯仪式：11月27日下午6:30

地点：中环花园道三号

10米高圣诞树及圣诞灯海展览

日期：11月27日至2026年1月2日

时间：上午8:00 至 晚上10:00

地点：中环花园道三号

Art for Inclusion社区共融艺术展

日期：11月27日至2026年1月2日

时间：上午8:00 至 晚上10:00

地点：中环花园道三号

今个冬日，东荟城名店仓将首次联同亚洲领先设计购物网站 Pinkoi，携手呈献「HO~HO~HOLIDAY圣诞市集」！活动将于2025年12月19至21日及24至26日期间举行，破天荒邀请超过100位来自日本、韩国、台湾、泰国等地的原创设计师亲临现场，多个海外人气品牌更是首度来港，带来一系列精选好物，包括日本人气饰品、韩系多巴胺穿搭、英伦风文具、泰国文青小众袋款，以及港台国际得奖咖啡及美食等，为冬日添上多国文创活力！市集更邀得人气KOL Christy Lai (黎纪君) 的宠物食品品牌Power Ruff及网络创作者Jon Jon (张家希) 的钩织手作品牌「庄毛毛」参与，文青必行！

东荟城名店仓x Pinkoi 「HO~HO~HOLIDAY圣诞市集」活动详情：

地点：东荟城名店仓四楼平台广场

日期：2025 年 12 月 19 至 21 日及24 至 26 日

时间：下午1时至晚上8时 (最后进场时间：晚上7时半)

入场：免费开放

今个冬季，观塘YM²裕民坊带来极具人气的新加坡亲子游乐品牌Kiztopia，以姜饼人为主题，于 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日期间，打造超过 2000 呎的YM²裕民坊《姜饼人奇幻圣诞村》圣诞充气乐园 ，一众 Kiztopia Friends 及姜饼人与大家一同欢度圣诞！ 当中有活泼调皮的小象 Eli 、 勇敢好动的恐龙 Drago ，以及可爱热情的小河马Happy ； 一众 Kiztopia Friends 于商场中庭穿上圣诞传统服饰 ，摇身一变成大型的充气装置与大家见面，等待各位好动的小朋友 一起解锁圣诞任务！

YM²裕民坊《姜饼人奇幻圣诞村》–入场门票换领及购买详情

活动日期：2025年11月29日至2026年1月4日

活动地点：YM²裕民坊L1中庭

活动时间：2025年11月29日至12月12日-中午12时正至晚上8时正（每日16节;每节约25分钟）2025年12月13日至2026年1月4日-星期一至五（公众假期除外）：中午12时正至晚上8时正（每日16节;每节约25分钟）-星期六、日及公众假期：上午11时正至晚上9时正（每日20节;每节约25分钟）*场次会因实际情况作出相应调整。

巨大化糖果乐园圣诞登场

巨大化糖果乐园圣诞登陆太古城中心，多款糖果如平安夜曲奇、士的糖、粟米糖、泡泡糖等聚首一「糖」，以巨大化造型登场！包括8米高圣诞士的糖 、Sweetmas巨型软糖熊仔笑笑糖等，亦有4大互动打卡区及快闪甜甜店，出售多达 400 款特色糖果，不好错过！

Sweetmas活动

日期： 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 1 月 4 日

时间： 星期一至五：中午 12 时至晚上 9 时

星期六、日及公众假期：上午 11 时至晚上 9 时

地点： 太古城中心二楼中庭及中桥

启德体育园启德零售馆2首度邀得IPX旗下深受全球喜爱的IP角色 - 宇宙明星BT21携手合作，打造首个 《BT21 THE JOURNEY》主题体验馆，馆内有光影跃动舞台挑战、巨型打卡墙与打气应援区以及多个互动体验。另外馆外亦设有多个打卡位，包括巨型 RJ 与换上冬日造型的 BT21 成员坐镇、 《BT21 SWEET HOLIDAY》巨型户外璀璨圣诞树，BT21 冬日期间限定店亦会首发2025香港新品，款式一应俱全。

《BT21 THE JOURNEY》主题体验馆及《BT21 SWEET HOLIDAY》冬日庆典

日期：2025年11月25日至2026年1月4日

地点：启德体育园启德零售馆2

荔枝角D2 Place于今个圣诞节化身为每个大朋友、小朋友梦寐以求的「Merry Choo Choo Mas」玩具天堂，一期天台花园带来巨型火车头装置配上3.5米高玩具圣诞树、圣诞小鹿、发光拱门车卡等打卡热点之外，现场还有飘泡效果，有如置身冬日雪景之中，大家还可以预约泡泡体验。除了打卡装置外，指定日子更设有主题市集，汇集逾100个本地特色摊档，带来自家制圣诞产品、玩具等，充满圣诞气氛。

「ChooMas Land」打卡装置

日期：11月27日至2026年1月4日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：D2 Place一期天台花园

幻彩泡泡体验

日期：11月28-30日、12月6-7日、13-14日、20-21日、24-28日、1月1日及3-4日

时间：下午3:00 至 晚上7:00（12月24至28日延长至晚上8:00）

「圣诞玩具村」主题市集

日期：12月24至28日

时间：下午1:00 至 晚上8:00

地点：D2 Place一期2楼The SPACE

「圣诞乐高缤纷小镇」

香港乐高®探索中心今年再度化身为梦幻「圣诞乐高®缤纷小镇」，延续「拼砌爱心，分享快乐」主题，大窕可以参与拼砌爱心作品，为有需要儿童送上圣诞祝福。探索中心设巨型圣诞树及主题场景，亲子可一同感受浓厚节日气氛，圣诞老人不定时现身，幸运的话或弋捕捉到他的身影！

「圣诞乐高缤纷小镇」

日期：即日起至2026年1月5日

地点：尖沙咀K11 MUSEA地库1楼香港乐高®探索中心

屯门爱定商场H.A.N.D.S将于12月6日起举办「CANDYLAND」空中圣诞糖果嘉年华，于D区空中滑轮运动场打造逾15,000呎的糖果主题乐园。现场亮点包括6米高粉红糖果城堡CANDY BOUNCE，配有刺激滑梯、波波池及障碍挑战区，同场还有8大糖果主题嘉年华游戏以及圣诞市集。商场同样充满打卡惊喜，中庭的Y2K复古风电视圣诞树以经典电视机堆叠而成，玩味十足；H区则设有「CANDYLAND」圣诞派送驿，粉红Barbie风巨型H.A.N.D.S专属邮箱为你免费寄送节日祝福。平安夜及圣诞节期间，更邀请到人气好声音艺人周志康、童星舞团及Gen Z Busker带来精彩演出。

圣诞糖果嘉年华打卡装置

日期：即日起至12月28日

时间：中午12:00 至 晚上10:00

地点：屯门爱定商场 H.A.N.D.S（A区中庭及H区）

「CANDYLAND」空中圣诞糖果嘉年华

日期：12月13-14日、20-21日、27-28日

时间：中午12:00 至 下午5:00（游戏及弹床区）、中午12:00 至 晚上6:00（圣诞市集）

地点：屯门爱定商场 H.A.N.D.S（D区空中滑轮运动场）

荃湾千色汇、沙田中心、沙田广场及元朗千色汇联乘首次登港，来自芬兰森林的小树精灵「小树派派」，由即日起带来「圣诞森林营」，与大家度过充满芬兰森林色彩的圣诞。小树派派Pie Pie Puu由澳门插画师Keika创作的原创IP，象征可爱与温度，其外型似松树，天生爱探索、爱旅行。荃湾千色汇主入口变身芬兰圣诞村，圣诞幻镜屋反射出派派与同伴的欢欣时刻，3米高的「派派光影圣诞树」位于3楼千色花园迎接大家。

沙田广场的「圣诞『派』对露营车」穿梭森林，特设开放式车厢空间，大家可以进内打卡，感受置身芬兰森林露营的气氛。元朗千色汇变身「『派』礼梦幻盒子」，走进镜面礼物盒，有如置身圣诞精灵秘密基地。

小树派派「圣诞森林营」

日期：即日起至2026年1月1日

时间：中午12:00至晚上9:00

地点：荃湾千色汇一期、沙田中心．沙田广场、元朗千色汇

小树派派抱抱「派」对

日期：12月20及21日

地点及时间：

(1)元朗千色汇：12月20日下午1:00至3:00

(2)荃湾千色汇：12月20日下午4:00至6:00

(3)沙田中心及沙田广场：12月21日下午4:00至6:00

圣诞「派」艺工房

日期：12月20及21日

时间：下午2:00至3:00、下午3:30至4:30

地点

(1)荃湾千色汇一期2楼（12月20日）

(2)沙田广场3楼（12月21日）

昂坪360由即日起带来「昂坪冬日梦幻乐园」，于昂坪市集圆形广场打造一架3米高的缆车车厢装置，并换上圣诞红及戴上圣诞驯鹿角，变身成巨型夹蛋机，亮灯时更具圣诞气氛。昂坪市集则以梦幻圣诞世界为主题，设置「户外圣诞CHOP CHOP盖印站」，加上圣诞树、圣诞小屋以及圣诞花环3大打卡位，让大家沉浸于圣诞气氛之中。此外，昂坪360特意设计圣诞主题限定相框，大家与亲友留下珍贵回忆！

昂坪360「冬日梦幻乐园」

日期：即日起至2026年1月1日

时间：上午10:00至下午6:00

地点：昂坪市集

巨型缆车造型夹蛋机

日期：即日起至2026年1月1日

时间：上午10:00至下午5:30

地点：昂坪市集圆形广场

户外圣诞CHOP CHOP盖印站

日期：即日起至2026年1月1日

地点：昂坪市集圣诞树、圣诞小屋及圣诞花环处

超人气男子组合ZEROBASEONE官方角色「zeroni」的《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》由即日起至12月31日登陆尖沙咀The ONE，「zeroni」是由国际创意先驱IPX（原称：LINE FRIENDS）与人气男子组合 ZEROBASEONE 共同创作的角色，今次亦是第4次在港举行zeroni POP-UP活动。

今次活动以可爱小木屋为主题，小木屋的屋顶覆盖著如棉花糖般的皑皑白雪，营造出彷如童话故事中的梦幻冬日场景。九位「zeroni」成员将惊喜现身于3大打卡区！此外，现场发售逾百款官方商品，包括 zeroni 迷你毛公仔、zeroni 迷你毛公仔锁匙扣、zeroni 毛公仔斜孭袋等可爱单品；同场更有 zeroni Angel 系列及 zeroni FRUIT EDITION 商品，每一款都是ZEROSE定必收藏的好物。

《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》

日期：即日起至12月31日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：尖沙咀The ONE UG2中庭

*每日上午10:30开始派筹

*每节时段为30分钟，凭筹方可入场购物

香港马湾公园挪亚方舟于今个圣诞带来萤光圣诞之旅，大人与小朋友变身「智萤神射手」，勇闯光影迷宫，考考大家眼界、身手与智慧。。激玩科幻闪烁的「无人机足球智激斗」，进行大对垒，射入炫彩境界，训练手眼协调；玩尽爆Fun「萤光旋转画艺工房」，启迪物理知识与艺术细胞，创出专属大作。此外，大人与小朋友可亲制耀眼精品「光之物语萌趣夜光笔」及甜点「Bling Bling圣诞棒棒糖」。凡成功完成任何一项智「萤」任务，可获印章一枚，储齐3枚不同体验印章，可获赏别注版小礼物作奖励。

园区区同时备有适合小朋友放电的刺激玩乐体验，如「童趣飞驰乐」可让小朋友一尝动感挑战，脚踏高

卡车及平衡车驰骋绿意环境之中，享受自驾游车河的乐趣，亦可挑战以「火箭」为主题的游乐场，从

超高滑梯及空中绳网中攀爬滑下，考验体能、胆量及协调感，尽情放电！

挪亚方舟「萤幻智激圣诞之旅」

日期：12月20日至2026年1月1日（逢星期六、日及公众假期）

时间：上午10:00 至 晚上6:00

地点：香港新界马湾珀欣路33号

入场费：$50（宠物）、$158（小童及长者）、$198（成人）

*凡购买成人正价门票2张，即可获赠1张成人或特惠门票，及获赠$100餐饮及零售现金券优惠

*每购买2张游客门票可获赠1套10个游戏代币，可额外以$20购买2个代币

皇室堡由即日起至2026年1月2日联乘人气手机游戏「荒野乱斗」，联办主题活动《乱斗英雄争霸战》，两大游戏角色艾尔普里莫（El Primo）及小辣椒（Piper）将跳出萤幕首次现身香港带领玩家走进还原的游戏世界，包括经典沙漠及宝石矿场两大打卡场景，让一众粉丝投入打卡！活动期间，玩家可以即场连线试玩游戏，活动之一的《夺星大挑战》于每逢星期六加码升级为《夺星实况大挑战》，将紧张刺激的对决画面同步放映至皇室堡的巨型萤幕上。

，皇室堡还将举办《皇者乱斗争霸赛》，欢迎各路高手们组队报名参加，经网上连场激战后，最终8强队伍将于12月20日亲临皇室堡，于线下争夺丰富奖赏与冠军荣耀。

WINDSOR X BRAWL STARS《乱斗英雄争霸战》

日期：即日起至2026年1月2日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：皇室堡地下中庭

《夺星实况大挑战》

日期：即日起至12月27日（逢星期六，12月20日除外）

时间：中午12:00 至 下午4:00

地点：皇室堡地下中庭

《皇者乱斗争霸赛》

北角汇Winter Sweetieland 甜梦精灵之森

北角汇于2025年圣诞期间，在北角海滨花园呈献港岛首个临海户外「甜梦精灵森林」圣诞装置。由「水果小精灵」精心打造的六大甜蜜打卡场景，充满梦幻波波草，让您免费拍出最甜美梦幻的圣诞回忆。这里不仅有视觉上的享受，更有一系列亲子与宠物同乐的活动，如手作工作坊及Busking音乐会。宠主更可于VIPet Lounge包场举办圣诞派对。商场亦与场内商户合作，推出多款限定甜蜜美食及优惠，总值近100万元的奖赏礼遇，让人宠共享香甜暖意，唤醒节日喜悦。这个「Winter Sweetieland 甜梦精灵之森」**旨在为挚爱带来浪漫甜蜜瞬间，感受奇幻光彩的节日园景。

Winter Sweetieland 甜梦精灵之森

地址：北角海滨花园（北角汇对出、东岸板道旁）

电话：2805 6605（VIPet Lounge查询）

开放时间：2025年11月22日至2026年1月4日，上午10时至晚上10时（灯饰于每晚6时亮起）

MOKO新世纪广场POP MART星星人滋味冬日派对

MOKO新世纪广场于今个冬日，与人气疗愈系角色POP MART星星人携手，首度在港打造「MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展」。由2025年11月21日至2026年1月1日，一众换上萌爆烘焙造型的星星人，将以巨大化姿态现身，其中200倍巨大化「饼干屋星星人」「MOKO冬日大抽奖」，有机会赢取人气智能电话。MOKO致力营造充满趣味与美食的节日氛围，让您与挚爱在星光下共度开心佳节。

MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展

地址：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭

电话：2397-0790

开放时间：2025年11月21日至2026年1月1日，上午10时至晚上10时

ELEMENTS圆方联乘Tiffany & Co.

ELEMENTS圆方在2025年圣诞以「The Delight of Gifting」为主题，与全球知名的珠宝品牌Tiffany & Co. 携手，呈献全港最梦幻的巨型Tiffany Blue Box圣诞装置。这个以Tiffany & Co. 经典Bird on a Rock系列为灵感的华丽装置，逾四米高的飞鸟与闪耀钻石，绽放出生命力的节日光芒，邀请您走进品牌的梦幻国度。访客更可透过登记成为ELEMENTS Club会员并捐赠$150予大自然保育协会，换领Holiday Treat节日限定甜点，品尝甜蜜滋味。商场还将举办多场精彩表演，包括人气DJ助兴的圣诞广东歌派对，以及芭蕾舞和圣诞合唱，为节日注入多元的庆祝气氛。此外，礼品卡推广活动让顾客赚取ELEMENTS积分，是馈赠亲友或犒赏自己的完美之选。

The Delight of Gifting

地址：ELEMENTS圆方金区一楼

开放时间：2025年11月20日至2026年1月1日，节日装置 - 上午10时至晚上10时；Holiday Treat换领处：中午12时至晚上8时

life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音乐会

life@KCC及joy@KCC将于2025年11月8日至2026年1月4日，诚意呈献「冬日好萌友音乐会」。活动邀请多位可爱的动物萌友们进驻，匠心打造七大「萌爆小镇动物打卡位」，以音乐与来宾互动，喜迎圣诞。从乘坐雪橇的狐狸与小熊，到举办音乐盛宴的动物音乐大师，每个场景都充满音乐与童真，是发掘惊喜、打卡留念的奇幻国度。此外，商场还准备了六大「圣诞乐艺工作坊」，内容丰富多彩，适合亲子或挚友一同参与，缔造难忘的节日回忆。一系列「缤纷冬日庆典」活动，包括Busking音乐会、儿童合唱团表演及「Merry CHILLmas市集」，营造暖笠笠的圣诞气氛。

冬日好萌友音乐会

地址：life@KCC – ３楼及９楼空中花园Green@KCC；joy@KCC – ２楼中庭

电话：2400 8000

开放时间：2025年11月8日至2026年1月4日，上午10 时至晚上10 时

屯门市广场TOMICA 55周年圣诞庆典

屯门市广场于2025年圣诞隆重呈献「TOMICA 55周年圣诞庆典」，作为TOMICA品牌香港站最大型的周年庆祝活动。由2025年12月5日至2026年1月4日，商场中央广场将化身大型TOMICA玩具车世界，设有五大打卡专区及两大游乐专区。焦点包括全港首棵6米高TOMICA红白车盒圣诞树，以及展示TOMICA X SUZUKI JIMNY 55周年特别版真车。逾200平方呎的巨型情景模型，以数百组件拼砌出香港特色迷你城市，并展出超过400架TOMICA精选车款。小朋友可于游乐专区体验驾驶、叠叠乐及极速赛道等免费游戏。期间限定店同步登场，发售数百款主题精品，为车迷送上圣诞惊喜。

TOMICA 55周年圣诞庆典

地址：屯门市广场1期1楼中央广场

开放时间：2025年12月5日至2026年1月4日，上午10时至晚上10时

西沙GO PARK全港首个户外机动炫梦旋转木马

西沙GO PARK于2025年11月28日至2026年1月4日，呈献梦幻「HAPPY GO ROUND冬日乐园」，重磅打造全港首个商场户外机动5.9米阔「炫梦旋转木马」，让您瞬间置身浪漫欧式冬日圣诞。访客可坐上旋转木马，欣赏迷人美景与炫亮闪烁灯海。此外，园区内设有区内首个毛孩专属「冬日萌宠滑冰派对」，让毛孩乘坐雪橇享受滑冰乐趣，更有宠物友善圣诞打卡位，适合主人与爱宠共创回忆。在马鞍山山峰美景衬托下，5米高的闪亮圣诞树成为节日打卡焦点。「GO圣诞市集」汇聚超过20个本地品牌，提供特色手作及美食。

西沙GO PARK HAPPY GO ROUND冬日乐园

地址：西沙GO PARK 地面中央广场

开放时间：2025年11月28日至2026年1月4日，上午10时至晚上10时

20个商场联乘Jelly Belly

领展旗下20个商场于2025年11月21日至2026年1月11日，联乘美国经典糖果品牌Jelly Belly，举办「红爆圣诞：玩转暖『粒粒』派对」。为庆祝领展成立20周年，各商场将以耀眼红色主题搭配错视艺术设计，设置糖果玩味打卡点及Jelly Belly趣味圣诞场景。Mr. Jelly Belly将穿梭于各个错视艺术场景，如乐富广场的巨型糖果热气球与反「豆」列车。此外，启田商场将举办「糖果小精灵弹跳比赛」，邀请小朋友以可爱造型参与，赢取丰富奖品。

红爆圣诞：玩转暖「粒粒」派对

地址：20个指定参与领展商场（包括乐富广场、启田商场、TKO Gateway等）

开放时间：2025年11月21日起至2026年1月11日

荃湾东立圣诞动漫祭

今个圣诞，荃新天地举办「东立圣诞动漫祭」！场内设有东立期间限定店，发售动漫周边产品，包括《SPY×FAMILY 间谍家家酒》、《鬼灭之刃》BOXSET、《鬼灭学园》、《Gachiakut》BOXSET、《火影忍者》爱藏版、《排球少年!!》、《进击的巨人》、《葬送的芙莉莲》、《BLUE LOCK 蓝色监狱》、《孤独摇滚！》、《薰香花朵凛然绽放》、《章鱼哔的原罪》、《金田一少年之事件簿》、《樱桃小丸子》、《新蜡笔小新》、《天竺鼠车车》等本地原创：《火凤燎原》、《心桥链结》、《比比森林》等多部超人气作品。

更特别设置多个主题打卡位，轮流换上大人气动漫角色，包括《SPY×FAMILY间谍家家酒》、《鬼灭之刃》、《排球少年！！》、《新蜡笔小新》等，y亦有多个精彩节目，如人气漫画家签名会、插画师分享会、动漫原创市集、Cosplay主题相展 / 本地原创复制原画展及见面活动、偶像冬日祭跳唱表演、圣诞音乐剧及动漫歌曲即场演奏等精彩活动。 12月24及25日平安夜及圣诞夜晚更会举办全港首个「动漫音乐派对AnimePop Party」，为你带来专业DJ打碟的动漫音乐祭！

东立圣诞动漫祭

日期: 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日

时间: 12:00nn – 8:00pm (营业时间于特别日子会延后至 10:00pm)

地点: 荃新天地 2 期高层地下中庭

BABYMONSTER[WE GO UP]限定店

YG娱乐旗下超人气女团 BABYMONSTER 最近发行第二张迷你专辑[WE GOUP]，与 URDU 特别携手打造香港站 「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE」，由12月13日起于启德AIRSIDE开幕！延续了首尔等地的全球巡回 POP-UP STORE 概念，把专辑视觉完整还原至现场，为粉丝 MONSTIEZ 带来全方位沉浸式体验，近距离感受 BABYMONSTER 的独特魅力。

限定店将会分两个阶段推出官方周边商品，首阶段将推出 BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] 主题周边商品系列，第二阶段更会揭晓「LOVEMONSTERS FAN CONCERT」周边商品， MONSTIEZ必去！

活动期间，工作人员将于每日早上 11 时起派发即日入场券，每节 30 分钟。每人每次只可领取一张入场券(仅限使用一次)，入场时须持指定的日期及时间之入场券，并将于入场时由工作人员回收；如超过指定时段，将不能进场。

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE

地址 : 香港启德 AIRSIDE 商场 G015 号铺

日期 : 12 月 13 日至 12 月 28 日

时间 : 每日早上 11 时至晚上 9 时

泰国人气IP萌猫BADMEAW于今个圣诞带来「圣诞喵乐园」，先于AIRSIDE地下露天广场「BADMEAW笑笑小列车」揭开序幕，进入萌喵内心小剧场，从趣味十足的插画与故事传递欢乐。AIRSIDE 3楼311号舖会员服务柜台对外空间变身成「BADMEAW猫咪森林派对」，与本地烘焙品牌Dear Harley Bakery的创办人、幻觉蛋糕艺术大师Alison Chan准备一场真假难分的美食盛宴，将真实物品与一系列超逼真幻觉蛋糕一同展出。5楼的「圣诞礼物站」让大家感受交换圣诞礼物的惊喜；6楼户外空间则设置「三色喵」巨型充气装置，打卡一流！

AIRSIDE x BADMEAW「圣诞喵乐园」圣诞装置

日期：即日起至2026年1月1日

时间：上午10:00 至 晚上10:00

地点：AIRSIDE地下露天广场、311号舖、5楼、6楼

BADMEAW期间限定店

日期：即日起至2026年1月1日

时间：上午11:00 至 晚上9:00

地点：AIRSIDE 3楼311号舖NF Touch会员服务柜台对外空间

Dear Harley Bakery圣诞杯子蛋糕装饰工作坊

日期：12月25及28日

时间：下午2:00至2:30、下午3:00至3:30

地点：AIRSIDE 3楼311号舖NF Touch会员服务柜台对外空间

价钱：$160（1成人+1小朋友）

报名：＞＞按此报名＜＜

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG (JPSHK)登录启德体育园一周年，乐园即日起至12月19日将特设「一周年限时优惠」活动，只要身份证或护照号码包含1、2或0任何一个数字的证件持有人，即可以8折购买门票；同时压轴推出「JPSHK一周年盛典日」以及「玩转冬日祭」两大节日企划！JPSHK于12月20日推出一日限定的「JP超动感日票」，让宾客无限畅玩乐园内各楼层的所有游乐设施，更可到4楼餐厅参加派对，免费享用派对小食及指定饮品，同日更安排「周年派对」及「幸运大抽奖」。

此外，1楼纪念品商店发售香港SONIC Stadium独家限定的「SONIC超音鼠及SHADOW夏特圣诞造型毛公仔吊饰」及多款周边，为粉丝送上收藏级惊喜。馆长超音鼠SONIC亦会于12月20、21、24、25及26日现身JOYPOLIS SPORTS。由即日起至31日，2楼及4楼的亮眼圣诞树将以节日主题闪烁灯条、飘雪水晶球及可爱圣诞装饰作点缀，并配以精致打卡背景，营造温馨又充满活力的圣诞氛围。

馆长超音鼠SONIC「香港麦当劳叔叔之家慈善基金」快闪活动

日期：12月20、21、24至26日

时间：

(1)下午1:30 至 5:30（20、21及26日）

(2)下午3:30 至 晚上7:30（24及25日）

地点：JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

肌理画工作坊

日期：12月22日

时间：下午1:00至2:00、下午4:00至5:00

地点：饿虎藏龙餐厅及酒吧

亲子圣诞薄饼工作坊

日期：12月24日

时间：下午4:00 至 5:00

地点：饿虎藏龙餐厅及酒吧

文:RY、JM

资料及图片来源:官方提供