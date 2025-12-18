Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞好去处2025｜港九新界60+圣诞节活动推介！迪士尼奇妙圣诞/中环冬日小镇/愉景湾圣诞庆典

好去处
更新时间：18:30 2025-11-21 HKT
发布时间：18:30 2025-12-18 HKT

圣诞好去处2025｜临近圣诞节，全港各大商场及主题乐园都换上圣诞装饰，《星岛头条》记者整理全港各大圣诞好去处及圣诞活动，遍布港九新界，如香港迪士尼乐园上演飘雪圣诞及圣诞音乐表演、今年选址中环举行的香港缤纷冬日巡礼，荃湾广场1500呎户外飘雪溜冰，以及沙田新城市广场经典音乐喷泉的重磅回归等，节日气氛浓厚，是时候准备计划行程过圣诞节！

圣诞好去处2025｜60+必去圣诞节活动推介！

圣诞节好去处2025目录：

  1. 香港迪士尼乐园圣诞活动
  2. 马会x大馆——小心意．大众乐
  3. 朗豪坊Noodoll薯仔家族圣诞百货
  4. 香港缤纷冬日巡礼：冬日小镇．中环
  5. 西九冬日呈献：「西九圣诞小镇」
  6. 尖沙咀灯饰+全新AI光影汇演
  7. 太古广场+星街小区「圣诞梦幻启程」
  8. 海港城与香港迪士尼乐园度假区合作举办「Magical Christmas」
  9. MCP 新都城中心「Disney Dumbo圣诞飞翔狂想曲」
  10. MOSTown全港首个mofusand梦幻圣诞村
  11. BABY MIRROR GO ROUND：Sanrio联乘BABY MIRROR
  12. 《优兽大都会2》Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration
  13. iSQUARE萌犬Muck暖暖圣诞物语
  14. POP MART 人气王星星人圣诞首登MOKO
  15. 合和商场x欢乐天地「冬日飘雪嘉年华」
  16. 全港最大型扭蛋嘉年华
  17. 愉景湾意式冬日庆典
  18. 荃新天地《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》
  19. 东港城．miffy星河祈愿之旅
  20. 荃湾广场「梦幻冰雪乐园」
  21. 元朗YOHO系列商场「星光璀璨企划」
  22. 飞天小女警 Sweet X’mas糖果实验室
  23. 华懋集团商场「Chill织熊圣诞派对」
  24. 英国治愈系角色UNDERBOBO首登香港
  25. MegaBox「Christmas Advent Delights」
  26. 港岛香格里拉酒店「圣诞老人秘密王国：魔修补匠」
  27. 西九Merry Balloon Hong Kong
  28. 中环AIA嘉年华
  29. THE SOUTHSIDE Dazzling Christmas圣诞主题装置
  30. 围方联乘本地潮玩角色Chubbi Chunk
  31. 太古城中心「Sweetmas糖果兵团」
  32. 沙田新城市广场「圣诞奇幻嘉年华」
  33. Care Bears圣诞彩虹乐园
  34. Chip'n'Dale烘焙主题限定店
  35. 元朗朗壹广场「弹弹跳圣诞列车」
  36. 尖沙咀AI光影汇演「Windows of Wonder」
  37. 东荟城名店仓「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」
  38. AIRSIDE《优兽大都会2》场景
  39. 香港ifc商场「圣诞后勤总部」
  40. Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」圣诞乐园
  41. 黄埔天地「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」
  42. 新都会广场「星耀绽红圣诞」
  43. 角落生物白色圣诞主题打卡位
  44. 中环圣诞社企市集「Christmas Sharelebration! 2025」
  45. Pinkoi HO~HO~HOLIDAY圣诞市集
  46. 中港城车尾箱圣诞市集
  47. 赤柱圣诞市集
  48. YM2 裕民坊《姜饼人奇幻圣诞村》
  49. BT21 冬日沉浸式主题体验馆
  50. 巨大化糖果乐园圣诞登场
  51. D2 Place「Merry Choo Choo Mas」
  52. 香港乐高探索中心「圣诞乐高缤纷小镇」
  53. 屯门爱定商场「CANDYLAND」圣诞糖果嘉年华
  54. 小树派派「圣诞森林营」
  55. 昂坪360「昂坪冬日梦幻乐园」
  56. The ONE《zeroni FLUFFY Wonderland》
  57. 马湾挪亚方舟「萤幻智激圣诞之旅」
  58. 皇室堡《乱斗英雄争霸战》
  59. 北角汇Winter Sweetieland 甜梦精灵之森
  60. MOKO新世纪广场POP MART星星人滋味冬日派对
  61. ELEMENTS圆方联乘Tiffany & Co. 
  62. life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音乐会
  63. 屯门市广场TOMICA 55周年圣诞庆典
  64. 西沙GO PARK全港首个户外机动炫梦旋转木马
  65. 20个商场联乘Jelly Belly
  66. 东立圣诞动漫祭
  67. BABYMONSTER[WE GO UP]限定店
  68. 泰国萌喵「圣诞喵乐园」
  69. JOYPOLIS SPORTS HONG KONG化身冬日乐园

香港迪士尼乐园圣诞活动

香港迪士尼乐园每年于圣诞节都会为园区添上浓厚的节日气氛，今年适逢为乐园20周年，即将迎来一场最雪亮的奇妙派对！园区不同角落除了换上打卡圣诞装置及灯饰，亦会举行最大型的全新「迪士尼好友巡游派对」，多组迪士尼朋友瞩目登场，还有美国小镇大街加入周年限定元素的「梦想成真圣诞树亮灯礼」，以及魔雪奇缘世界的圣诞派对。城堡舞台前除了迎接「迪士尼圣诞音乐Live!」，园区内还有欧陆传统圣诞市集以及圣诞主题小食及相关圣诞商品，让大家一同度过奇妙圣诞！

迪士尼奇妙派对 点亮圣诞

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 地点：香港迪士尼乐园
  • 门票：＞＞按此购买＜＜

马会x大馆——小心意．大众乐

大馆于今个圣诞化身成冬日乐园，检阅广场设置12米高圣诞树，璀璨的装饰与柔和灯光增添节日气氛，亮灯仪式当日更为观众提供免费热朱古力及香料红酒。此外，「音乐礼赞」由本地无伴奏合唱组合VSing献上动人乐韵，为熟悉旋律注入节日气氛。除了音乐演出，「玩转大馆马戏季」今年载誉归来，汇聚多个国际及本地顶尖马戏团队，部份项目更是亚洲首演！

马会x大馆——小心意．大众乐

  • 日期：12月1日至2026年1月4日
  • 时间：上午8:00至晚上11:00
  • 地点：中环荷李活道10号大馆 

音乐礼赞：圣诞亮灯仪式

  • 日期：12月1日
  • 时间：晚上6:00 至 7:30
  • 地点：大馆检阅广场
  • 收费：免费入场

音乐礼赞

  • 日期：12月5至6日
  • 时间：晚上6:30 至 7:00
  • 地点：大馆检阅广场
  • 收费：免费入场

玩转大馆马戏季2025

  • 日期：12月12日至2026年1月1日
  • 地点：大馆各处
  • 收费：免费入场（指定节目需购票入场）
  • 详情：＞＞按此了解＜＜ 

朗豪坊Noodoll薯仔家族圣诞百货

朗豪坊年末压轴联乘英国爆红品牌Noodoll的薯仔家族，一群毛茸茸的可爱薯仔将置身于精致奢华的百货公司场景，与大家欢度圣诞！朗豪坊4楼通天广场将化身奢华百货，穿过标志性的玻璃旋转门，红金色系的华丽大堂与璀璨灯饰便映入眼帘，浓厚的节日气息弥漫每个角落。12只造型独特的毛毛Noodoll已准备就绪，隐藏于各处打卡点等待大家来发掘。为庆祝20周年，朗豪坊与Noodoll合作推出限量版礼品，Noodoll 家族化身一罐罐薯宝汤，于薯诞百货礼品部独家登场。

Langham Place💙 Noodoll: Merry PotatoMAS

  • 日期：11月14日至2026年1月1日
  • 时间：上午10:30 至 晚上10:30
  • 地点：朗豪坊4楼通天广场

香港缤纷冬日巡礼：冬日小镇．中环

旅发局的「香港缤纷冬日巡礼」将8幢中环地标外墙呈献「光影汇．中环」，各大地标建筑物变身巨型光影画布，展现立体的圣诞影像。此外，皇后像广场花园的20米高户外圣诞树载誉归来，整个圣诞天地布满童趣的经典玩具飞船、小木偶、小火车等，临近圣诞节时更有圣诞颂歌表演及圣诞老人现身。遮打道带来璀璨浪漫的「星光长廊」，沿途30棵树木悬挂闪烁灯饰，遮打大厦入口上空亦挂上圣诞树灯饰。

置地广场中庭「Noëlia at LANDMARK」将设高达 11 米的灯塔大型圣诞互动装置，设有多个打卡热点，更展出全港最大型12乘12米祈愿湖。8大环绕圣诞天地的地标建筑物，包括中国银行大厦、中银大厦、终审法院大楼、香港大会堂高座、香港会所大厦、汇丰总行大厦、太子大厦及渣打银行大厦──首度破天荒携手合作，上演创新的沉浸视听汇演「光影汇·中环」，出现雪人、驯鹿、礼物等图案。

冬日小镇．中环—圣诞天地

  • 日期︰即日起至2026年1月4日
  • 地点︰中环皇后像广场花园（南、北）
  • 时间：下午4:00 至 晚上11:30（平日）、上午11:00 至 晚上11:00（周六、日）
    • 12月22日至2026年1月4日：上午11:00 至 晚上11:30
    • *12月24至25日延长开放至翌日凌晨1:00

星光长廊

  • 日期︰11月下旬至2026年1月
  • 亮灯时间：每天下午5:00后
  • 地点︰中环置地广塲中庭及中环遮打道一带

光影汇．中环

  • 日期：11月28日至2026年1月4日
  • 时间：晚上7:30 至 晚上10:30* 
  • 地点：中环皇后像广场花园（南）
  • *每30分钟循环演出 

尖沙咀灯饰+全新AI光影汇演

每年备受瞩目的打卡热点——么地里灯海，今年以全新面貌登场，打造出一条逾二十万颗垂珠交织闪耀八角星而成的星光长廊。每当灯光亮起，整条街道瞬间弥漫著浓浓的欧陆浪漫情调，为尖沙咀繁华闹市披上耀眼夺目的节日盛装。这片璀璨灯海更将闪耀全城：铜锣湾信和广场、尖沙咀中港城及元朗朗壹广场的圣诞灯饰，将于11月27日晚同步亮起，连成一线，闪耀香港夜空，与全港市民携手迎接温馨欢乐的圣诞佳节！

尖沙咀中心及帝国中心4,000平方米「信和光影艺术幕墙」亦呈献全新AI光影汇演「Windows of Wonder」，邀请全港市民与旅客化身成为这场光影盛宴的一部分，将市民的合照，融入极具香港特色的圣诞布置，成为维港夜色中最触动人心的画面。

尖沙咀中心及帝国中心「Windows of Wonder」

  • 日期：2025年11月27日起至2026年1月4日
  • 亮灯时间：下午6时至11时
  • 地点：信和光影艺术幕墙 - 尖沙咀中心及帝国中心外墙

西九冬日呈献：「西九圣诞小镇」

西九冬日呈献：「西九圣诞小镇」
西九冬日呈献：「西九圣诞小镇」

西九文化区管理局于2025年12月12日（星期五）至2026年1月11日（星期日）呈献「西九圣诞小镇」。「西九圣诞小镇」包括「西九圣诞森林」、「西九圣诞市集」，以及一系列文化艺术活动和表演，旨在为社区注入暖意，让访客与挚爱亲朋于圣诞新年期间聚首一堂，在西九文化区的不同角落感受温馨的圣诞祝福。

西九冬日呈献：「西九圣诞小镇」

  • 日期2025年12月12日至2026年1月11日
  • 地点：西九圣诞森林（西九艺术公园海滨西草坪）

太古广场+星街小区「圣诞梦幻启程」

太古广场与星街小区于11月14日至2026年1月2日带来「圣诞梦幻启程」，商场届时变身圣诞中央车站，车站换上闪烁的装饰，圣诞列车有如动画的铁道旅行，大家还可以与圣诞老人合照！大家可前往车站咖啡店参加工作坊，亲手制作圣诞蛋糕蜡烛、彩绘琉璃时钟及圣诞花环等。车站礼品店发售节日礼品，包括可爱的圣诞毛绒盲盒及圣诞旅人礼品卡套装。

圣诞梦幻启程

  • 日期：11月14日至2026年1月2日
  • 地点：太古广场LG1层Garden Court、L1层（近adidas）、L1层Park Court、太古广场三座外（永丰街和星街）
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 工作坊报名日：11月14日起
  • 报名方法：＞＞按此登记＜＜

海港城Ｘ香港迪士尼乐园度假区「Magical Christmas」

今个圣诞，海港城联乘香港迪士尼乐园度假区，将20周年奇妙派对的圣诞气氛延伸至「Magical Christmas@海港城」活动，于海港城打造5大打卡热点，包括高达9米高的圣诞树主装饰、以香港迪士尼历来最大型巡游表演「迪士尼好友巡游派对」花车为灵感的米奇与好友主题装置、全球首个及最大型《魔雪奇缘》主题园区「魔雪奇缘世界」为灵感的装置、Duffy与好友主题游乐区等。至于Magical Christmas快闪店将发售近百款香港迪士尼20周年限定商品，包括周年主题毛公仔、锁匙扣及纪念卡等。快闪店更会陆续推出多款独家迪士尼主题产品，所得收益将拨捐予「愿望成真基金」， 各位迪士尼粉丝不可错过！

「Magical Christmas @海港城」活动详情

  • 日期：11月12日至2026 年1月4日
  • 地点：海运大厦露天广场、海运大厦展览大堂、海运大厦地下中庭

MCP 新都城中心「Disney Dumbo圣诞飞翔狂想曲

迪士尼《小飞象Dumbo》主题圣诞嘉年华登陆将军澳，于新都城中心2期打造9大打卡场景及游戏区，必影有6米高巨型「星空小飞象」充气装置，另有4大摊位游戏，有机会赢取会场限定小飞象主题精品，包括咕𠱸、圆形餐碟及颈枕，或小飞象主题杯垫及挂饰等小礼品，不好错过！

MCP 新都城中心 「Dumbo圣诞飞翔狂想曲」

  • 日期：11月1日至2026年1月1日
  • 时间：早上10:00 至 晚上10:00
  • 地点：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕广场

圣诞嘉年华摊位游戏

  • 日期：2025年11月1日至2026年1月1日
  • 时间：中午12:00 至 晚上 8:00
  • 地点：MCP CENTRAL（新都城中心 2 期）L1天幕广场
  • H‧COINS 会员以电子货币即日单一消费满HK$300，即可换领嘉年华游戏券 4 张。顾客亦可即场以优惠价 HK$100 购买游戏券 4 张(原价：HK$120)

马鞍山MOSTown全港首个mofusand梦幻圣诞村

全港首个mofusand 梦幻圣诞村登陆MOSTown，设置4大主题打卡区及2大主题体验区，首次汇聚最多不同造型、逾30款圣诞萌LOOK的mofusand与粉丝见面，包括 : 全港首度登场3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高 Santa mofusand圣诞树坐阵的「mofusand 站前冰雪广场」等，更有冬日限定室内冰雪乐园，充满冬日气氛！

此外，以喵喵为主题的「MOST- Loving 圣诞萌猫市集」将于2025年12月6日至起举行，精心搜罗不同种类的猫咪产品及以猫咪为灵感的文创艺术商品，猫迷必去！

「MOSTown 新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵圣诞探险记」活动详情

  • 日期：11月8日至2026年1月1日
  • 时间：
  • 主题打卡区：上午10:00 至 晚上10:00
  • 主题体验区：
  • 星期一至五 : 下午1:00 至 下午5:00
  • 星期六、日及公众假期 : 中午12:00 至 晚上8:00
  • 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场（港铁马鞍山站B出口）

「MOST- Loving 圣诞萌猫市集」

  • 日期：12月6日至12月28日
  • 时间：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地点：MOSTown新港城中心L2天幕广场

又一城Sanrio联乘BABY MIRROR：BABY MIRROR GO ROUND

SANRIO CHARACTERS 与 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全体成员换上Sanrio人气角色服饰，圣诞于又一城现身！现场设有9米高旋转木马装置、巨型圣诞水晶球及绵花糖车、8米长梦幻隧道等，12位BABY MIRROR成员齐齐换上毛茸茸的Sanrio角色服饰于各个打卡位现身！

同场期间限定店发售多款限定联乘产品，包括：毛公仔套装、毛毛卡套、棒球褛、收藏卡包，以及演唱会限定产品，亦有发夹、化妆袋、锁匙扣及电话绳DIY专区，让你自由配搭各个Sanrio角色，创作独一无二电话手绳！

另外，免费登记成为 My FESTIVAL 会员并于场内以指定电子货币即日消费满港币2,500元，即可换领 BABY MIRROR GO ROUND应援镜连镜套。除了一般随身镜功用外，套上应援镜套即时摇身一变成为应援手牌，一物两用，各位Fans不可错过！

SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk

  • 日期：11月25日至2026年1月1日
  • 时间：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地址：又一城LG2

时代广场《优兽大都会2》Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration

迪士尼超人气动画《优兽大都会2》即将上映！时代广场于11月18日起率先带全港粉丝走进「优兽市」，一齐体验融合节庆元素的《Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration》，整个商场由上至下都被动物角色占据，每个角落都充满电影《优兽大都会2》的元素，电影场景重现眼前，配合闪亮灯饰及4.8米高圣诞树，节日气氛浓厚。阿力Nick与朱迪Judy联同一班新旧朋友以1:1 人偶造型设计现身，现场更设有多个别开生面的互动体验，各位粉丝不可错过！

Disney's "Zootopia 2: Zoo-tastic Celebration"@ Times Square

  • 日期︰11月18日至2026年1月4日
  • 时间︰上午10:00 至 晚上10:00（展览首日将于晚上9:00开放）
  • 地点︰铜锣湾时代广场露天广场及2楼中庭

iSQUARE萌犬Muck暖暖圣诞物语

iSQUARE国际广场联乘日本插画师Tombonia笔下的萌犬Muck，首次走到香港商场与大家欢度圣诞节及新年！商场地下正门设有圣诞野营历险打卡位，Muck化身5米高的圣诞老人，向大家介绍露营、滑雪、垂钓等活动；3楼则化身成汪星欧陆圣诞浪漫之城，鬼马Muck化身为咖啡师及速递员等不同角色造型，在火树银花的温馨小镇中。大堂楼层iEXHIBITION的萌Muck圣诞贩机站，放置期间限定全港首部圣诞Muck手机保护壳自动贩卖机，大家可从6款Muck手机壳中选择最爱的设计，即场制作最有个人风格的手机壳！

萌犬Muck暖暖圣诞物语

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 时间：上午10:30 至 晚上10:30
  • 地点：iSQUARE国际广场地下iPIAZZA、3楼iFUNCTION、大堂楼层iEXHIBITION

POP MART星星人烘焙造型圣诞现身

POP MART星星人烘焙造型圣诞现身登场
POP MART星星人烘焙造型圣诞现身登场

POP MART 最新人气王、LISA@BLACKPINK新宠「星星人」圣诞首登香港，换上全新萌爆烘焙造型首度现身「MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展」，最吸睛有200倍巨大化饼干屋星星人坐镇、梦幻镜影焗炉以及多个派对盛宴打卡场景 ，平安夜起更有3大主题游戏挑战，可赢取星星人专属圣诞礼物！

MOKO 滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展

  • 日期： 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 1 月 1 日
  • 时间： 上午 10 时至晚上 10 时
  • 地点： MOKO 新世纪广场 MTR 楼层中庭

合和商场x欢乐天地「冬日飘雪嘉年华」

湾仔合和商场与欢乐天地联手带来「冬日飘雪嘉年华」，由欢乐天地3位吉祥物欢乐猫「施肥」、「小咪」、「机灵」，将大家带到3楼中庭的森林山谷，于6米高的圣诞树与漫天飘雪下，挑战多款港人记忆中经典游戏，／掷彩虹、飞环、滚球、射击游以圣诞特别版限定登场，大家还可以探索软淋淋滑梯及吹气森林弹床，吹气弹床分成3部份，穿过大门迎面而来为吹气滑梯，滑梯旁为吹气攀登架，登上高峰可欣赏飘雪美景；另一旁为吹气障碍赛，小朋友找回3位吉祥物合力完成挑战。此外，皇后大道东合和商场G楼入口设有巨大化欢乐天地玩具盒，打卡一流！

合和商场X欢乐天地呈献「冬日飘雪嘉年华」

  • 日期：12月3日至2026年1月5日
  • 时间：下午1:00至晚上8:00
  • 地点：湾仔皇后大道东183号合和商场3楼中庭及G楼入口

「冬日飘雪嘉年华」摊位游戏

  • 森林弹床费用：$50/节（20分钟）或电子消费满$500换领门票1张兑换1节活动
  • 4大必玩摊位游戏套票：$100/套

圣诞飘雪汇演

  • 日期：12月23-28日、12月31日及2026年1月1日
  • 时间：下午1:30至晚上9:00（每小时3节）
  • 地点：湾仔皇后大道东183号合和商场3楼中庭及G楼入口

圣诞老人见面会及即影即有

  • 日期：12月23至25日
  • 时间：下午3:00至5:00
  • 地点：湾仔皇后大道东183号合和商场3楼中庭及G楼入口
  • 费用：免费（名额先到先得，额满即止）

全港最大型扭蛋嘉年华

全港最大型扭蛋嘉年华
全港最大型扭蛋嘉年华

今个圣诞，荃湾D‧PARK首度联乘日本知名玩具品牌Bandai “Gashapon”，由2025年11月28日至2026年1月4日，于商场1楼中庭盛大举办「『扭』转圣诞乐园」。作为Bandai “Gashapon”在大中华区首个大型扭蛋主题展览的首站，现场云集多达1,000部扭蛋机，精选超过900多款人气动漫及卡通品牌扭蛋，包括风靡全城的人气动漫及卡通品牌，《Chiikawa》、《Pokemon宝可梦》、《胆大党》、《海贼王》、《鬼灭之刃》、《咒术回战》，以及家传户晓的国民级卡通《Sanrio Characters》、「迪士尼角色」、《蜡笔小新》、《百变小樱》、《小魔女DoReMi》等，包括有主流潮玩的角色模型、场景及Q版公仔，更有化妆挂件、印章、小挂镜等等精品，仲有「少女系列」、「微型商品系列」、「雨伞吊饰系列」，阵容堪称全港最齐全！

D‧PARK x GASHPON「『扭』转圣诞乐园」

  • 日期：2025年11月28日至2026年1月4日
  • 时间：中午12时至晚上8时
  • 地点：D·PARK L1中庭

愉景湾意式冬日庆典

今个圣诞，愉景湾将化身为「意式冬日梦幻仙境」，带来一连串精彩活动，愉景湾将设有多个打卡位，如在愉景广场的闪亮玻璃屋，以及愉景北商场的20米高金色玻璃城堡，感受浓厚的意式浪漫气氛；周末及节日期间更可免费乘坐愉景湾渡轮，让你轻松便捷地留港欢度欧陆式假期。节庆盛典将以巡游、亮灯仪式及精彩歌舞表演揭开序幕，新生代超人气男歌手兼演员魏浚笙 (Jeffrey) 亦会现身助阵。此外，新城电台举办的《我们的大热唱2025》音乐会，以及歌手周吉佩与罗启豪，亦将于愉景北商场现场演出，为乐迷带来非凡的圣诞音乐体验。圣诞期间更有冬日露天市集，汇聚多款特色手作和美酒佳肴。

「愉景湾意式冬日庆典」打卡位及灯饰

  • 日期：11月21日至2026年1月1日
  • 地点：愉景北商场、愉景广场及 D' Deck

愉景湾免费渡轮节日优惠

  • 日期：11月22日、23日、29日、30日、12月6日、7日、13日、14日、20日、21日、24日*、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公众假期）
  • 指定班次出发时间：上午11:30 (*12 月 24 日的免费班次将于上午11:40开出)
  • 出发地点：中环 3 号码头
  • 于星期日及公众假期，此免费航班更可到达愉景北
  • 只需使用八达通卡入闸，即可享这优惠（限单程且先到先得，额满即止）

圣诞亮灯仪式及巡游

  • 日期：11月21日（星期五）
  • 时间：下午6:45
  • 地点：愉景北商场
  • 表演嘉宾：魏浚笙（Jeffrey）

周日露天市集

  • 日期：11月9日、11月23日及12月14日（星期日）
  • 时间：上午11:00 至 下午6:00
  • 地点：愉景广场

荃新天地《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

本地原创潮流品牌 KYUBI 今个圣诞联乘日本经典《机动战士高达》，于荃新天地打造年度瞩目圣诞盛事《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》！两大1.8米机体震撼登场，展出「初代高达 RX-78-2」及「Wing Gundam Zero (EW)」，亦有4米高巨型打卡墙，可亲身感受Wing Gundam Zero（EW）的震撼气势与战士灵魂 。同场更有香港限定联乘商品，包括极具收藏价值的14款《新机动战记高达 W》30周年金属收藏挂饰，不可错过！

《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》

  • 日期：12月5日至2026年1月4日
  • 时间：上午10:30 至 晚上10:00
  • 地点：荃湾荃新天地一期中庭

东港城．miffy星河祈愿之旅

miffy70 周年亚洲巡回庆祝活动最终站将落户香港将军澳，miffy化身超巨型「星愿守护使者」登场，带来8大梦幻打卡场景以及别树一格的沉浸式 miffy 祈愿村庄互动体验，miffy更会现身举行见面会！

东港城 x miffy x YATA 期间限定店搜罗逾百款精致 miffy 周边商品，包括锁匙扣、杯、杯垫、毛毛吊饰盲盒、毛绒袋、斜揹袋、保温瓶、咕𠱸、T-Shirt、帽、旅行袋、毛巾、水樽、餐具及文具套装等等，应有尽有。当中更有多款 miffy 70 周年限定精品，唔好错过！

东港城 X miffy 星河祈愿之旅

  • 日期： 2025 年 11 月 10 日至 2026 年 1 月 1 日
  • 时间： 上午 10 时至晚上 10 时
  • 地点： 东港城一楼中庭

荃湾广场「梦幻冰雪乐园」

荃湾广场于今个圣诞变身「梦幻冰雪乐园」，打造3大冰上嬉戏新体验及3大打卡盛会，L5空中乐园设有1500呎户外飘雪溜冰场，更引入全港首个商场「儿童雪地碰碰车」。特定时段设有沉浸式光影飘雪效果，营造如北欧雪国般梦幻氛围，场内准备好溜冰辅助装备，场地采用环保仿冰技术，更配合升级音响灯光系统，让大人小朋友都可安心享受冰雪乐趣。

商场内设置5米高「白雪唯美圣诞树」缀满闪烁和精致的装饰，「圣诞小小精灵兵团」萌爆登场，包括甜心姜饼人、圣诞雪球宝宝、梦幻派对仙子、圣诞幸运圈、开心麋鹿仔和圣诞小树宝等，打卡一流！长达20米的「圣诞魔镜墙藏有心思，设有哈哈镜、鱼眼镜及巨型心形镜，配搭心意字句，影出满满节日祝福。商场于指定日子举行「圣诞暖心美食烘焙市集」，云集逾30间本地人气甜品烘焙品牌，当中包括主打手工糯米糍的均香饼家、必试抹茶麻糬Gelato的MadnessFamily、牛油吐司曲奇Buttergram、CATCHI手工沾酱麻糬等，让大家渡过一个甜蜜蜜的圣诞！

梦幻冰雪乐园

  • 日期：11月18日至2026年1月1日
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地点：荃湾广场L5空中乐园

圣诞老人见面会及送礼活动

  • 日期：12月6、13、20、24及25日
  • 时间：下午4:00 至 晚上6:00
  • 地点：Mira Place G/F大堂 及 B1 中庭
  • 参加方法：下载 Mi+ App并登记成为会员及追踪Mira Place Instagram，即可获赠暖「粒粒」圣诞礼物乙份

儿童雪地碰碰车

  • 日期：11月18日至2026年1月1日
  • 时间：
  • (1)即日起至12月18日：
  • 下午4:00 至 晚上8:00（平日）；
  • 中午12:00 至 下午4:00（星期六、日及公众假期）
  • (2)12月19日至2026年1月1日：
  • 中午12:00 至 下午4:00
  • 地点：L5 PLAY GARDEN空中乐园
  • *适合7-10岁及高度110cm-160cm小童参加
  • *每节10分钟

户外光影飘雪溜冰体验

  • 日期：11月22日至2026年1月1日
  • 时间：
  • (1)11月22日至12月18日：
  • 下午4:15 至 晚上8:00（逢星期六、日及公众假期）
  • (2)12月19日至2026年1月1日：
  • 下午4:15 至 晚上8:00（每日）
  • 地点：L5 PLAY GARDEN空中乐园
  • *适合4岁或以上及身高110cm或以上人士参与，4-12岁人士须由家长陪同

圣诞暖心美食烘焙市集

  • 日期：12月16日至2026年1月1日
  • 时间：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地点：L1长廊

元朗YOHO系列商场「星光璀璨企划」

YOHO MALL I及II由即日起带来「星光璀璨企划」，YOHO MALL II中庭化身成「星愿圣诞Christmas Wish Upon a Star」梦幻树海，多株璀璨圣诞树闪亮登场。「星愿奇幻小径」内多棵璀璨圣诞树交织成星光森林营造出无限延伸的空间感，配上如星光般点缀的闪烁水晶柱。至于YOHO MALL I中庭紧接登场「『森』愿星光庭园」，庭院中间矗立的7米高华丽镂空「星语愿之塔」在星光的浪漫交汇下，成为众人许愿的心灵圣地。商场更特制圣诞限定「星愿之窗」滤镜，让你以另一个视觉一探星光与璀璨圣诞树交织奇幻景象。

YOHO系商场举办选物市集「PICK! Market」，汇聚多间香港本地职人及手工品牌每两星期轮流上场，包括本地姜珠宝设计品牌SWAZ Jewelry、香港本土的香水香氛品牌The Scentist HK、人气麻糬网红店Catchi及皇牌可丽露 New cookking等，多款窝心圣诞限定商品为圣诞节交换礼物环节做好准备。

「星愿圣诞Christmas Wish Upon a Star」装置

  • 日期：即日起至2026年1月1日（YOHO MALL I）、12月2日起（YOHO MALL II）
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地点：YOHO MALL I及II中庭

「PICK!Market」

  • 日期：即日起
  • 时间：上午12:00 至 晚上9:00
  • 地点：YOHO MALL I（享乐烘焙对出）

Tiny Talents圣诞挂饰英文工作坊

  • 日期：12月6日
  • 时间：下午5:30
  • 地点：Tiny Talents (YOHO PLUS G C003-C005)
  • *3-8岁儿童，成人无需陪同

Lunar玥  圣诞花茶手作礼物盒工作坊

  • 日期：12月17日
  • 时间：下午4:30
  • 地点：Lunar (YOHO PLUS G C028) 

drawstation+圣诞老人塑胶彩工作坊

  • 日期：12月19日
  • 时间：下午2:00及5:30
  • 地点：drawstation+ (YOHO PLUS G C019)
  • *3-12岁儿童，成人无需陪同

阿原 冬日暖心按摩油调配工作坊

  • 日期：12月23日
  • 时间：下午5:00
  • 地点：YOHO MALL II L1 (近Italian Tomato)

尖沙咀LCX飞天小女警 Sweet X'mas糖果实验室

飞天小女警圣诞登陆尖沙咀！于LCX打造以「Sweet X'mas糖果实验室」为主题的圣诞打卡位，必影有Y2K电视自拍打卡区。成功完成所有指定任务，即可免费换领香薰挂饰一件，亦有SNAPIO两款飞天小女警主题相框。期间限定店内出售多款飞天小女警精品，每件都是粉丝必抢的单品！同场更有冬日造型的飞天小女警及圣诞树，令圣诞气氛更浓厚！大家还可以参加Chill FUN的DIY手作工作坊，跟「老Best」一起串珠制作手链或电话绳，或者用毛线扭出独特圣诞花环，为对方亲手制作最Sweet的圣诞礼物！

LCX【飞天小女警Sweet X'mas】活动及期间限定店

  • 日期：11月20日至2026年1月11日
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地点：尖沙咀海港城海运大厦三阶 LCX 
  • 入场费用：免费 

华懋集团商场「Chill织熊圣诞派对」

荃湾如心广场、沙田好运中心及将军澳翩汇坊联同华懋集团5大商场带来「Chill织熊圣诞派对」，多只软棉的Chill织北极熊，包括8米高巨型熊将登陆如心广场一期露天广场！Chill织熊被色彩缤纷的灯泡包围，晚上亮灯时气氛更佳。多只Chill织熊朋友出没于如心广场一期及二期，大家不妨与它们合照。好运中心、将军澳翩汇坊及元朗顺福粮仓同样添置以Chill织熊为主题的圣诞打卡场景，带大家进入Chill织熊世界，8大商场更准备圣诞老人见面会、编织工作坊、圣诞市集等，让大家乐而忘返！

Chill织熊圣诞派对

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 地点：如心广场、好运中心、翩汇坊、顺福粮仓、粉岭名都商场、希尔顿中心、上水名都商场，以及巴黎．伦敦．纽约戏院购物中心

Chill织熊圣诞派对周末市集

  • 日期：12月5日至2026年1月4日（逢星期五、六、日及公众假期）
  • 时间：中午12:00 至 晚上8:00
  • 地点：如心广场、好运中心、翩汇坊

圣诞Chill住织工作坊

  • 日期：12月13至14日
  • 时间：下午2:00 至 3:00
  • 地点：如心广场、好运中心

寻谜圣诞Chill 织熊

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 时间：中午12:00 至 晚上9:00
  • 地点：如心广场一期及二期

圣诞歌舞及Busking表演

  • 日期：指定周末及公众假期
  • 时间：官方社交平台日后公布
  • 地点：如心广场、好运中心、翩汇坊

英国治愈系角色UNDERBOBO首登香港

源自英国的治愈系人气角色「UNDERBOBO」将于今个圣诞首登香港，化身巨型圣诞老人现身！场内以魔法礼物工场为主题，设有7大超吸睛打卡场景，除了有2.5米高巨型UNDERBOBO+猫咪BOZO坐镇外，亦有「圣诞老人办公室」、2.8米的炫亮圣诞树、「蓝色猫猫BOZO衣帽」等打卡位，同时更设有5大亲子游戏区，邀请大人小朋友化身为「礼物小精灵」，成功完成所有挑战的小精灵，更可以带走限量版UNDERBOBO圣诞树挂饰，为家中添上浓厚节日气氛！

商场更特设全港首个「UNDERBOBO期间限定店」，出售过50款精品，包括多款可爱造型的手机壳、女生们至爱的蓝色猫猫BOZO毛公仔及萌爆造型立牌、上班一族必备的手机支架、陶瓷杯及电脑保护套等，更有英镑造型冰箱贴，款款精致又得意，部分产品是于将军澳中心率先发售，不可错过！

将军澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland装置详情：
地点：将军澳中心G/F中庭
日期：2025年11月8日至2026年1月4日
时间：下午1时至晚上6时(平日) ; 下午1时至晚上8时 (假日及节日前夕)

将军澳中心x UNDERBOBO Magical Gift Wonderland期间限定店详情：
地点：将军澳中心G/F中庭
日期：2025年11月8日至2026年1月4日
时间：每日中午12时至晚上8时

MegaBox「Christmas Advent Delights」

MegaBox于今个圣诞节呈献节日盛会「Christmas Advent Delights」圣诞主题装置，以圣诞倒数月历与萌爆熊啤啤为主角，打造充满惊喜与暖意的节日旅程。现场设有4米高的「华丽倒数月历」，巨型毛茸茸白熊啤啤可爱登场；巨型礼物池让大家惊喜开箱。此外，圣诞树少不了圣诞树，场内设有5米高的「红宝石圣诞树」；旁边为载满梦想与祝福的「圣诞奇幻礼物火车」。MegaBox于12月带来多个圣诞活动，包括圣诞老人欢乐巡游、圣诞舞动汇演、环保手作工作坊等，让大家投入于节日的欢乐气氛之中。

MegaBox「Christmas Advent Delights」

  • 日期：11月28日至2026年1月1日
  • 地点：MegaBox L5

港岛香格里拉酒店「圣诞老人秘密王国：魔修补匠」

港岛香格里拉油店于圣诞佳节推出「圣诞老人秘密王国：魔修补匠」，为各个家庭带来充满创意魔法的体验。客人抵达时先由精灵Wrinkle热情接待，大家凭借一枚秘密信物解锁隐藏门，进入音乐室、玩具室、记忆锻造室3大工作坊，制作圣诞音乐盒、缝制毛绒玩具以及装饰特别盒子。大家最后还可以与圣诞老人见面，甚至一同合唱节日歌曲，充满欢乐气氛。

圣诞老人秘密王国：魔修补匠

  • 日期：11月29至12月26日
  • 地点：港岛香格里拉酒店
  • 票价：$880/4人家庭(额外兄弟姐妹$150/人)
  • 购票方式：＞＞按此预订＜＜

西九Merry Balloon Hong Kong

西九文化区今年将迎来冬日庆典「Merry Balloon Hong Kong」，当中重头戏「Merry Balloon Park」巨型充气乐园于12月6日正式开放，「巨型跳弹区」主打大型充气装置，置身「反转波波池」可感受被大量气球环抱的体验。此外，现场还有7米高巨型充气圣诞树，刺激的大型充气滑梯及40米长巨型波波竞技赛道。会场内特设「幼童专场」，专为身高120cm或以下的小朋友参与其中。除了玩乐之外，近20个本地及国际人气IP，包括Care Bears、香港重机、灿子、LuLu猪等，将于12月28日参与「Merry Ballon Parade」大型气球巡游，巡游队伍届时将沿海滨由香港故宫文化博物馆游走至M+。

「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园

  • 日期：12月6日至2026年1月4日
  • 地点：西九文化区艺术公园大草坪
  • 时间：上午9:30 至 晚上10:40
  • 票价：$169起
  • 购票平台：＞＞按此购票＜＜

「Merry Balloon Parade」轻气球巡游

  • 日期：12月28日
  • 时间：上午11:30 至 下午4:00
  • 地点：路线由香港故宫文化博物馆沿海滨至M+
  • 门票：免费入场

中环AIA嘉年华

年度盛事中环AIA嘉年华将于2025年12月22日回归！今年活动以「香港经典」为主题，将带来超过30款惊险刺激的机动游戏及游乐设施、世界级现场表演、全新及经典的打卡热点，以及一系列丰富餐饮选择。

当中世界知名的 Gandeys Circus将会瞩目演出，打造全新的「冬日世界杂技团」主题表演。表演者将以连场目不暇给的特技、引人入胜的演出及一系列节日惊喜，再次掳获所有年龄层的观众；「蓝妹大牌档」以崭新面貌再度登场，可在充满怀旧气息的现代大牌档布景板下，畅饮蓝妹生啤配搭大牌档美食；届时本地人气街头乐队 The Flame 将以一连串经典广东歌为年末节庆揭开序幕。

票价维持不变，门票由即日起开始正式发售，一般入场门票价格为港币140元起。今年另设有早鸟优惠，购买首 5,000 张门票的访客可享限量9折优惠。另外，更将推出电子代币系统，访客只需扫描二维码，即可透过电子钱包即时为代币卡充值。此外，今年机动游戏将采取弹性定价模式，让访客于指定非繁忙时段可以更优惠价钱享受物超所值的玩乐体验，有兴趣的记得留意详情！

友邦嘉年华

  • 日期：12月22日至2026年3月1日
  • 地点：中环海滨活动空间

THE SOUTHSIDE Dazzling Christmas圣诞主题装置

THE SOUTHSIDE由即日起至2026年1月4日，呈献「Dazzling Christmas」圣诞主题装置，中庭首度呈现约10米高巨型星光圣诞树，缀满近6,000颗闪耀圣诞装饰；巨型星光圣诞树下更设置7大主题打卡场景；场内同时设有巨型互动水晶球装置，当你徐步走近，灯光随即幻变，瞬间走入光影交织的奇幻旅程。每逢周末及公众假期，户外广场更会定时上演浪漫飘雪，为佳节增添冬日情怀；此外，商场在指定日子还会举办一系列节庆活动，包括圣诞老人见面会、高跷圣诞树巡游等，为大人小朋友带来连串惊喜与欢笑，共度难忘冬日时光。

活动期间，THE SOUTHSIDE邀请了多位本地人气歌手及音乐单位轮番登场，中庭的圣诞装置将会化身成华丽圣诞舞台！演出阵容包括王菀之（Ivana）、叶巧琳（Mischa），以及来自不同组织的小朋友，呈献多场风格多元的音乐演出

THE SOUTHSIDE「Dazzling Christmas」主题装置

  • 日期：即日至2026年1月4日
  • 地点：THE SOUTHSIDE  LG中庭及LG露天广场

Dazzling Christmas Gala圣诞音乐盛会

  • 日期：2025年12月20及25日
  • 时间：晚上6至7时
  • 地点：THE SOUTHSIDE  LG中庭
  • 演出单位：
  • 12月20日：叶巧琳（Mischa）
  • 12月25日：王菀之（Ivana）

圣诞光影盛会

  • 日期：2025年11月20日至2026年1月4日
  • 时间：晚上5、6、7、8、9时正（每节约3分钟）
  • 地点：THE SOUTHSIDE  LG露天广场

浪漫飘雪汇演  

  • 日期：2025年11月22、23、29、30日及12月6、7、13、14、20、21、24至28日（逢星期六、日、公众假期及特别节日）
  • 时间：晚上5、6、7、8、9时（每节约3分钟）
  • 地点：THE SOUTHSIDE LG露天广场

THE SOUTHSIDE圣诞老人见面会

  • 日期及时间：
  • 2025年12月20、21日：晚上5时至7时
  • 2025年12月24、25、26日：下午2时至4时 及 晚上5时至7时
  • 地点：THE SOUTHSIDE 

围方联乘本地潮玩角色Chubbi Chunk

今个圣诞，围方由即日起至2026年1月4日，首度联乘本地玩具设计师及多媒体艺术家 Jim Chan，以其笔下圆润可爱的Chubbi Chunk为主题，打造满载甜蜜欢乐的「Chubbi Sweetie Xmas」。特设6大主题打卡区，中庭瞩目焦点—9米高的「梦幻糖霜圣诞树」，挂满近20款精致可爱的甜品装饰，更有Chubbi Chunk过往的经典角色展品，绝对是打卡首选！商场L2园艺花园则设有3米高的「星光甜点摩天轮」，傍晚时分更会亮起柔和灯光，于指定日子更有浪漫飘雪表演，营造浓厚欧陆佳节氛围。

除此之外，围方更准备了一连串 Chubbi Chunk 主题活动，包括「Chubbi Santa x Mr. CupCake 见面会」，两位人见人爱的角色将惊喜现身，与大家互动合照，分享欢乐与甜蜜！商场更于指定日子邀请不同表演团体献上精彩演出，将节日气氛推至顶点。

围方「Chubbi Sweetie Xmas」

  • 日期：即日起至2026年1月4日
  • 地点：围方 L2 中庭及L2 户外园艺花园

太古城中心「Sweetmas糖果兵团」

今个圣诞太古城中心将变身成梦幻糖果乐园，带来《Sweetmas糖果兵团》主题装置活动，中庭将设置高达8米的红白条纹「士的糖」巨型装置，旁边还有三只熊仔笑笑糖迎宾，与游人一同倒数圣诞来临。整个商场布满糖果造型装饰与闪亮灯饰，营造浓厚节日气氛，成为拍照打卡热点。场内设有4大主题区域，包括「圣诞布甸礼盒屋」，大家轻拍按钮唤醒熟睡的圣诞布甸；「粟米糖迷宫」则与30个粟米糖角色展开趣味探险；「曲奇快趣挑战」限时30秒挑战亮灯朱古力豆，考验反应力；「快闪甜甜店」提供逾400款糖果，让大小朋友尽情挑选节日甜点。

Sweetmas糖果兵团

  • 日期：11月14日至2026年1月4日
  • 时间：中午12:00 至 晚上9:00（平日）；上午11:00 至 晚上9:00（星期六、日及公众假期）
  • 地点：太古城中心二楼中庭及中桥

沙田新城市广场「圣诞奇幻嘉年华」

沙田新城市广场7楼全新户外空中花园重新命名为「NTP Sky Garden」，逾4万呎的空中秘境将于11 月中旬与商场圣诞装置同步亮相。为了庆祝空中花园重新开幕，将联乘日本知名光雕艺术团队NAKED Inc.，在全港最大的户外水幕打造期间限定光影汇演，头炮巨献「星夜愿语．光影汇演」将结合户外圣诞氛围及现场投影，呈献一系列融合水幕、光影、艺术与音乐的圣诞梦幻感官盛宴。

此外，「NTP Sky Garden」的音乐水舞台亦将见证新城市广场经典音乐喷泉的重磅回归，夜幕低垂后，动感音乐喷泉随节奏起舞。新城市广场1期3楼中庭于今个圣诞节带来「圣诞奇幻嘉年华 Christmas Circus TOWNival」，场内设有四大梦幻打卡点，其中全港首个室内6米高「圣诞树旋转滑梯」更是焦点，巨大版的水晶球则可以让大小朋友入内打卡，周末更有飘雪体验，让大家在漫天飞雪下感受白色圣诞！

新城市广场「NTP Sky Garden」

  • 日期：由即日起
  • 时间：早上10:00 至 晚上10:00
  • 地点：新城市广场1期7楼NTP Sky Garden

NTP Sky Garden「星夜愿语．光影汇演」

  • 日期：由即日起至2026年1月1日
  • 时间：晚上6:30 至 晚上10:00
  • 地点：新城市广场1期7楼NTP Sky Garden

新城市广场「圣诞奇幻马戏团嘉年华Christmas Circus TOWNival」

  • 日期：由即日起至2026年1月1日
  • 时间：早上10:00 至 晚上10:00
  • 地点：新城市广场1期3楼中庭

新城市广场「圣诞手作市集」

  • 日期：11月21日至2026年1月1日
  • 时间：早上11:00 至 晚上9:00
  • 地点：新城市广场1期1楼东翼

Care Bears圣诞彩虹乐园

青衣城今个圣诞首度与来自美国、风靡全球的人气角色Care Bears™联乘，打造全港首个「Care Bears™圣诞彩虹甜蜜乐园」！一众人见人爱的Care Bears™打造全新甜点主题装置，必影6.5米高超巨型Cheer Bear 圣诞蛋糕及5米高的「彩虹马卡龙圣诞树」打卡位！更有5大人气角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、ShareBear和Wish Bear换上不同圣诞造型，穿梭于场内每个甜品角落！

场内更为大家带来Care Bears™主题期间限定店，发售接近100款周边精品 ，除了大热的毛公仔及盲盒外，青衣城期间限定店更有迷你照相机，彩色菲林相机，智能手表，手机配件及生活用品等独家限定版产品～

Care Bears™圣诞彩虹甜蜜乐园

  • 日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4
  • 日（星期日）
  • 时间： 上午 11 时 至下午 9 时
  • 地点： 青衣城一期一楼中庭

Care Bears™青衣城 期间限定店

  • 日期： 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 2026 年 1 月 4
  • 日（星期日）
  • 时间： 上午 11 时 至下午 9 时
  • 地点： 青衣城一期一楼中庭

Chip'n'Dale烘焙主题限定店

Chip'n'Dale烘焙主题限定店登陆上水及将军澳！集结超过200款迪士尼限量精品，并首度发售超过 50 款Chip ‘n’ Dale角色烘焙主题限定设计，包括面包造型精品、圣诞装饰、实用杂货与甜点系列，造型可爱，粉丝必定要入手！

另外，上水广场更设「圣诞烘焙工房」互动体验，参加者可化身「甜蜜烘焙师」，亲手为Chip ‘n’ Dale角色造型面包「加酱汁」、「调味」及「包装」，置身满满情绪价值的烘焙小剧场！至于PopWalk 天晋汇设「圣诞の森烘焙屋」，打造5大森林风格满满的主题打卡位，不可错过。

上水广场「甜蜜烘焙雪屋」主题装置

  • PopWalk天晋汇「圣诞の森烘焙屋」主题装置
  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日
  • 时间：上午10时至晚上10时
  • 地点：上水广场L2中庭

上水广场【钢牙与大鼻主题期间限定店】

  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日(星期一至星期日)
  • 时间：上午11时至晚上8时
  • 地点：上水广场L2中庭

PopWalk天晋汇「圣诞の森烘焙屋」主题装置

  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日
  • 时间：上午10时至晚上10时
  • 地点：PopWalk天晋汇1期及2期中庭、3期户外及Ocean PopWalk地下中庭及户外彩虹长廊

PopWalk 天晋汇「【钢牙与大鼻主题周末限定店】

  • 日期：2025年11月17日至2026年1月4日(逢星期六、日及公众假期)
  • 时间：上午11时至晚上8时
  • 地点：PopWalk天晋汇1期及2期中庭、3期户外及Ocean PopWalk地下中庭及户外彩虹长廊

元朗朗壹广场「弹弹跳圣诞列车」

为了迎接开心圣诞，一列载满缤纷欢乐的「弹弹跳圣诞列车」驶到元朗朗壹广场，商场地下中庭变身成4.5米高、逾千呎吹气乐园，小朋友可以从中进行挑战。第一个考验为「火车捐山窿」，需要手脚并用爬上高台，考验平衡力及耐力，随后从滑梯顶部一口气瀡下去，刺激感万分！乐园中间的圣诞树，亦化身成攀爬小山丘，让小孩拾级而上踏上摘星之旅。乐园外围的小列车及圣诞树，满布可爱圣诞装饰，包括巨型礼物、士的糖果等，打卡一流！

此外，近年掀起新兴运动匹克球（Pickleball）热潮，面积逾8,200平方呎的The Pickleball Lab将于11月底进驻朗壹广场，楼高近5米令大家练球时拥有更多空间，相信日后势成新界西部的匹克球爱好者全新据点。

朗壹广场「弹弹跳圣诞列车」

  • 日期：11月30日至2026年1月4日
  • 地点：元朗朗壹广场地下中庭
  • 时间：下午2:30 至 6:30（平日）、中午12:00 至 晚上7:00
  • 每节时长：20分钟一节

尖沙咀AI光影汇演「Windows of Wonder」

尖沙咀AI光影汇演「Windows of Wonder」
尖沙咀AI光影汇演「Windows of Wonder」

尖沙咀中心及帝国中心将推出全新AI光影汇演「Windows of Wonder」，更邀请全港市民及游客参与。只要于12月5日前，上载与家人挚爱的照片，分享小故事，即有机会以AI动画呈现于维港两岸的巨型光影幕墙上！尖沙咀中心及帝国中心由11月27日起，「信和光影艺术幕墙」将播放全新AI动画，并分为三大篇章，包括「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」。汇演以宏伟的建筑揭开故事的序幕，温暖灯光逐渐亮起，缤纷的花环点缀窗沿，一扇扇的窗户如魔法般开启，而每个窗户都是一个家庭的温馨合照，伴随著圣诞颂歌旋律与挚亲的温馨画面。

AI光影汇演「Windows of Wonder」

  • 日期：11月27日至2026年1月4日
  • 地点：尖沙咀中心及帝国中心的「信和光影艺术幕墙」外墙
  • 亮灯时间：晚上6:00 至 11:00
  • 公众参加：＞＞按此填写表格＜＜

东荟城名店仓「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

东荟城名店仓于今个圣诞，与美国艺术家Christopher David Ryan（CDR）携手打造全球首个BIG HUGS抱抱人圣诞活动「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。艺术家笔下的疗愈系角色BIG HUGS抱抱人，一直传达出拥抱让世界变得更好的理念。今次合作的焦点为入口处的2.5米高的BIG HUGS圣诞老人，2楼中庭广场的「SPARK★TACULAR抱抱星球」，更加设7大打卡及互动装置，包括亲子单车互动装置和高达4米的巨型「拥抱奇织」装置等。此外，商场于圣诞节期间带来音乐盛会及联乘Pinkoi圣诞市集。

「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」

  • 日期：11月13日至2026年1月4日
  • 地点：东荟城名店仓地面邻近MLB、二楼中庭广场及二楼天桥

Pinkoi HO~HO~HOLIDAY圣诞市集

  • 日期：12月19至21日、24至26日
  • 时间：下午1:00 至 晚上8:00
  • 地点：四楼平台广场

中港城车尾箱圣诞市集

中港城车尾箱圣诞市集
中港城车尾箱圣诞市集

人气圣诞车尾箱市集12月开锣！集合过百档本地以及海外潮牌，包括Frankie@MIRROR 自家潮牌FLAKEY 、Kenny 限定经典车摊档 、DJ 少爷占Treble Coffee、葛民辉自创品牌Like Black 联手打造街头文化圣地，亦有市集联乘街头木艺品牌Start from Zero，仲有不少美食摊档如浩铭记、清酒俱乐部、何金银外卖店、百草汤料等。

现场更设4款童年经典怀旧摊位游戏！指定日子上演户外音乐派对，本地乐队Locksmiths开锁佬、乡村摇滚乐团The Boogie Playboys、Hedgehog、DJ Delta T现身！同场有特色及经典车款展览、6米高闪亮圣诞树、中港城圣诞灯饰，不可错过！

中港城车尾箱圣诞市集

  • 日期：12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日；12月31日
  • 时间：（12月13至14日；12月20至21日；12月25至28日）14:00-20:00；（12月31日）17:30-00:30
  • 地点：中港城海豚池平台花园

赤柱圣诞市集

赤柱圣诞市集12月回归！今年以「姜」为主题，于2025年12月19日起在赤柱海滨及美利楼举办一系列「够姜过圣诞」活动，设逾100个人气及首次参与市集的摊档，集结文创产品、手工艺品和圣诞主题特色美食！

必试香港制造Gelato的The Nutter、米芝莲必比登推介的鱼事者Fisholic、咖喱专门店Curry Boy、本土精酿啤酒 H.K. Lovecraft、地道港式Gin酒「白兰树下」、话题冬甩工房「Donut Demo」、人气蛋糕店「Petite Sweet」及西班牙火腿专门店「Diverxu」等，当中必试美食包限定姜汁撞奶味Gelato 、姜饼人派对冬甩 、姜味熟成牛油咖喱、陈皮柠檬姜茶，以及与五味堂凉茶酒馆合作打造的「姜味鸡尾酒」！

赤柱广场「够姜过圣诞」活动详情：

  • 日期：2025年12月 19日至28日（共10天）
  • 时间：中午12时至下午8时
  • 地点：赤柱广场天幕广场、公共空间及美利楼

免费穿梭巴士服务往返赤柱广场及金钟

  • 日期：2025年12月19至28日
  • 服务时间及班次
  • 金钟（港铁站A出口海富中心对开位置）
  • 中午12时至下午7时，每30分钟一班
  • 赤柱广场（往金钟）（赤柱广场5楼平台）
  • 下午3时至10时，每30分钟一班
  • *出发前30分钟开始派筹，一人一筹，先到先得，额满即止

AIRSIDE《优兽大都会2》快闪店

今个冬日MINISO携手迪士尼打造「Disney｜MINISO香港集合快闪店」，以「Feel the Fun of Every Surprise」为灵感，占地逾3000呎的快闪店进驻启德AIRSIDE 2楼中庭。快闪店主场馆以「优兽市」为设计蓝本，打造超过5米高的主题零售空间，还原电影内的街头、警局的场景。副场馆以购物体验为主，设有迪士尼人气角色主题打卡区，快闪店带来逾400款迪士尼商品，涵盖品牌多个系列，当中200款产品更是香港首次及限定发售，定价低至$10起。

Disney｜MINISO香港集合快闪店

  • 日期：11月22日至2026年1月4日
  • AIRSIDE 2楼中庭开放时间：
  1. 上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日）
  2. 上午10:00 至 晚上8:30（2026年1月4日）
  • 210及222号舖开放时间：
  1. 上午10:00 至 晚上10:00（至2026年1月3日）

香港ifc商场「圣诞后勤总部」

香港ifc商场「圣诞后勤总部」
香港ifc商场「圣诞后勤总部」

今个圣诞，圣诞小精灵后勤总部装置登陆ifc商场！双层高的后勤总部隐藏4大神秘互动体验区，可进入内部大玩互动装置及数码游戏任务，必影6大打卡场景，如「鹿鹿速递」摩托车、「气球充气站」、「圣诞树种植站」等，充满圣诞气氛！

另外圣诞老人亦会惊喜现身，只需透过Klook向与「愿望成真基金 (Make-A-Wish Hong Kong）」与ifc携手合办的慈善捐款活动，捐赠$180预约与圣诞老人会面并拍照留念，并可获惊喜礼物。指定日子更有多场精彩绝伦的音乐表演上演，不可错过！

香港ifc商场「圣诞后勤总部」

  • 日期：11月21日至2026年1月1日
  • 时间：早上10:30 至 晚上10:00
  • 地点：香港ifc商场一楼中庭

Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」圣诞乐园

UNIQLO于2005年在Mira Place开设香港极具标志性的「香港一号店」，适逢今年品牌植根香港20载，今个圣诞卯联手带来全球首个暖「粒粒」圣诞装置「“Gift” Warmth this Christmas」。场内特设6大温暖系打卡空间，融入UNIQLO礼物盒和欢乐圣诞元素，当中7米高暖「粒粒」圣诞树屋内，更以UNIQLO摇粒绒及HEATTECH产品打造了毛绒绒暖心打卡墙，体验不一样的温暖质感。此外，4米高的沉浸式梦幻圣诞雪人屋透过奇幻光影和雪花图案，营造出浪漫冬日氛围，商场中庭于活动期间每15分钟上演音乐光影汇演。

Mira Place X UNIQLO暖「粒粒」圣诞乐园

  • 日期：11月18日至2026年1月1日
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地点：Mira Place 中庭、大堂、行人天桥及 Mira Steps

黄埔天地「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」

黄埔天地于今个圣诞节化身为圣诞梦幻舞台，打造充满音乐、电影及舞台魅力的「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」，将黄埔号打造成打卡热点。焦点之一为4.5米高圣诞树拱门，由逾80颗悬浮半空的圣诞球，结合成璀璨灯饰！走进黄埔号可欣赏到直径3米的巨型「幻镜圣诞星球」，每个角度都是打卡位；「星光乐章花园」逾12米长的灯海盛景，配合音乐元素的投影，打卡一流！穿越花园后，将走进「星雾飘雪光雕」的梦幻领域，多颗巨型圣诞球悬浮半空，雪花与星光交织的光影间轻盈飘荡。

时尚坊及聚宝坊外的德安街一带已换上极致浪漫的圣诞盛装！沿著「圣诞星光大道」，两旁自带闪光的圣诞树与璀璨灯桥交织成梦幻场景；脚下更铺满创意的光影投射，把音符、乐器及电影等元素融入圣诞树、雪花、圣诞球等多款节日图案。

「THE WISHPHERE@THE WHAMPOA」圣诞装置

  • 日期：11月24日至2026年1月4日
  • 亮灯时间：下午5:00 至 晚上11:00
  • 地点：黄埔天地黄埔号及德安街

圣诞老人见面会

  • 日期：12月20、21日及25日
  • 时间：晚上6:00 至 8:00
  • 地点：黄埔天地黄埔号

新都会广场「星耀绽红圣诞」

这个冬天，新都会广场将于11月28日至2026年1月4日化身成最温暖迷人的梦幻花园，现场逾10,000朵圣诞花绽放成连绵红海，加上500颗星星灯与萤火虫灯在夜空中交织出闪烁光影，打造成梦幻的圣诞花园。场内设有高达2.5米的「光影耀红圣诞树」，遍布红色和金色的圣诞球以及灯带，旁边巨型的「Merry Christmas」灯牌搭配炫目的礼物盒，散发著温暖的节日祝福。「星愿步道」质两侧盛开的圣诞花墙交相辉映，充满浪漫节日气氛。此外，指定日子会上演「圣诞飘雪汇演」，令大家无须旅行都能感受到白色圣诞！

「星耀绽红圣诞」

  • 日期：11月28日至2026年1月4日
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00 
  • 地点：新都会广场L4露天广场

「圣诞飘雪汇演」

  • 日期：11月28日至2026年1月4日（逢星期五、六、日、公众假期及平安夜）
  • 时间：中午12:00 至 晚上10:00（每小时4次）
  • 地点：新都会广场L4露天广场

角落生物白色圣诞主题打卡位

今个圣诞，钻石山荷里活广场将联乘日本超人气卡通Sumikkogurashi角落小伙伴，打造白色圣诞主题打卡位 ，一众角落小伙伴将以全新冬日造型于6大主题打卡及2大玩乐专区可爱登场，其中最瞩目的必定是首次亮相的5米高白熊「Shirokuma」巨型毛绒充气装置；而一众角落小伙伴，如企鹅?、猫、蜥蜴、与山等人气角色齐齐换上冬日装束，如置身角落小伙伴的奇幻世界！

同场亦有两大动感游戏设施——全长7米的「冰雪极地飞索」及5米长「冰极冒险滑梯」，以及圣诞期间限定店，有近百款主题精品，当中有日本版角落小伙伴公仔，还有香港限定款式及优先发售产品，不可错过！

荷里活广场 x Sumikkogurashi™角落小伙伴™「白色奇幻圣诞」活动详情

  • 日期：2025年11月15日至2026年1月4日
  • 时间：上午11时至晚上8时
  • 地点：钻石山荷里活广场1楼明星广场

中环圣诞社企市集「Christmas Sharelebration! 2025」

中环花园道三号将再度呈献全港最大型户外圣诞社企市集嘉年华 「Christmas Sharelebration! 2025」，将于 11月27至29日隆重登场！花园道三号再度伙拍非牟利机构丰盛社企学会，今年更特别加入新主题，结合艺术与共融，以色彩及故事点亮中环闹市！市集云集多个本地社企品牌，带来各式各样的节日美食、精致礼品及高质手作，大家在这里必能拣到心水圣诞礼物。「共融艺术体验工作坊」于周末进驻市集，参加者将戴上耳塞、眼罩，在限制下完成指定画作。大众可透过身体感官的转换，理解不同群体的生活处境。

此外，现场展出由14位包括有特殊学习需要如听障、自闭等的青少年，以及少数族裔学生共同创作的12幅主题画作。花园道三号于今个圣诞带来10米高圣诞树，圣诞树连同周边璀璨灯海，将于11月27日举行亮灯仪式。

2025 Christmas Sharelebration!圣诞社企市集嘉年华

  • 日期：11月27至29日
  • 时间：中午12:00 至 晚上7:30（28及29日至下午6:00）
  • 亮灯仪式：11月27日下午6:30
  • 地点：中环花园道三号

10米高圣诞树及圣诞灯海展览

  • 日期：11月27日至2026年1月2日
  • 时间：上午8:00 至 晚上10:00
  • 地点：中环花园道三号

Art for Inclusion社区共融艺术展

  • 日期：11月27日至2026年1月2日
  • 时间：上午8:00 至 晚上10:00
  • 地点：中环花园道三号

Pinkoi HO~HO~HOLIDAY圣诞市集

今个冬日，东荟城名店仓将首次联同亚洲领先设计购物网站 Pinkoi，携手呈献「HO~HO~HOLIDAY圣诞市集」！活动将于2025年12月19至21日及24至26日期间举行，破天荒邀请超过100位来自日本、韩国、台湾、泰国等地的原创设计师亲临现场，多个海外人气品牌更是首度来港，带来一系列精选好物，包括日本人气饰品、韩系多巴胺穿搭、英伦风文具、泰国文青小众袋款，以及港台国际得奖咖啡及美食等，为冬日添上多国文创活力！市集更邀得人气KOL Christy Lai (黎纪君) 的宠物食品品牌Power Ruff及网络创作者Jon Jon (张家希) 的钩织手作品牌「庄毛毛」参与，文青必行！

东荟城名店仓x Pinkoi 「HO~HO~HOLIDAY圣诞市集」活动详情：

  • 地点：东荟城名店仓四楼平台广场
  • 日期：2025 年 12 月 19 至 21 日及24 至 26 日
  • 时间：下午1时至晚上8时  (最后进场时间：晚上7时半)
  • 入场：免费开放

YM2 裕民坊《姜饼人奇幻圣诞村》

今个冬季，观塘YM²裕民坊带来极具人气的新加坡亲子游乐品牌Kiztopia，以姜饼人为主题，于 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日期间，打造超过 2000 呎的YM²裕民坊《姜饼人奇幻圣诞村》圣诞充气乐园 ，一众 Kiztopia Friends 及姜饼人与大家一同欢度圣诞！ 当中有活泼调皮的小象 Eli 、 勇敢好动的恐龙 Drago ，以及可爱热情的小河马Happy ； 一众 Kiztopia Friends 于商场中庭穿上圣诞传统服饰 ，摇身一变成大型的充气装置与大家见面，等待各位好动的小朋友 一起解锁圣诞任务！

YM²裕民坊《姜饼人奇幻圣诞村》–入场门票换领及购买详情

  • 活动日期：2025年11月29日至2026年1月4日
  • 活动地点：YM²裕民坊L1中庭
  • 活动时间：2025年11月29日至12月12日-中午12时正至晚上8时正（每日16节;每节约25分钟）2025年12月13日至2026年1月4日-星期一至五（公众假期除外）：中午12时正至晚上8时正（每日16节;每节约25分钟）-星期六、日及公众假期：上午11时正至晚上9时正（每日20节;每节约25分钟）*场次会因实际情况作出相应调整。

巨大化糖果乐园圣诞登场

巨大化糖果乐园圣诞登场
巨大化糖果乐园圣诞登场

巨大化糖果乐园圣诞登陆太古城中心，多款糖果如平安夜曲奇、士的糖、粟米糖、泡泡糖等聚首一「糖」，以巨大化造型登场！包括8米高圣诞士的糖 、Sweetmas巨型软糖熊仔笑笑糖等，亦有4大互动打卡区及快闪甜甜店，出售多达 400 款特色糖果，不好错过！

Sweetmas活动

  • 日期： 2025 年 11 月 14 日至 2026 年 1 月 4 日
  • 时间： 星期一至五：中午 12 时至晚上 9 时
  • 星期六、日及公众假期：上午 11 时至晚上 9 时
  • 地点： 太古城中心二楼中庭及中桥

BT21 冬日沉浸式主题体验馆

启德体育园启德零售馆2首度邀得IPX旗下深受全球喜爱的IP角色 - 宇宙明星BT21携手合作，打造首个 《BT21 THE JOURNEY》主题体验馆，馆内有光影跃动舞台挑战、巨型打卡墙与打气应援区以及多个互动体验。另外馆外亦设有多个打卡位，包括巨型 RJ 与换上冬日造型的 BT21 成员坐镇、  《BT21 SWEET HOLIDAY》巨型户外璀璨圣诞树，BT21 冬日期间限定店亦会首发2025香港新品，款式一应俱全。

《BT21 THE JOURNEY》主题体验馆及《BT21 SWEET HOLIDAY》冬日庆典

  • 日期：2025年11月25日至2026年1月4日
  • 地点：启德体育园启德零售馆2

D2 Place「Merry Choo Choo Mas」

荔枝角D2 Place于今个圣诞节化身为每个大朋友、小朋友梦寐以求的「Merry Choo Choo Mas」玩具天堂，一期天台花园带来巨型火车头装置配上3.5米高玩具圣诞树、圣诞小鹿、发光拱门车卡等打卡热点之外，现场还有飘泡效果，有如置身冬日雪景之中，大家还可以预约泡泡体验。除了打卡装置外，指定日子更设有主题市集，汇集逾100个本地特色摊档，带来自家制圣诞产品、玩具等，充满圣诞气氛。

「ChooMas Land」打卡装置

  • 日期：11月27日至2026年1月4日
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地点：D2 Place一期天台花园

幻彩泡泡体验

  • 日期：11月28-30日、12月6-7日、13-14日、20-21日、24-28日、1月1日及3-4日
  • 时间：下午3:00 至 晚上7:00（12月24至28日延长至晚上8:00）

「圣诞玩具村」主题市集

  • 日期：12月24至28日
  • 时间：下午1:00 至 晚上8:00
  • 地点：D2 Place一期2楼The SPACE

香港乐高探索中心「圣诞乐高缤纷小镇」

「圣诞乐高缤纷小镇」
「圣诞乐高缤纷小镇」

香港乐高®探索中心今年再度化身为梦幻「圣诞乐高®缤纷小镇」，延续「拼砌爱心，分享快乐」主题，大窕可以参与拼砌爱心作品，为有需要儿童送上圣诞祝福。探索中心设巨型圣诞树及主题场景，亲子可一同感受浓厚节日气氛，圣诞老人不定时现身，幸运的话或弋捕捉到他的身影！

「圣诞乐高缤纷小镇」

  • 日期：即日起至2026年1月5日
  • 地点：尖沙咀K11 MUSEA地库1楼香港乐高®探索中心

屯门爱定商场「CANDYLAND」圣诞糖果嘉年华

屯门爱定商场H.A.N.D.S将于12月6日起举办「CANDYLAND」空中圣诞糖果嘉年华，于D区空中滑轮运动场打造逾15,000呎的糖果主题乐园。现场亮点包括6米高粉红糖果城堡CANDY BOUNCE，配有刺激滑梯、波波池及障碍挑战区，同场还有8大糖果主题嘉年华游戏以及圣诞市集。商场同样充满打卡惊喜，中庭的Y2K复古风电视圣诞树以经典电视机堆叠而成，玩味十足；H区则设有「CANDYLAND」圣诞派送驿，粉红Barbie风巨型H.A.N.D.S专属邮箱为你免费寄送节日祝福。平安夜及圣诞节期间，更邀请到人气好声音艺人周志康、童星舞团及Gen Z Busker带来精彩演出。

圣诞糖果嘉年华打卡装置

  • 日期：即日起至12月28日
  • 时间：中午12:00 至 晚上10:00
  • 地点：屯门爱定商场 H.A.N.D.S（A区中庭及H区）

「CANDYLAND」空中圣诞糖果嘉年华

  • 日期：12月13-14日、20-21日、27-28日
  • 时间：中午12:00 至 下午5:00（游戏及弹床区）、中午12:00 至 晚上6:00（圣诞市集）
  • 地点：屯门爱定商场 H.A.N.D.S（D区空中滑轮运动场）

小树派派「圣诞森林营」

荃湾千色汇、沙田中心、沙田广场及元朗千色汇联乘首次登港，来自芬兰森林的小树精灵「小树派派」，由即日起带来「圣诞森林营」，与大家度过充满芬兰森林色彩的圣诞。小树派派Pie Pie Puu由澳门插画师Keika创作的原创IP，象征可爱与温度，其外型似松树，天生爱探索、爱旅行。荃湾千色汇主入口变身芬兰圣诞村，圣诞幻镜屋反射出派派与同伴的欢欣时刻，3米高的「派派光影圣诞树」位于3楼千色花园迎接大家。

沙田广场的「圣诞『派』对露营车」穿梭森林，特设开放式车厢空间，大家可以进内打卡，感受置身芬兰森林露营的气氛。元朗千色汇变身「『派』礼梦幻盒子」，走进镜面礼物盒，有如置身圣诞精灵秘密基地。

小树派派「圣诞森林营」

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 时间：中午12:00至晚上9:00
  • 地点：荃湾千色汇一期、沙田中心．沙田广场、元朗千色汇

小树派派抱抱「派」对

  • 日期：12月20及21日
  • 地点及时间：
  • (1)元朗千色汇：12月20日下午1:00至3:00
  • (2)荃湾千色汇：12月20日下午4:00至6:00
  • (3)沙田中心及沙田广场：12月21日下午4:00至6:00

圣诞「派」艺工房

  • 日期：12月20及21日
  • 时间：下午2:00至3:00、下午3:30至4:30
  • 地点
  • (1)荃湾千色汇一期2楼（12月20日）
  • (2)沙田广场3楼（12月21日）

昂坪360「昂坪冬日梦幻乐园」

昂坪360由即日起带来「昂坪冬日梦幻乐园」，于昂坪市集圆形广场打造一架3米高的缆车车厢装置，并换上圣诞红及戴上圣诞驯鹿角，变身成巨型夹蛋机，亮灯时更具圣诞气氛。昂坪市集则以梦幻圣诞世界为主题，设置「户外圣诞CHOP CHOP盖印站」，加上圣诞树、圣诞小屋以及圣诞花环3大打卡位，让大家沉浸于圣诞气氛之中。此外，昂坪360特意设计圣诞主题限定相框，大家与亲友留下珍贵回忆！

昂坪360「冬日梦幻乐园」

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 时间：上午10:00至下午6:00
  • 地点：昂坪市集

巨型缆车造型夹蛋机

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 时间：上午10:00至下午5:30
  • 地点：昂坪市集圆形广场

户外圣诞CHOP CHOP盖印站

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 地点：昂坪市集圣诞树、圣诞小屋及圣诞花环处

The ONE《zeroni FLUFFY Wonderland》

超人气男子组合ZEROBASEONE官方角色「zeroni」的《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》由即日起至12月31日登陆尖沙咀The ONE，「zeroni」是由国际创意先驱IPX（原称：LINE FRIENDS）与人气男子组合 ZEROBASEONE 共同创作的角色，今次亦是第4次在港举行zeroni POP-UP活动。

今次活动以可爱小木屋为主题，小木屋的屋顶覆盖著如棉花糖般的皑皑白雪，营造出彷如童话故事中的梦幻冬日场景。九位「zeroni」成员将惊喜现身于3大打卡区！此外，现场发售逾百款官方商品，包括 zeroni 迷你毛公仔、zeroni 迷你毛公仔锁匙扣、zeroni 毛公仔斜孭袋等可爱单品；同场更有 zeroni Angel 系列及 zeroni FRUIT EDITION 商品，每一款都是ZEROSE定必收藏的好物。

《zeroni FLUFFY Wonderland @ The ONE》

  • 日期：即日起至12月31日
  • 时间：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地点：尖沙咀The ONE UG2中庭
  • *每日上午10:30开始派筹
  • *每节时段为30分钟，凭筹方可入场购物

马湾挪亚方舟「萤幻智激圣诞之旅」

香港马湾公园挪亚方舟于今个圣诞带来萤光圣诞之旅，大人与小朋友变身「智萤神射手」，勇闯光影迷宫，考考大家眼界、身手与智慧。。激玩科幻闪烁的「无人机足球智激斗」，进行大对垒，射入炫彩境界，训练手眼协调；玩尽爆Fun「萤光旋转画艺工房」，启迪物理知识与艺术细胞，创出专属大作。此外，大人与小朋友可亲制耀眼精品「光之物语萌趣夜光笔」及甜点「Bling Bling圣诞棒棒糖」。凡成功完成任何一项智「萤」任务，可获印章一枚，储齐3枚不同体验印章，可获赏别注版小礼物作奖励。

园区区同时备有适合小朋友放电的刺激玩乐体验，如「童趣飞驰乐」可让小朋友一尝动感挑战，脚踏高
卡车及平衡车驰骋绿意环境之中，享受自驾游车河的乐趣，亦可挑战以「火箭」为主题的游乐场，从
超高滑梯及空中绳网中攀爬滑下，考验体能、胆量及协调感，尽情放电！

挪亚方舟「萤幻智激圣诞之旅」

  • 日期：12月20日至2026年1月1日（逢星期六、日及公众假期）
  • 时间：上午10:00 至 晚上6:00
  • 地点：香港新界马湾珀欣路33号
  • 入场费：$50（宠物）、$158（小童及长者）、$198（成人）
  • *凡购买成人正价门票2张，即可获赠1张成人或特惠门票，及获赠$100餐饮及零售现金券优惠
  • *每购买2张游客门票可获赠1套10个游戏代币，可额外以$20购买2个代币

皇室堡《乱斗英雄争霸战》

皇室堡由即日起至2026年1月2日联乘人气手机游戏「荒野乱斗」，联办主题活动《乱斗英雄争霸战》，两大游戏角色艾尔普里莫（El Primo）及小辣椒（Piper）将跳出萤幕首次现身香港带领玩家走进还原的游戏世界，包括经典沙漠及宝石矿场两大打卡场景，让一众粉丝投入打卡！活动期间，玩家可以即场连线试玩游戏，活动之一的《夺星大挑战》于每逢星期六加码升级为《夺星实况大挑战》，将紧张刺激的对决画面同步放映至皇室堡的巨型萤幕上。

，皇室堡还将举办《皇者乱斗争霸赛》，欢迎各路高手们组队报名参加，经网上连场激战后，最终8强队伍将于12月20日亲临皇室堡，于线下争夺丰富奖赏与冠军荣耀。

WINDSOR X BRAWL STARS《乱斗英雄争霸战》

  • 日期：即日起至2026年1月2日
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地点：皇室堡地下中庭

《夺星实况大挑战》

  • 日期：即日起至12月27日（逢星期六，12月20日除外）
  • 时间：中午12:00 至 下午4:00
  • 地点：皇室堡地下中庭

《皇者乱斗争霸赛》

  • 报名时段：即日起至12月9日
  • 网上淘汰赛：12月13至14日
  • 线下决赛：12月20日
  • 地点：皇室堡地下中庭
  • 详情：＞＞按此查看＜＜

北角汇Winter Sweetieland 甜梦精灵之森

北角汇Winter Sweetieland 甜梦精灵之森
北角汇Winter Sweetieland 甜梦精灵之森

北角汇于2025年圣诞期间，在北角海滨花园呈献港岛首个临海户外「甜梦精灵森林」圣诞装置。由「水果小精灵」精心打造的六大甜蜜打卡场景，充满梦幻波波草，让您免费拍出最甜美梦幻的圣诞回忆。这里不仅有视觉上的享受，更有一系列亲子与宠物同乐的活动，如手作工作坊及Busking音乐会。宠主更可于VIPet Lounge包场举办圣诞派对。商场亦与场内商户合作，推出多款限定甜蜜美食及优惠，总值近100万元的奖赏礼遇，让人宠共享香甜暖意，唤醒节日喜悦。这个「Winter Sweetieland 甜梦精灵之森」**旨在为挚爱带来浪漫甜蜜瞬间，感受奇幻光彩的节日园景。

Winter Sweetieland 甜梦精灵之森

  • 地址：北角海滨花园（北角汇对出、东岸板道旁）
  • 电话：2805 6605（VIPet Lounge查询）
  • 开放时间：2025年11月22日至2026年1月4日，上午10时至晚上10时（灯饰于每晚6时亮起）

MOKO新世纪广场POP MART星星人滋味冬日派对

MOKO新世纪广场POP MART星星人滋味冬日派对
MOKO新世纪广场POP MART星星人滋味冬日派对

MOKO新世纪广场于今个冬日，与人气疗愈系角色POP MART星星人携手，首度在港打造「MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展」。由2025年11月21日至2026年1月1日，一众换上萌爆烘焙造型的星星人，将以巨大化姿态现身，其中200倍巨大化「饼干屋星星人」「MOKO冬日大抽奖」，有机会赢取人气智能电话。MOKO致力营造充满趣味与美食的节日氛围，让您与挚爱在星光下共度开心佳节。

MOKO滋味冬日派对：星星人美味时刻主题展

  • 地址：MOKO新世纪广场MTR楼层中庭
  • 电话：2397-0790
  • 开放时间：2025年11月21日至2026年1月1日，上午10时至晚上10时

ELEMENTS圆方联乘Tiffany & Co. 

ELEMENTS圆方联乘Tiffany & Co. 
ELEMENTS圆方联乘Tiffany & Co. 

ELEMENTS圆方在2025年圣诞以「The Delight of Gifting」为主题，与全球知名的珠宝品牌Tiffany & Co. 携手，呈献全港最梦幻的巨型Tiffany Blue Box圣诞装置。这个以Tiffany & Co. 经典Bird on a Rock系列为灵感的华丽装置，逾四米高的飞鸟与闪耀钻石，绽放出生命力的节日光芒，邀请您走进品牌的梦幻国度。访客更可透过登记成为ELEMENTS Club会员并捐赠$150予大自然保育协会，换领Holiday Treat节日限定甜点，品尝甜蜜滋味。商场还将举办多场精彩表演，包括人气DJ助兴的圣诞广东歌派对，以及芭蕾舞和圣诞合唱，为节日注入多元的庆祝气氛。此外，礼品卡推广活动让顾客赚取ELEMENTS积分，是馈赠亲友或犒赏自己的完美之选。

The Delight of Gifting

  • 地址：ELEMENTS圆方金区一楼
  • 开放时间：2025年11月20日至2026年1月1日，节日装置 - 上午10时至晚上10时；Holiday Treat换领处：中午12时至晚上8时

life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音乐会

life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音乐会
life@KCC 及 joy@KCC冬日好萌友音乐会

life@KCC及joy@KCC将于2025年11月8日至2026年1月4日，诚意呈献「冬日好萌友音乐会」。活动邀请多位可爱的动物萌友们进驻，匠心打造七大「萌爆小镇动物打卡位」，以音乐与来宾互动，喜迎圣诞。从乘坐雪橇的狐狸与小熊，到举办音乐盛宴的动物音乐大师，每个场景都充满音乐与童真，是发掘惊喜、打卡留念的奇幻国度。此外，商场还准备了六大「圣诞乐艺工作坊」，内容丰富多彩，适合亲子或挚友一同参与，缔造难忘的节日回忆。一系列「缤纷冬日庆典」活动，包括Busking音乐会、儿童合唱团表演及「Merry CHILLmas市集」，营造暖笠笠的圣诞气氛。

冬日好萌友音乐会

  • 地址：life@KCC – ３楼及９楼空中花园Green@KCC；joy@KCC – ２楼中庭
  • 电话：2400 8000
  • 开放时间：2025年11月8日至2026年1月4日，上午10 时至晚上10 时

屯门市广场TOMICA 55周年圣诞庆典

屯门市广场TOMICA 55周年圣诞庆典
屯门市广场TOMICA 55周年圣诞庆典

屯门市广场于2025年圣诞隆重呈献「TOMICA 55周年圣诞庆典」，作为TOMICA品牌香港站最大型的周年庆祝活动。由2025年12月5日至2026年1月4日，商场中央广场将化身大型TOMICA玩具车世界，设有五大打卡专区及两大游乐专区。焦点包括全港首棵6米高TOMICA红白车盒圣诞树，以及展示TOMICA X SUZUKI JIMNY 55周年特别版真车。逾200平方呎的巨型情景模型，以数百组件拼砌出香港特色迷你城市，并展出超过400架TOMICA精选车款。小朋友可于游乐专区体验驾驶、叠叠乐及极速赛道等免费游戏。期间限定店同步登场，发售数百款主题精品，为车迷送上圣诞惊喜。

TOMICA 55周年圣诞庆典

  • 地址：屯门市广场1期1楼中央广场
  • 开放时间：2025年12月5日至2026年1月4日，上午10时至晚上10时

西沙GO PARK全港首个户外机动炫梦旋转木马

西沙GO PARK全港首个户外机动炫梦旋转木马
西沙GO PARK全港首个户外机动炫梦旋转木马

西沙GO PARK于2025年11月28日至2026年1月4日，呈献梦幻「HAPPY GO ROUND冬日乐园」，重磅打造全港首个商场户外机动5.9米阔「炫梦旋转木马」，让您瞬间置身浪漫欧式冬日圣诞。访客可坐上旋转木马，欣赏迷人美景与炫亮闪烁灯海。此外，园区内设有区内首个毛孩专属「冬日萌宠滑冰派对」，让毛孩乘坐雪橇享受滑冰乐趣，更有宠物友善圣诞打卡位，适合主人与爱宠共创回忆。在马鞍山山峰美景衬托下，5米高的闪亮圣诞树成为节日打卡焦点。「GO圣诞市集」汇聚超过20个本地品牌，提供特色手作及美食。

西沙GO PARK HAPPY GO ROUND冬日乐园

  •  地址：西沙GO PARK 地面中央广场
  • 开放时间：2025年11月28日至2026年1月4日，上午10时至晚上10时

20个商场联乘Jelly Belly

20个商场联乘Jelly Belly
20个商场联乘Jelly Belly

领展旗下20个商场于2025年11月21日至2026年1月11日，联乘美国经典糖果品牌Jelly Belly，举办「红爆圣诞：玩转暖『粒粒』派对」。为庆祝领展成立20周年，各商场将以耀眼红色主题搭配错视艺术设计，设置糖果玩味打卡点及Jelly Belly趣味圣诞场景。Mr. Jelly Belly将穿梭于各个错视艺术场景，如乐富广场的巨型糖果热气球与反「豆」列车。此外，启田商场将举办「糖果小精灵弹跳比赛」，邀请小朋友以可爱造型参与，赢取丰富奖品。

红爆圣诞：玩转暖「粒粒」派对

  • 地址：20个指定参与领展商场（包括乐富广场、启田商场、TKO Gateway等）
  • 开放时间：2025年11月21日起至2026年1月11日

荃湾东立圣诞动漫祭

今个圣诞，荃新天地举办「东立圣诞动漫祭」！场内设有东立期间限定店，发售动漫周边产品，包括《SPY×FAMILY 间谍家家酒》、《鬼灭之刃》BOXSET、《鬼灭学园》、《Gachiakut》BOXSET、《火影忍者》爱藏版、《排球少年!!》、《进击的巨人》、《葬送的芙莉莲》、《BLUE LOCK 蓝色监狱》、《孤独摇滚！》、《薰香花朵凛然绽放》、《章鱼哔的原罪》、《金田一少年之事件簿》、《樱桃小丸子》、《新蜡笔小新》、《天竺鼠车车》等本地原创：《火凤燎原》、《心桥链结》、《比比森林》等多部超人气作品。

更特别设置多个主题打卡位，轮流换上大人气动漫角色，包括《SPY×FAMILY间谍家家酒》、《鬼灭之刃》、《排球少年！！》、《新蜡笔小新》等，y亦有多个精彩节目，如人气漫画家签名会、插画师分享会、动漫原创市集、Cosplay主题相展 / 本地原创复制原画展及见面活动、偶像冬日祭跳唱表演、圣诞音乐剧及动漫歌曲即场演奏等精彩活动。 12月24及25日平安夜及圣诞夜晚更会举办全港首个「动漫音乐派对AnimePop Party」，为你带来专业DJ打碟的动漫音乐祭！

东立圣诞动漫祭

  • 日期: 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 1 月 4 日
  • 时间: 12:00nn – 8:00pm (营业时间于特别日子会延后至 10:00pm)
  • 地点: 荃新天地 2 期高层地下中庭

BABYMONSTER[WE GO UP]限定店

BABYMONSTER[WE GO UP]限定店
BABYMONSTER[WE GO UP]限定店

YG娱乐旗下超人气女团 BABYMONSTER 最近发行第二张迷你专辑[WE GOUP]，与 URDU 特别携手打造香港站 「BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE」，由12月13日起于启德AIRSIDE开幕！延续了首尔等地的全球巡回 POP-UP STORE 概念，把专辑视觉完整还原至现场，为粉丝 MONSTIEZ 带来全方位沉浸式体验，近距离感受 BABYMONSTER 的独特魅力。 

限定店将会分两个阶段推出官方周边商品，首阶段将推出 BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] 主题周边商品系列，第二阶段更会揭晓「LOVEMONSTERS FAN CONCERT」周边商品， MONSTIEZ必去！

活动期间，工作人员将于每日早上 11 时起派发即日入场券，每节 30 分钟。每人每次只可领取一张入场券(仅限使用一次)，入场时须持指定的日期及时间之入场券，并将于入场时由工作人员回收；如超过指定时段，将不能进场。

BABYMONSTER 2nd MINI ALBUM [WE GO UP] POP-UP STORE

  • 地址 : 香港启德 AIRSIDE 商场 G015 号铺
  • 日期 : 12 月 13 日至 12 月 28 日
  • 时间 : 每日早上 11 时至晚上 9 时

泰国萌喵「圣诞喵乐园」

泰国人气IP萌猫BADMEAW于今个圣诞带来「圣诞喵乐园」，先于AIRSIDE地下露天广场「BADMEAW笑笑小列车」揭开序幕，进入萌喵内心小剧场，从趣味十足的插画与故事传递欢乐。AIRSIDE 3楼311号舖会员服务柜台对外空间变身成「BADMEAW猫咪森林派对」，与本地烘焙品牌Dear Harley Bakery的创办人、幻觉蛋糕艺术大师Alison Chan准备一场真假难分的美食盛宴，将真实物品与一系列超逼真幻觉蛋糕一同展出。5楼的「圣诞礼物站」让大家感受交换圣诞礼物的惊喜；6楼户外空间则设置「三色喵」巨型充气装置，打卡一流！

AIRSIDE x BADMEAW「圣诞喵乐园」圣诞装置

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 时间：上午10:00 至 晚上10:00
  • 地点：AIRSIDE地下露天广场、311号舖、5楼、6楼

BADMEAW期间限定店

  • 日期：即日起至2026年1月1日
  • 时间：上午11:00 至 晚上9:00
  • 地点：AIRSIDE 3楼311号舖NF Touch会员服务柜台对外空间

Dear Harley Bakery圣诞杯子蛋糕装饰工作坊

  • 日期：12月25及28日
  • 时间：下午2:00至2:30、下午3:00至3:30
  • 地点：AIRSIDE 3楼311号舖NF Touch会员服务柜台对外空间
  • 价钱：$160（1成人+1小朋友）
  • 报名：＞＞按此报名＜＜

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG化身冬日乐园

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG (JPSHK)登录启德体育园一周年，乐园即日起至12月19日将特设「一周年限时优惠」活动，只要身份证或护照号码包含1、2或0任何一个数字的证件持有人，即可以8折购买门票；同时压轴推出「JPSHK一周年盛典日」以及「玩转冬日祭」两大节日企划！JPSHK于12月20日推出一日限定的「JP超动感日票」，让宾客无限畅玩乐园内各楼层的所有游乐设施，更可到4楼餐厅参加派对，免费享用派对小食及指定饮品，同日更安排「周年派对」及「幸运大抽奖」。

此外，1楼纪念品商店发售香港SONIC Stadium独家限定的「SONIC超音鼠及SHADOW夏特圣诞造型毛公仔吊饰」及多款周边，为粉丝送上收藏级惊喜。馆长超音鼠SONIC亦会于12月20、21、24、25及26日现身JOYPOLIS SPORTS。由即日起至31日，2楼及4楼的亮眼圣诞树将以节日主题闪烁灯条、飘雪水晶球及可爱圣诞装饰作点缀，并配以精致打卡背景，营造温馨又充满活力的圣诞氛围。

馆长超音鼠SONIC「香港麦当劳叔叔之家慈善基金」快闪活动

  • 日期：12月20、21、24至26日
  • 时间：
  • (1)下午1:30 至 5:30（20、21及26日）
  • (2)下午3:30 至 晚上7:30（24及25日）
  • 地点：JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

肌理画工作坊

  • 日期：12月22日
  • 时间：下午1:00至2:00、下午4:00至5:00
  • 地点：饿虎藏龙餐厅及酒吧

亲子圣诞薄饼工作坊

  • 日期：12月24日
  • 时间：下午4:00 至 5:00
  • 地点：饿虎藏龙餐厅及酒吧

文:RY、JM
资料及图片来源:官方提供

