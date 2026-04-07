野餐好去处2026｜全港10+免费草地/公园推介！无敌海景+宠物友善+日落海景打卡 附交通路线

野餐好去处2026｜近来大地回春，气温宜人且阳光处处，又是大家与亲朋好友以及毛孩野餐的好时候！全港有不少公园、临海地区，适合一家大细一边野餐一边接触大自然，部份地方更是宠物友善，让毛孩们于户外尽情奔跑「放电」，即睇详情及交通路线！

全港10+免费草地/公园推介！欣赏无敌海景/日落美景/宠物友善

1.山顶公园

山顶是香港著名的景点之一，如果大家沿住柯士甸山道往太平山顶走时，途中便会发现柯士甸山儿童游乐场，大家可以在中央凉亭位置铺上野餐垫，小孩亦能在空旷地方跑跳、溜滑梯等。如果大家再继续沿柯士甸山道往上走25分钟，便会到达位于太平山顶最高点的山顶公园。过往为港督避暑别墅，如今改建成英式气派的山顶公园。

山顶公园有一片青青大草地，小山丘、水池、维多利亚式凉亭、古代计时仪器等，实在适合野餐，大家亦能欣赏到西高山、薄扶林水塘、南丫岛一带开阔景色，每逢日落更聚集不少摄影发烧友拍摄日落美景。公园稍低位置便是旧总督山顶别墅守卫室，亦成为香港的法定古迹，其后方亦有一片幽静的草地及不少凉亭及长椅。

山顶公园

2.中山纪念公园

位于西营盘附近的中山纪念公园撞拥有大片草地，其海景面向昂船洲大桥及西九文化区，被誉为中西区野餐胜地。假日时不难见到情侣、一家大细或大班朋友带上野餐垫、小食，一边聊天放松，一边享用美食。此外，公园内有国父孙中山先生的石像，亦有历史意义的钟楼及四大寇庭院，大家还能在野餐过后沿海边散步，欣赏维港景色。

中山纪念公园

3.添马公园

面对维港的添马公园同样拥有大片草地亦能欣赏无敌大海景，园内空间十足，适合亲子漫步之余，也有不少市民带同美食佳肴，与三五知己前往野餐。如果大家未有提前准备食物，大家亦可到邻近金钟站的超市添置，甚为方便。公园内设有观景台、洗手间等设施，公园旁边还有狗公园，大家可带同毛孩前往散步放电！

添马公园

4.欣澳迪欣湖

迪欣湖作为香港最大的人工湖之一，除了拥有美景的湖景、动感喷泉及山景外，当然少不了野餐必备的草地，适合一家大小来享受假日。由于邻近香港迪士尼乐园，迪欣湖内不乏迪士尼元素，栏杆上有米奇老鼠造型，也有充满童话风的照明灯及长椅。除了野餐以外，大家还可以沿湖边散步、踩单车、租借小船，欣赏湖畔的丝木棉等。

迪欣湖公园

5.启德承丰道公园

连接启德体育园与机场旧跑道的重要地段——启德承丰道公园，占地约15500平方米，返计灵感源自启德河的水流，园内集合运动、娱乐与生活休闲主题区。漩涡形观景台可眺望启德机场旧跑道，亦有嬉水喷泉广场、露天剧场等。露天草坪区除了适合市民运动之余，当然亦适合野餐，附近配套完备，设有洗手间及更衣室，玩到大汗淋漓亦能换上一套干净衣衫！

九龙启德承丰道公园

交通方式：

（1）港铁启德站D出口步行前往

（2）港铁宋皇台站D出口步行前往

（3）乘搭20A巴士（往来西九龙站至启德邮轮码头）或22D巴士（往来启德站至启德跑道区）前往

6.清水湾郊野公园

新界有丰富的自然景观，想在这里开个亲子野餐派对，那么清水湾郊野公园便是绝佳的选择。公园位于风景如画的清水湾半岛，有大片草地可供野餐，大坑墩风筝场还是放风筝的好地方。郊野公园内其中短短环回式的清水湾树木研习径，平坦易走，连小朋友都能轻松驾驭，途中更可以俯瞰外岛的胜景，还可以携犬进内，与毛孩一同亲亲大自然。

清水湾郊野公园

7.大埔海滨公园

大埔海滨公园邻近风景优美的吐露港，是一个休闲好去处。在这个大型公园里，除了在大草坪上野餐和放风筝外，小朋友可以到昆虫屋内触摸昆虫模型、爬上高耸的香港回归纪念塔等。公园距离大埔墟港铁站约30分钟路程，不过喜欢踩单车的大家可以租借单车沿单车径前往，甚至到大埔其他地方，欣赏美景之余，呼吸新鲜空气。此外，公园不乏风筝发烧友，大家不时可以见到大大小小的风筝在空中飘扬，十分壮观。

大埔海滨公园

8.西九艺术公园

西九艺术公园是欣赏维港日落的热门地点之一，这个位于闹市内的绿色艺文天地，除了提供无敌大海景，还有海滨步道、供野餐的大片草地、餐厅，即使没有预先准备食物，也能随时来一场野餐活动。现场还有许多的户外与文化活动，亦设有宠物区可与毛孩们于公园内奔跑，又或是借用户外折叠椅、充气梳化进行日光浴。公园附近的M+博物馆亦不时有主题展览，不妨安排野餐过后的文化游，与亲友们度过充实的一天！

西九艺术公园

9.启德大道公园

启德大道公园、启德车站广场一期与二期连接港铁启德站，为市民带来休憩好去处。两大设施设有主题花园、健身设备、绳索桥、秋千、滑梯等康乐及玩乐设施，且提供宽敞的露天广场及大草坪，可以带同宠物一同前往，并有凉亭休息，适合一家大小前往放松「放电」！

启德大道公园

地址：启德市中心

交通：港铁启德站A出口步行前往

10.南昌公园

南昌公园邻近港铁南昌站，只要步行数分钟便能到达。公园以黄花风铃木闻名，园内有大片草地，最适合野餐不过，同时由于旁边有大型商场，要准备野餐的餐饮亦甚为方便！

南昌公园

11.佐敦谷公园

原为佐敦谷堆填区的佐敦谷公园占地6.3公顷，为观塘区内最大的公园。园内设有具国际水平的遥控模型赛车场，亦有一片大草坪，适合野餐，春天时更能赏花。园内有种植复羽叶栾树，开花时一片红红黄黄，亦有桃粉色的簕杜鹃园、四季花园等，爱花人士不要错过！

佐敦谷公园

12.香港单车馆公园

香港单车馆公园邻近港铁坑口站，交通方便，园内设有游乐场、缓跑径、户外攀石墙、滑板场等。公园有一个面积约标准足球场大小的中央草坪，人工湖配上园内樱花，令公园于每年春天的景色都特别优美，成为区内居民日常野餐好去处！

香港单车馆公园

13.启德邮轮码头公园

启德邮轮码头公园占地8.54公顷，位于邮轮码头旁边，市民可以在中央大草坪、草坪区、观景草坪一边欣赏维港、观塘、鲤鱼门一带美景。园内同时设有喷泉广场，野餐以外还能沿海旁散步，实在适合一家人到此享受慢活时光。

启德邮轮码头公园