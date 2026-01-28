沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期

沙田樱花2026｜每年2月至3月是香港樱花的花期，位于沙田石门的安景街公园就是其中一个香港赏樱好去处，不少市民会沿著河边欣赏大片粉红花海，今年樱花花期比上年相对早，近日已有樱花盛开，《星岛头条》记者亲自前往直击花况，现场不少市民伫足停留，更有网民形容赏樱人潮「旺过旺角」，有兴趣赏花的朋友，记得把握花期！

沙田城门河樱花2026｜吉野樱／富士樱最新开花情况！（截至1月28日）

位于沙田石门的安景街公园，园内种植超过100棵樱花树，每当樱花盛放时，公园都会染上一片淡淡的粉红色，每年都会吸引不少市民及摄影发烧友前往，捕捉期间限定的季节美景！记者于1月28日前往石门安景街公园，目击开花情况已达8成左右，樱花相当密集，吸引不少市民伫足停留，更有网民形容赏樱人潮「旺过旺角」。预计于未来一星期将到达全盛时间，想看到樱花盛开的画面记得把握机会。至于近城门河畔一带的富士樱则尚未开花，需耐心等待。

据指，沙田石门的安景街公园种植的樱花品种包括染井吉野樱、洲府枝垂樱、香水吉野樱、福尔摩沙樱等，近城门河畔一带亦有十几棵富士樱树。相对其他樱花品种，富士樱的颜色更倾向淡雅粉嫩，而且花期较短，一般为2月下旬至3月上旬。

香港樱花花期

樱花开花时节在春季，天气愈暖，花期愈早，花期一般在2月至3月，不过樱花花期短暂，开花后可维持约一至两星期，视乎品种及气温而定。樱花是蔷薇科落叶乔木，品种繁多，花的颜色由白、淡粉红至深粉红色，香港樱花树一般长得不高，适合近距离观赏。

沙田石门安景街公园

地址：沙田安景街23号

交通：港铁石门站C出口步行约10分钟 九巴︰38B、82X、284、40X、43S、43X、81C、82C、84M、85K、85X、86C、86K、86S、87D、89C、263A、286C、287D、289R、299X、N281、N287、NA40 新巴︰682 九巴及新巴联营︰680、N680 龙运巴士︰A41P、N42 专线小巴︰67K、803、806A、806B、810、810A、811B、811S、813A、811A *滨景花园下车



文：LW

资料来源：康文署