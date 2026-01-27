马鞍山樱花2026｜河津樱率先粉嫩盛放成粉红花海！附樱花花期＋交通方式

马鞍山樱花｜踏入初春，又到香港樱花盛放的季节，马鞍山近日有早樱悄悄绽放，种植于恒明街休憩处的河津樱日前进入花期，率先盛放形成一大片粉红花海，想去赏花打卡的大家，记得把握花期！

马鞍山樱花2026｜河津樱率先粉嫩盛放成粉红花海！

位于马鞍山的恒明街休憩处（又称恒明街公园）种植了10多棵樱花树，近日部份率先进入花期，悄悄绽放，一束束呈现桃粉红色的花瓣形成绝美粉红花海，引来不少摄影发烧友打卡。这批樱花品种为河津樱，为日本樱花品种之一，一般较其他樱花品种早开，而且花期较长，预计未来一星期将踏入全盛时期，想一睹樱花美景的大家要把握花期！

天气愈暖花期愈早 香港樱花花期

樱花的开花时节在春季，天气愈暖，花期愈早，花期一般在2月至3月，不过樱花花期短暂，开花后可维持约一至两星期，视乎品种及气温而定。樱花是蔷薇科落叶乔木，品种繁多，花的颜色由白、淡粉红至深粉红色，香港樱花树一般长得不高，适合近距离观赏。

除了马鞍山樱花外，香港亦有多处都有樱花盛开，当中安景街公园已有早樱盛开，其他赏樱胜地如东涌樱花园、天水围公园则未到花期，预料在2月内会完全盛开，有兴趣的大家可以留意康文署的赏花情报！

马鞍山樱花2026