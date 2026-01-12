士多啤梨园香港8大推介！粉岭/元朗/上水 免费入场即摘即食 附开放时间/价钱/地址

士多啤梨园香港2026｜每年12月到4月是士多啤梨当造的日子，在香港有部分农庄及果园会在这段期间开放摘士多啤梨，除了可以即摘即食，更可以体验本地农庄，亲亲大自然，部分更免入场费，可以任摘日本品种！本文整理香港8大士多啤梨园，分别位于粉岭、元朗等，即看士多啤梨园最新收成情况及园区新增设施！

香港士多啤梨园8大推介！粉岭／元朗／上水 免费入场摘日本品种

香港士多啤梨园8大推介目录：

元朗忠泰农庄的士多啤梨可以每磅$80的即摘价带回家，与亲朋好友分享。

位于元朗忠泰农庄划分为多个区域，适合一家大小游玩，其中设有士多啤梨园，种植过程选用纯净山泉水天然灌溉，每粒都红润饱满，游人可以先在自摘体验区试食新鲜士多啤梨，更可以每磅$80的即摘价带回家！

地址：新界粉锦公路打石湖村（桥头）八乡入口（天辉货仓旁）

电话︰9681 0050

开放时间：逢星期一至日7am至7pm

入场费：试业期间免费入场，毋须预约

即摘价钱：士多啤梨每磅$80；时令蔬菜每磅$20

交通：于上水站乘搭77K巴士，或18号红色小巴，于「桥头站」下车后，步行数分钟即可到

位于元朗的朗屏士多啤梨园占地20万呎，园内种植8款不同品种的士多啤梨，主要以日本品种为主，包括章姬、红脸颊、妙之香、淡雪等等，园方亦有贴心地摆放指示牌，让大家分辨不同品种。踏入当造季节，不少士多啤梨都大大粒，而且色泽红润。

朗屏士多啤梨园是免费入场，只要在登记时拿篮子和剪刀便可以开始采摘。在采摘时，可以轻轻拿起士多啤梨剪下茎部。摘下来的士多啤梨可以带走，每磅收费$90至$100，出发前可以先联络园方，了解士多啤梨自摘收费及收成情况，以免到场后扑空！

朗屏士多啤梨葡萄园

地址：元朗大棠路大棠村

交通：朗屏西铁站乘搭K66巴士到大棠站回旋处落车

开放时间：上午8时至下午6时

电话：9251 8926

收费：免费入场

士多啤梨自摘磅走：每磅收费$90至$100起

官网按此

同样位于元朗的大棠有机生态园，士多啤梨园的品种主要以法兰蒂、红宝石、牛奶草莓为主，3款士多啤梨香气十足，远处已闻到淡淡香气。园内主打即摘即食士多啤梨，进食前记得冲洗干净。如吃不完亦可以带走回家，以磅计算另外付款。

除了士多啤梨，大棠有机生态园亦有其他水果可以摘，例如在葡萄园就种满香印提子，同样都是香甜多汁；除了摘士多啤梨，亦有大量玩乐设施适合一家大细，可以在园内玩足全日！提提大家，由于果园情况每日不一，出发前一日记得先打电话向园方查询详情！

大棠有机生态园

罗氏士多啤梨园位于元朗白沙村，12月起开放免费入场任摘士多啤梨！据官方社交平台帖文指出，园内现时已有大大粒士多啤梨，以及多款时令蔬菜，如菜心，生菜，红菜头、当造粟米、糯米粟及蕃薯等，欢迎大家到场购买。

罗氏士多啤梨园

地点：新界元朗白沙村（第—段桥头行入去）

交通：港铁朗屏西铁站B出口，乘红色小巴；于凤琴街体育馆小巴站乘39号绿色小巴，至白沙村第一段桥落车。

电话：2429 1977／ 9786 4218

士多啤梨：$70/磅；部份菜类$20/磅

官网按此

位于上水打鼓岭的凤凰农场早前增设一个全新士多啤梨园，开放予游客免费入场任摘士多啤梨，粒粒卖相都相当巨型，每磅收费$80，亦可选购自家制士多啤梨酱！除了士多啤梨，场内亦种植大量不同种类的蔬菜供采摘，如车厘茄，生菜，大白菜，红菜头，茄子，粟米，番薯苗，红萝卜，萝卜，白菜等。

凤凰农场

地址：新界打鼓岭坪𪨶路1117号

交通：港铁粉岭站公共小巴总站乘搭小巴52K前往坪𪨶（总站下车）；由上水站公共巴士总站乘搭79K至打鼓岭李屋村站下车

营业时间：上午7时至下午7时

电话： 6219 4955

入场费：每位$20（大小同价，3岁以下免费）

官网按此

老徐农庄士多啤梨园现名为信林农场沉香园，位于粉岭打鼓岭升平村，主打本地有机蔬果，其士多啤梨园免收入场费，有3款士多啤梨可以采摘，分别是法国、韩国及日本品种，士多啤梨按磅收费，按品种由$65/磅起。园内亦有其他时令瓜果菜蔬可摘，例如芥兰头、扁椰菜及生菜等等。

信林农场沉香园（老徐农庄士多啤梨园）

地址：粉岭打鼓岭升平村（云泉仙馆停车场直行到尾）

交通：港铁粉岭站乘52K小巴至打鼓岭升平村明爱中心下车

营业时间：上午9时至下午6时（不设预约）

电话：9168 8931/6774 8037

收费：免费入场

士多啤梨：按品种收费，$65起/磅

官网按此

阿方士多啤梨园位于粉岭打鼓岭坪𪨶路云泉仙馆后门，无须入场费即可在场内任摘士多啤梨，按磅收费，不设最低金额。摘完士多啤梨后，可以顺路前往参观附近的云泉仙馆，欣赏中式园林景致，如荷塘曲桥、盆景园、碑刻雕塑等，亦可品尝素食。

粉岭阿方士多啤梨园

地址：新界粉岭打鼓岭坪𪨶路云泉仙馆后门（太岁殿）停车场侧

交通： 港铁粉岭站C出口乘52K小巴往打鼓岭「云泉仙馆」站下车，步行约3至5分钟 港铁粉岭站A2出口或上水站A4出口乘79K九巴，往打鼓岭「云泉仙馆」站下车，步行约5至10分钟

营业时间：星期一至日及假期上午7时至下午7时

电话：6436 1127

收费：免费入场（士多啤梨按磅收费）

官网按此

开心花园农庄设有不少玩乐设施，当中士多啤梨园都有开放给公众！逢星期六日及假期，每日都有两个时段开放采摘士多啤梨，即摘即磅。不过因天气及收成产量，而影响开放时间或会休田，有兴趣采摘客人可以提前向职员查询。

开心花园农庄