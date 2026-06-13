乳房硬块非唯一警号！医生揭4大「无声征兆」 2大革命性新药 成晚期治疗曙光

前香港小姐吴文忻（现名吴忻熹）因乳癌复发并扩散，坚强抗癌两年多后，于2026年6月9日安详离世，享年51岁。她生前乐观抗癌的态度、大方分享治疗点滴的勇气，再次唤起了公众对女性「头号临床杀手」——乳癌的极高度关注。 为了让大众能更生活化、循序渐进地了解乳癌的预防与最新医学发展，特别邀请了香港临床肿瘤科专科张宽耀医生，以深入浅出的专业视角，为大家解答关于乳癌的种种疑问、破除迷思，并带出临床上的最新治疗曙光。

1. 平时生活好健康、又无家族遗传，点解乳癌都会揾上我？

临床肿瘤科专科张宽耀医生：其实在香港，高达八至九成的乳癌患者是没有家族遗传病史的。 乳癌的成因非常复杂，主要是由于体内荷尔蒙的转变，或是乳房细胞基因发生突变而演变成恶性肿瘤。虽然遗传（如带有 BRCA1 或 BRCA2 变异基因）是高危因素，但现代都市人的生活习惯影响同样深远。例如：高脂肪饮食、缺乏运动、饮酒、长期精神压力大、从未生育或较迟生育（30岁后）、过早初潮（12岁前）或迟停经（55岁后）等，都会延长乳房受雌激素刺激的时间，从而增加患癌风险。所以，即使生活健康，定期检查依然是不可或缺的。

2. 摸到乳房有硬块，是不是就一定是乳癌？还有甚么「无声」的警讯要留意？

大家不用过分惊慌，摸到硬块不一定等如癌症，很多时可能是良性的纤维腺瘤或水囊（囊肿）。不过，摸到任何新硬块，第一时间一定要揾医生检查，由我们透过临床触诊、乳房超声波及乳房X光造影（Mammogram）来作出诊断。 更重要的是，乳癌不一定会痛，甚至不一定摸得到硬块。很多生活化、容易被忽略的症状包括：

乳房皮肤出现不正常的变化（如皮肤凹陷、变得像橙皮般粗糙）。

乳头凹陷、乳头出现不正常分泌物（特别是单侧、自发性的血水）。

乳房形状、大小或左右不对称突然改变。

腋下淋巴结肿大。 日常洗澡或换衫时，不妨多留意自己身体的微小变化。

摸到乳房有硬块，是不是就一定是乳癌？还有甚么「无声」的警讯要留意？

3. 乳癌是怎么分期的？不同期数的五年存活率大概是怎样？

确诊后，我们会根据肿瘤的大小、有没有扩散到淋巴结以及其他器官，将乳癌分为一至四期。香港现时的医疗水平非常高，乳癌整体的治疗效果在所有癌症中属于相当理想的：

第一期（早期）： 肿瘤细小（小于2厘米），未蔓延至淋巴。五年存活率高达 95% 或以上。此时大部分患者可以透过手术根治。

第二期： 肿瘤介乎2至5厘米，或已开始影响局部腋下淋巴。五年存活率约为 85% - 90%。

第三期（局部晚期）： 肿瘤较大，或已广泛扩散至周边淋巴组织。五年存活率约为 60% - 70%。

第四期（扩散性/末期）： 癌细胞已扩散到远端器官（如肝、肺、骨、脑）。虽然过往认为无法根治，但随著新药面世，五年存活率已大幅提升，临床上不少病人能带著癌细胞维持高质素的生活。

数字只是统计学，每个人的身体状况、癌症的生物特性（分子分型）都不同，最重要是积极配合治疗。

4. 现在的乳癌治疗一定是「一刀切」或者「打化疗打到脱发」吗？

绝对不是。现今乳癌治疗已逐步迈向个人化及精准医疗。医生不会只根据癌症期数制定治疗方案，还会透过病理及分子检测，了解肿瘤的分子分型，例如荷尔蒙受体（ER/PR）、人类表皮生长因子受体 2（HER2），以及是否属于三阴性乳癌等。不同乳癌分型，治疗策略亦会有所不同：手术方面： 除非肿瘤太大或多发，否则现在多采用「乳房保留手术」（局部切除），再配合术后电疗（放疗），在有效控制病情的同时，亦有助保留乳房外观。

荷尔蒙治疗： 对于荷尔蒙受体阳性的患者，可透过每日服药或定期注射药物，抑制雌激素对癌细胞的刺激。相较化疗，荷尔蒙治疗的副作用一般较为轻微。

标靶治疗： 针对 HER2 阳性的患者，标靶药物能精准攻击癌细胞，大大减低复发率。

至于化疗相关脱发问题，部分患者可考虑配合头皮冷冻疗法。此疗法透过降低头皮温度，减少流向头皮的血液量，从而降低化疗药物到达毛囊细胞的浓度。由于毛囊所接触的化疗药物剂量可能减少，因此有机会减低化疗期间脱发的程度。

5. 提及最新治疗方法，近年医学界有甚么重大突破？

三阴性乳癌又有救吗？ 近几年乳癌治疗有两大革命性突破，为晚期或复发患者带来了巨大的曙光：

1. 免疫治疗（Immunotherapy）： 过往被视为最难缠的「三阴性乳癌」（即 ER、PR、HER2 皆为阴性，无法用标靶或荷尔蒙药），现在透过「免疫检查点抑制剂」（如 PD-L1 抑制剂），能够重新激活患者自身的免疫系统去辨识并杀灭癌细胞。配合化疗使用，不论是术前前置治疗还是晚期控制，都显著延长了存活期。

2. 抗体药物复合体（ADC，被誉为「生物导弹」）： 这是一种将「精准标靶药」与「强力化疗药」连结在一起的新药。它进入体内后，会像导弹一样精准锁定癌细胞表面，然后在癌细胞内部释放化疗毒素。这种方法能大大提高杀癌效能，同时避开健康细胞，因此副作用比传统化疗低很多。即使是过往被认为是「HER2 阴性」的弱阳性患者（HER2-Low），现在也能从 ADC 药物中受惠。

6. 像吴文忻的情况，为甚么癌症在几年后会突然复发？我们如何预防？

这正是癌症最狡猾的地方。在完成初次根治性治疗（如手术、化疗、电疗）后，虽然影像检查显示身体已经没有肿瘤，但可能仍有极少数、肉眼或常规检查无法侦测的「微转移癌细胞」潜伏在体内（例如淋巴、骨骼或血液中）。当身体免疫力下降，或环境适合时，这些「冬眠」的癌细胞就会重新苏醒、分裂。 要减低复发风险，除了在医生指导下完成整个疗程（例如荷尔蒙药需要坚持服用5至10年）外，定期复诊（临床检查、抽血验癌指数、影像扫描）至关重要。早期发现复发，控制的效果会好很多。

7. 面对抗癌的压力和对死亡的恐惧，病友和家属该如何调适？

在临床上，我见过太多病人不是被病魔打倒，而是先被压力压垮。得知患癌或复发，出现否认、愤怒、悲伤、恐惧是完全正常的心理情绪。吴文忻小姐生前展现了极大的勇气，她曾提到自己由最初逃避，到后来正面面对、甚至邀请朋友帮忙剃头。这种「接纳并面对」的心态非常正面。 我想对病友说：妳不需要做「完美抗癌战士」，想哭的时候就哭出来。 寻求专业的心理辅导、加入病友互助组织，与同路人分享经验，能大大减轻孤独感。家属方面，陪伴、聆听，并维持日常生活常态，就是给予病人最大的支持。

8. 生活中有好多传闻，到底食鸡、饮豆浆、用止汗剂，系咪真系会增加患乳癌机会？

这可能是全香港女人都关心的生活迷思。等我逐一为大家拆解：

传闻一：食鸡会吸收过多荷尔蒙导致乳癌？ 医生解答： 以前坊间担心鸡只被注射雌激素（大头针）引致发育异常或癌症。但现时本港及国际间对食用肉类均有严格监管，现代养鸡业早已不靠注射化学荷尔蒙。不过，鸡皮和鸡肥膏含有较高脂肪，高脂饮食本身会刺激体内雌激素分泌，所以建议少食鸡皮和肥膏，适量食鸡肉是安全的。

传闻二：豆浆含有植物雌激素，多饮会致癌？ 医生解答： 刚好相反！大豆含有的是「大豆异黄酮」，属于植物性雌激素。它的结构虽然与人体雌激素相似，但在人体内反而会与真正的雌激素竞争结合位点，起到「抗雌激素」的保护作用。多项大型临床研究指出，适量饮用豆浆、食豆腐，反而有助减低乳癌复发率。

传闻三：用止汗剂会阻塞腋下淋巴排毒，引致乳癌？ 医生解答： 这是网上流传已久的谣言。目前并没有科学与临床证据证明止汗剂中的铝化合物或化学物质会透过皮肤进入乳房引致癌症。淋巴系统排毒与汗腺分泌是两回事。

9. 乳癌康复者在治疗后，日常生活中应该点样保养，重建健康人生？

康复后的日子，是人生一个新的篇章。康复者的「健康处方」有以下几点：

1. 维持健康体重： 肥胖（特别是停经后）会令脂肪组织产生更多雌激素，增加复发风险。保持 BMI 在健康范围是首要任务。

2. 每周规律运动： 每周进行至少150分钟的中等强度运动（如快行、瑜伽、太极、游泳）。运动不仅能增强免疫力，还能有效纾缓抗癌药物带来的关节痛和疲劳感。

3. 地中海式饮食： 以植物性食物为主，多食新鲜蔬果、全谷物、深海鱼（吸收Omega-3），选用橄榄油，减少食加工肉类和精制糖。

4. 正视身体警讯： 若出现持续性骨痛、久咳不愈、莫名体重下降或淋巴肿大，应立即回专科复诊，切勿拖延。

撰文：临床肿瘤科专科张宽耀医生

延伸阅读：本港乳癌年增5500宗新症 营养师推介12种食物防乳癌 多吃1种患癌风险降20%