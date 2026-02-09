前AOA成员珉娥自爆打热玛吉「毁容」二度烧伤恐留疤 泪称「皮肤层层剥落渗组织液」

韩国女团AOA前成员权珉娥自退团后饱受情绪困扰，更不时传出轻生新闻，令人揪心。她于昨日（8日）在个人IG公开脸部严重烧伤的照片，控诉接受医美疗程时发生事故，脸颊遭受二度烧伤；她悲痛指「醒来时皮肤如撕裂般疼痛」，更惊觉皮肤渗出组织液与水泡，令人触目惊心。

接受「睡眠型热玛吉」醒来已毁容

现年32岁的权珉娥自2019年退出AOA后，多次公开自己深受抑郁症困扰及揭露在团内遭受霸凌的往事，今年元旦她曾惊传轻生，精神状况一直令粉丝担忧。权珉娥昨日在个人IG详细公开「脸部烧伤」的经过及起因，她表示于2026年1月24日，因行程较多、同时希望以更好状态示人，在常去的诊所接受了600发的「睡眠型热玛吉」（Shrink Lifting）疗程。

她醒来时，却感受到皮肤仿佛被撕裂的剧痛，痛哭不已；「照镜子一看，发现皮肤因烧伤一层一层剥落、卷起，还渗出组织液并起了水泡，真的非常绝望。」

诊所称「探头不良」术前程序草率

权珉娥指，诊所院长声称施术过程中并无异常，将事故原因归咎于「探头不良」，但同时又称若探头不良机器根本无法运作，说法前后矛盾。更令她质疑的是，诊所自前一个月起，已不再要求她签署睡眠同意书、施术说明同意书，术前也未进行皮肤诊断或说明。

「他们说因为我在2025年10月签署的是针对『V-line lifting』的同意书，所以无法每次来都重新签署。」她质疑V-line lifting与热玛吉的性质、效果及副作用并不相同，但诊所却称此举并未违反医疗法。她表示因事故引发恐慌症发作，伤势最终被母亲发现，母亲为此落泪，令她倍感心痛。

诊断为「深二度烧伤」恐面临长期治疗

据悉，权珉娥此次被诊断为「深二度烧伤」，且烧伤面积的10%集中在脸部，对要露脸工作的演艺事业造成严重打击。她透露自己不得不推迟或取消行程，每日都在道歉与哭泣中度过，更担忧烧伤与疤痕治疗遥遥无期，且未知会否留下永久疤痕。她心碎表示：「为什么机会总在这种时候到来？我甚至开始怀疑，出生是否就是一种罪。」

权珉娥表示，最初仍相信院长会负责治疗直至康复，因此仅具体计算了实际损失、已产生费用及无法履行的合约金额，并未包含精神赔偿，希望理性解决。然而院长要求「法律上合理的金额」，双方最终走向诉讼。她无奈表示，人生第一场官司尚未结束，如今又需为此事再度告上法院，非常疲惫，但唯有透过法律判决才不会感到冤枉。

消委会：高能量射频疗程风险高

消委会曾就高能量射频及针剂注射等美容疗程发出警示，指相关程序涉及入侵性操作，若处理不当可能对身体造成永久伤害。消委会归纳出以下主要风险及注意事项：

无论是高能量疗程或针剂注射，其效果及安全极度依赖操作者的专业判断。激光能量、注入物的剂量等，皆须由合资格医生根据个人情况评估。稍有差池，则导致皮肤留下针洞或水泡，甚至造成永久性伤害。本港过往曾发生涉及入侵性医学美容程序的严重及致命事故，消委会提醒，以下程序只应由注册医生／注册牙医施行，包括：

高能量射频/激光疗程

涉及注射的程序

以机械或化学方法在皮肤表皮层以下进行剥脱的程序

高压氧气治疗及漂牙

疗程前注意事项｜1. 了解疗程细节

接受程序前，应向服务提供者索取详情，包括使用仪器、物料、潜在风险与并发症。要求提供施行者姓名、资历及相关经验。如属转介医生，应索取其全名，并到香港医务委员会网站核实专业资格。如有怀疑，应先寻求专业医疗意见。

疗程前注意事项｜2. 妥善保留单据及医疗纪录

疗程后若出现不适或皮肤异常，应尽快通知美容院，并审慎评估其补救方案是否安全可行。就诊前应与美容院磋商医疗费用承担安排，并以书面形式确认。保留所有单据、医疗纪录及书面协议，以备需要时作为凭据。

资料来源：权珉娥IG、消委会

