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浴室/厨房瓷砖缝发霉变黄极难搞？专家教2招简单去污神技 数分钟后极速除黑垢

保健养生
更新时间：08:00 2026-06-02 HKT
发布时间：08:00 2026-06-02 HKT

浴室及厨房的瓷砖缝极易发霉变黄，暗藏的霉菌分分钟威胁健康！想彻底清除黑垢，有专家分享2招简单去污神技，只需利用常见材料敷数分钟，即可极速溶解顽固霉斑，让浴室焕然一新。

浴室/厨房瓷砖缝发霉变黄极难搞？专家教2招简单去污神技

外媒《Good Housekeeping》指出，浴室及厨房的瓷砖缝隙极易藏污纳垢，容易滋生霉菌及积聚顽固污垢。专家提醒，切勿让瓷砖缝隙的发霉问题恶化至无法修复的地步，建议应每周或按需要进行日常清洁，防止边缝泛黄。若发现瓷砖缝隙出现灰暗霉斑，可尝试以下专家推荐的清洁步骤：

2招简单去瓷砖缝黑垢神技
2招简单去瓷砖缝黑垢神技

去污方法1：

  1. 将四分之三杯的家用氯漂白水与约3.8公升清水混合。若不想自行调配，亦可选购市面上现成的浴室除霉泡沫清洁剂。
  2. 戴上胶手套，使用硬毛刷将调配好的清洁液，逐小范围涂抹在瓷砖边缝上。操作时需加倍小心，避免清洁液溅到皮肤或周围的其他表面。
  3. 让清洁液在污垢上静置数分钟，然后轻轻擦洗，最后用清水彻底冲洗干净。

【同场加映】澳门消委会教7招家居防霉攻略 必学漂白水黄金比例 1:49/1:10要几时用？

去污方法2：

若不想依赖漂白水等化学物质，其实证明不用强效清洁剂同样能让浴室焕然一新。大家可利用厨房常备的材料，自制纯天然清洁剂。不过专家提醒，这款天然混合物的去污力相对市售化学产品较弱，可能需要多花一点力气和耐心擦洗，才能看到明显的白净效果。

  1. 将梳打粉与双氧水混合成浓稠的糊状，均匀涂抹在瓷砖缝隙上。
  2. 同样静置数分钟让其发挥作用，然后用力擦洗并用清水冲洗干净。

专家强调，保持室内干燥，需要大扫除的次数自然会减少。由于潮湿的环境极易导致霉斑滋生，而霉斑正是瓷砖缝隙泛黄发黑的元凶。为防止淋浴间的瓷砖边缝变黄，建议在每次洗澡后，使用刮水板将瓷砖表面的水滴刮走。此外，洗澡时开启抽气扇、打开窗户，或在浴后敞开浴室门，均能有效减少湿气积聚。

延伸阅读：墙身发霉或伤免疫/神经系统 酒精原来唔Work？跟K Kwong快速清走霉菌

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