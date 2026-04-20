「工作狂」患腮腺癌历尽电疗仍扩散 办生前派对「不害怕死亡！」 决死后捐躯做大体老师

香港防癌会「心愿计划」受专者Angela不幸确诊罕见腮腺癌，历尽化疗与电疗，癌细胞仍扩散。面对生命倒数，这位昔日的「工作狂」未有恐惧退缩，反而选择以最豁达的姿态迎接终点。她不但决定死后捐躯成为「大体老师」，更破格为自己筹办一场充满欢笑的「生前派对」，并表示「不害怕死亡！」。

脸部现肿块以为「痰火核」 揭患罕见腮腺癌

香港防癌会在YouTube专页发布的影片中，一名女患者Angela忆述，起初发现脸部有一粒不寻常的肿块，求医时曾以为只是中国人俗称的「痰火核」，故未有理会。直至多次求医后，身体发出癌症警号。当时有医生急电告知她毋须再服药，并写下一封详细的转介信，叮嘱她必须尽快找外科医生做手术。Angela坦言：「其实𠮶一刻，我都唔知发生咩事。」后来，Angela确诊患上罕见的腮腺癌，癌细胞更已扩散至脊骨。尽管如此，她并未有放弃，积极在香港及台湾接受抗癌治疗。

她解释，由于这种癌症没有特定的癌症标记，只有见到癌细胞，每次都需要进行电子扫描检查才能掌握病情。她原本以为完成化疗后，能消灭大部分癌细胞，剩余的再配合电疗便可控制；无奈电疗后效果未如理想，肿瘤每次检查时仍有所增长。

在身体活动仍较为自如的时候，Angela希望再一次走访陪伴她成长15年的母校。香港防癌会的「心愿计划」于是出动医疗专车，接载她回到母校，重拾昔日的美好时光。

剃光头拍「最型车头相」决意死后捐躯做大体老师

回顾过去，Angela曾任职投资银行，后来又自己开餐厅。她坦言，这些高压工作或许正是导致患病的其中一个原因。确诊后，她决定提早退休，展开慢活人生。「以前，我系唔容许我个日程表有任何空隙，而家呢就随便啦，每日有2、3样待办事项就算啦，唔好塞到咁爆啰，样样嘢都放低咗啰。」她更分享了一件趣事，原本留有一头长发的她，决定去发型屋剪短。发型师起初担心她无法接受，提议逐步剪短，但她却认为既然要剪，不如直接剃光。最后她果断剃成光头，并特意拍下一张照片留念：「我觉得我完成咗我想做嘅一样嘢啰，咁就特登影幅相留为纪念，我就觉得好型啰，有机会可能用嚟做『大相』（遗照）啰。」

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这种豁达的生死观，深受其父母影响。Angela表示，「生命教育」在她的家庭中是一个可以开放、甚至幽默探讨的话题，因此她对死亡并无恐惧。在患病前，她已计划离世后将遗体捐赠予中文大学作「大体老师」。患病后，她更积极落实政府推广的「平安三宝」，尤其是签署「预设医疗指示」。她分享，偶然在书店发现了一本名为《天堂笔记簿》的小册子，里面犹如一份清单，提醒规划善终时需要处理的各项事务。现在，她每完成清单上的一项任务，便会安心地打上一个剔号。

回顾抗癌路，Angela充满感恩，她更多谢大家一路以来的陪伴，相信每一位都是她的守护天使，总会有人挺身而出帮忙。她表示：「我觉得这或许是上天的安排，又或者是因为朋友多。最简单的一句话，就是谢谢你们。」

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办生前派对坦言「不害怕死亡！」

随著《天堂笔记簿》上的清单逐一完成，Angela坦言：「我的笔记簿差不多没有东西在里面了，现在我最后的计划，就是我的『生前派对』。」凭著这份坚持与乐观，她于2025年9月20日圆满举办了人生愿望清单内的「生命庆典」。当日，她与家人、相识数十年的同窗，以及生命中遇上的挚友齐聚一堂，共享这场温馨的派对，将大家对她的爱与祝福亲自回馈。

她的哥哥Dominic在会上感触地说：「我从小就知道她是个『铁娘子』，我们小时候打架，每次都是我输得伤痕累累。她不仅工作拼命，所有事情都安排得妥妥当当，照顾父母也无微不至。她永不言败，我为你感到自豪，爱你。」一名与她相识约半世纪的挚友亦分享道：「很多人经常提到她有一位芬兰挚友，那个人就是我。我们认识了50年左右，我很感谢她这几十年来，一直拉著我、照顾我。」

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对于为何坚持在生前举办生命庆典，Angela豁达地解释：「其实不是因为我生病，是很久之前我已经有这个想法，我觉得死亡其实是我们人生中的一部份，没理由我自己的丧礼没有我份，我自己的『英雄宴』也没有我的份，所以我无论如何都要在世的时候参与这场生命庆典。所以我真的觉得死亡这件事我不害怕，大家总有一天会在天家相见。能够活得自在、精彩、没有遗憾，活在当下。」

资料来源：香港防癌会

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