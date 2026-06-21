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深圳西丽塔︱关闭逾30年正式开放 前身原来是……

湾区时事
更新时间：18:33 2026-06-21 HKT
发布时间：18:33 2026-06-21 HKT

北上深圳观光又有新去处。有著42年历史的深圳西丽塔，本月正式向公众免费开放。七层塔楼，步步有景，还能俯瞰西丽湖全貌。

西丽水库专属瞭望哨

西丽塔建于1984年，高约32米，共7层，立于山水之间，自带一股中式韵味。不过很多人不知道，它最初不只是为观景而建。它的本职是西丽水库专属的「水务瞭望哨」，站在塔顶一眼望去，水位、堤坝、山林火情全在眼底。

当时西丽湖度假村是深圳早期旅游的王牌去处，塔楼特意做成仿古八角飞檐造型，实用与景观一体，也算那个时代的巧思。上世纪八十年代，有不少学校组织旅行，孩子们可以排著队往上爬，湖光山色是那一代深圳人的童年回忆。

不过，自上世纪九十年代中期起，受水源保护管控升级影响，西丽塔一关就是30多年。直到今年6月才重新开放，周边同步做了提升，新修了观景平台、栈桥和登山道，安全好走，也不破坏山野本来的样子。

西丽塔开放时间为：4月至10月6:00-19:00；11月至次年3月7:00-18:00。旅客开放时段配合现场安全核验即可入园登塔，塔内同一时间最大承载30人，现场将采取分批放行、「出一进一」等人流管制措施。

当局提醒，西丽塔位于西丽水库一级水源保护区，因为禁止化学消杀，塔体及周边有蛇类、蚊虫等野生动物出没，须注意自身防护。

 

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