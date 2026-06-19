深圳地铁13号线二期月底通车 口岸45分钟直达光明区

港铁（深圳）公司前日公布，深圳地铁13号线二期（北延）已顺利通过竣工验收，将于本月底通车。新地铁线衔接深圳湾口岸，届时北上港人从口岸搭45分钟地铁即可抵达深圳西北端的光明区科学城，沿途跨越南山、宝安两地，该线路还预留与东莞地铁连接。

打造多个特色网红车站

地铁13号线分为一期、二期工程。其中一期工程南起深圳湾口岸站，北至上屋站，已于去年12月开通运营（图）。此次即将投用的二期（北延），起自一期终点上屋站，终至李松站，线路全长约19.25公里，全线共设置11个车站，将串联南山、宝安、光明3区。

深圳地铁13号线二期月底通车。小红书

该线路以「科技文化融合」为核心设计理念，各大车站将传统祥瑞文化、中式古韵与现代未来科技相结合，打造出多个特色网红车站，一改传统地铁候车空间的单调风格。其中凤凰城站以「凤凰将至、涅槃重生」为主题，兼具东方意境与科技感的地下艺术空间。



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新庄站是整条线路中辨识度极高的车站，被称作「地下星空馆」。车站整体空间通透开阔，站厅核心位置打造渐变蓝紫色星空天幕，逼真还原银河流转、繁星满天的景象，乘客步入站内仿佛置身浩瀚宇宙，视觉体验十足。