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港车北上注意｜端午假广东高速迎高峰 日均车流量约885万车次

湾区时事
更新时间：10:36 2026-06-18 HKT
发布时间：10:36 2026-06-18 HKT

2026年端午假期（6月19日至21日）将至，广东省交通运输厅预计，假期高速公路车流整体保持高位运行，日均车流量约885万车次，同比增长约1.94%。车流压力主要集中在粤港澳大湾区，以旅游度假、探亲访友等中短途出行为主，小型客车占比较高。

出行高峰时段及热门路线

当局预计，假期前一天（6月18日）出行需求最为旺盛，假期结束后一天（6月22日）通行需求逐步回归常态。

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多条连接香港与内地的主要通道车流显著增长：

  • 港珠澳大桥：日均车流量约2.3万车次，同比增长42.48%
  • 深中通道：日均车流量约13.62万车次，同比增长11.05%
  • 虎门大桥：日均车流量约11.92万车次
  • 南沙大桥：日均车流量约14.25万车次 端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社
    端午假期，多条连接香港与内地的主要通道车流将显著增长。 中新社

端午假高速照常收费

需要特别留意的是，端午假期并不属于国家规定的免费通行时段。根据国务院《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，仅春节、清明节、劳动节及国庆日四个法定节假日实施高速公路免费通行，端午节并未纳入其中。驾驶人士出行前应预留通行费开支。

广深港高铁加开班次应对跨境客流

铁路方面，广深港高铁跨境客流同样火热。端午假期铁路运输期限自6月18日至22日，共计5天，预计运送跨境旅客53.9万人次，同比增幅达26.8%，香港与内地「双向奔赴」的热度持续升温。

假期期间，广深港高铁日均开行跨境列车220列，最短发车间隔压缩至4分钟。在客流高峰6月19日及21日，分别加开24列及6列往返香港西九龙站和福田站的高铁班次。单日跨境客流高峰预计出现在端午节当日（6月19日），有望突破13万人次，刷新端午假期单日历史峰值。

回程贴士：避开「恶魔时间」

参考过去假期经验，大批港人通常在假期最后一日（6月21日）下午4时至晚上9时集中返港，届时各大口岸可能出现严重挤塞。建议驾驶人士及旅客提早规划回程时间，尽量于下午1时前返港，并善用「香港入境处」App及「香港出行易」App实时监察口岸等候状况，灵活选择其他口岸，避免在「恶魔时间」陷入人潮。

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