深圳女2小时狂试40件衫 店长听一句话失控傻笑︱有片

深圳有女子在时装店买衣服，2小时内狂试逾40件衣服，最后却拿了7件离开试衣间，不过，女子一句话，却令原本木无表情的店主，瞬间变脸，开心得语无伦次，因为女客要买的，其实是试衣间内的33件衣服。

女客买走33件衣服

抖音帐号「双喜服装工厂店」日前分享一段CCTV拍下的影片，有女客在其福田车公庙的门店，挑选时装，不断试身，在2小时间，前后试了超过40件衣服。

最终，女客终于停止了试新衣服，从试身室拿著7件衣服交给店长。

男店长当时虽没有对疯狂试身的女客恶言相向，但脸上也显得木然，机械式地向女客说出7件衣服总价582元人民币后，女客即显得意外，表示「老板，这些不是我要的呀，要的是试身间的那些」。原来女客因不能一次过拿取选好的衣服，于是反常规的把不合意的衫拿出柜枱。

男店长一听，即失控不断傻笑，「哈哈，不好意思，我听错了」，旋即冲入试身室，把女客挑中的33件衣服一次过抱出来，笑不停口地算账，最终做成了这单3067元的生意。

网民纷纷取笑男店长市侩，「好歹也憋到客人走了再笑嘛」、「你是不是笑的太大声了」、「老板好开心啊，得意的笑。开心的笑。肆意妄为的笑」、「一个人干了他一天的营业额吧，给他乐的」、「老板这副真实的嘴脸」。