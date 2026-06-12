穗港马产业合作｜广州拟从化常规办赛马 「马脸识别」助跨境无感通关

广州市商务局近日发布《广州市商务发展「十五五」规划（公开征求意见稿）》，明确提出支持香港赛马会从化马场及广州从化国际赛马发展中心等建设，并支持开展常规赛事计划。这标志著赛马运动将正式纳入广州官方的商务发展蓝图，开辟粤港大湾区马产业合作新格局。据悉，从化马场将于2026年10月底起正式举办具国际标准的常规速度赛马赛事。

打造国际赛事中心

根据规划意见稿，广州将致力打造国际赛事中心，高水平办好广州马拉松等重大赛事，并积极申办「三大球」、「三小球」、赛马及赛车等领域的国际级与国家级赛事。其中，推动赛马运动发展将是重中之重。

广州市人大代表、从化区委书记赵龙早前透露，香港赛马会从化马场将于2026年10月底举办常规速度赛马赛事。赛事将沿用与香港相同的国际标准，由世界一流练马师训练的赛驹搭档顶尖骑师出赛，并严格遵守国际赛事规则及监管机制进行。

区别博彩回归体育本质

值得注意的是，这类常规赛事明确定性为「演示性速度马术比赛」，不设博彩投注环节，旨在推广马匹运动及延伸相关产业链。广州正积极规划建设「穗港马产业深度合作区」，将从化马场定位为华南地区的马匹繁育与交易中心，期望透过赛马运动带动文旅、IP授权及体育传媒等产业融合，成为大湾区经济发展的新引擎。

为配合常规赛事的开展及实现马匹跨境便利流动，广州海关首创开发了「马脸智能识别」系统。该系统透过构建「马脸－马身－烙印ID－晶片ID」生物特征数据库，在2至3秒内即可完成马匹身份比对。

此项创新技术的识别准确率最高可达99%，让马匹在行进间即可完成「无感查验」，大幅减少因停留过久而引发的应激反应。目前，进境马匹的通关全程运输时间已由最初的7小时，大幅压缩至约4.5小时。规划意见稿强调，未来将深入应用「马脸智能识别」，提升大湾区赛马跨境智能通关及智慧化监管水平。