莲塘口岸｜女走私客腹部隆起被截 两条打底裤夹层藏26只濒危活陆龟｜有片

深圳莲塘海关近日破获一宗濒危动物走私案。一名女性旅客企图利用两条紧身打底裤的「夹层」，将26只活体陆龟绑藏在腹部偷运入境，惟因腹部异常隆起引起关员怀疑，最终被当场截获。经鉴定，该批活龟全属受国家二级保护的濒危物种「赫尔曼陆龟」。

据莲塘海关通报，海关关员日前在旅检入境大厅进行日常监管时，发现一名选择「绿色通道」通关的女性旅客步姿有异，且其腹部有明显的不寻常隆起。关员随即将其截停并作进一步检查。

经详细搜查后，关员惊讶地发现，该名女旅客竟穿上了两条黑色的紧身打底裤，并利用两条裤子之间的夹层，密密麻麻地藏匿了大量活体龟，经点算后合共多达26只。

涉案的活体龟其后交由广东鹏海司法鉴定所进行物种鉴定，结果证实该批活龟均为「赫尔曼陆龟」（Hermann's tortoise）。该物种已被内地列入濒危野生动物，以及二级保护动物，受严格法律保护。

目前，该批26只活体陆龟已移交予深圳市规划和自然资源局罗湖管理局进行收容及救护。至于该宗走私案件，海关已移交缉私部门作进一步刑事调查。

