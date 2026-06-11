港人北上︱惠州首个港澳居民健康中心启用 提供便捷跨境诊疗
更新时间：10:10 2026-06-11 HKT
发布时间：10:10 2026-06-11 HKT
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港人越来越多北上大湾区退休生活，惠州首个港澳居民健康服务中心6月8日启用，港人可以更便捷的享用跨境诊疗服务。
惠州完成首宗「港澳药械通」手术
据内媒报道，该个港澳居民健康服务中心，由惠州市第三人民医院与香港大湾区医疗集团合作，建立集诊疗服务、健康管理、医保对接、多语支援于一体的一站式跨境医疗服务平台。
针对北上居住港人需要，中心将提供跨境直付、跨境影像、跨境会诊、跨境转诊、跨境疫苗、跨境找药等服务。
惠州市卫生健康局副局长邱惠源表示，目前，全市已有5家医院被确定为粤港澳大湾区「港澳药械通」指定医疗机构，打通了国际先进创新药械快速进入内地临床应用的通道。
其中，惠州市第三人民医院是全市最早落地「港澳药械通」政策的公立医院，已成功实施全市首例「港澳药械通」人工耳蜗手术，这也是大湾区首例应用最新型号处理器的临床实践。
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