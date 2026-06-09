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无人机｜深圳地产经纪为拍楼盘 机场禁飞区「黑飞」被行拘

湾区时事
更新时间：16:12 2026-06-09 HKT
发布时间：16:12 2026-06-09 HKT

深圳一名地产代理公司老板，日前为拍摄楼盘航拍影片，在明知处于机场净空管控范围的情况下，未经报备擅自放飞无人机，被深圳公安依法处以行政拘留处罚。

据深圳市公安局通报，2026年6月2日上午11时许，深圳宝安国际机场运行指挥中心报警称，宝安区西乡街道某空域有不明无人机飞行。警方接报后迅速组建联合处置专班展开排查，并在该区某片区抓获违法嫌疑人郑某。

经查，郑某为一家地产代理公司法定代表人。他清楚该空域处于机场净空管控范围，却未依法提前报备飞行计划和履行审批手续，擅自启用无人机升空，用于航拍楼盘。

在机场净空区、军事管理区、大型商圈等禁飞空域擅自放飞无人机后果严重。 新华社
在机场净空区、军事管理区、大型商圈等禁飞空域擅自放飞无人机后果严重。 新华社

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当事人：心存侥幸惹祸

郑某接受调查时表示：「我现在非常后悔！虽然知道机场周边是无人机禁飞区，但还是心存侥幸，违规起飞无人机航拍房源（楼盘），没想到后果这么严重！」

据了解，此次「黑飞」幸未影响民航航班起降安全，但郑某仍须为其违法行为承担法律责任。

办案民警表示，机场净空保护区是民航安全重要防护区域，无人机无序升空极易干扰飞机起降、引发航空安全事故。公安机关将持续强化全域无人机巡查管控，市民群众应合法合规飞行。

警方提醒，切勿因商业拍摄、休闲玩乐等原因，在机场净空区、军事管理区、大型商圈等禁飞空域擅自放飞无人机。确有飞行需求的，务必提前完成空域及飞行计划报备审批，杜绝侥幸「黑飞」触碰法律红线。
 

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