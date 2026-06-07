深圳洪湖公园｜「六师兄」荷塘示范「轻功水上飘」 扁带表演技惊四座｜有片

2026年深圳荷花赏将于本月中旬在洪湖公园揭幕。为了给市民及游客带来崭新的赏荷体验，主办方今年首度引入国内顶级水上特技表演项目，特邀专业团队在百亩荷塘之上，上演惊险刺激、犹如「轻功水上飘」的传统民俗特技「水上扁担」，市民可于炎炎夏日中，一边欣赏荷花美景，一边感受水上特技的速度与激情。

「水上扁担」每日荷塘上演两场

据深视新闻报道，是次表演由洪湖公园与卢峰华表演团队合作，将传统民俗技艺与自然赏荷活动相结合。洪湖公园园长邓新滔介绍，演出将依托公园百亩荷塘的自然景观，为游客呈现兼具文化底蕴与视觉张力的水上特技展演。

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「水上扁担」是一项极其考验平衡技巧和体能的传统水上特技，表演者需在漂浮于水面的窄扁担上快速行走、翻腾，宛如施展「轻功水上飘」绝技。在百亩翠绿荷塘与粉红荷花的映衬下，表演者的惊险动作与自然景观相映成趣，视觉效果极具张力，早前已有不少网民在社交平台上转发推荐并引起热烈讨论。

是次特技表演将于6月12日至7月12日期间举行。每逢周末及端午节假期，公园每日将安排两场演出，时间分别为上午11时45分至中午12时，以及下午5时45分至傍晚6时（如遇恶劣天气或有所调整）。除了水上特技，荷花赏期间洪湖公园还将举办一系列夏日文化活动，丰富市民的休闲生活。