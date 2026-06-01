中山108君悦府︱黄泥水淹停车场排水系统失效 物管：天灾加人祸︱有片

广东中山近年成为越来越多港人移居地点，不少物业质素都是港人关注点。日前，屋苑「108君悦府」地库停车场遇上「黄泥水」倒灌，积水深度超30厘米，多辆私家车被淹。物业公管理公司称，肇事原因是工地排水及暴雨所致。



《华商报》大风新闻报道，108君悦府业主发布影片显示，昨日（5月31日）地库停车场现「地下河」。黄泥水普遍超过30厘米，SUV被水淹半个轮胎，有跑车前轮几乎完全被淹。

今日下午3时许，屋苑物业管理人员承认积水问题。地库积水目前已经排干净，但是还在做清理和消毒，现场还是很脏，不建议业主开车进入。



对于水淹的原因，工作人员解释是「天灾」加上「人祸」所致。因为中山这两天常短缺大暴雨，地盘又往外排水，地库车场都被浸了。



屋苑人员又称，部分楼栋电梯停用，目前仅保留一部可用。居民用电未受影响。针对屋苑原本设计的排水系统未能发挥作用，人员表示，相关闸口均为正常状态，具体失效原因仍在调查中。