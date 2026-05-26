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福田口岸｜X光机揭女客手袋有古怪 被揭暗藏47只活蚂蚁｜有片

湾区时事
更新时间：11:15 2026-05-26 HKT
发布时间：11:15 2026-05-26 HKT

深圳皇岗海关近日在福田口岸旅检大厅截获一名进境女性旅客，在其随身行李中查获47只活体蚂蚁。经专业机构鉴定，当中包括「红胸后眼蚁」及「绿头蚁」等外来物种。

保鲜纸层层包裹

事发当日，该名女性旅客进入过关时未有申报，却在过安检机时被发现图像异常，关员遂对其进行拦截检查。经进一步搜查，在其单肩手袋内发现44个用透明保鲜纸层层包裹的胶管，每个管内均装有活体蚂蚁。

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涉及多种罕见蚁种

经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，该批活体蚂蚁种类繁多，包括红胸后眼蚁、双齿多刺蚁、弓背蚁属物种、黄麂蚁及绿头蚁。其中，红胸后眼蚁及绿头蚁被证实属于外来物种，若流入自然环境恐对本地生态安全构成威胁。

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海关提醒，据内地法规，活体蚂蚁属于禁止进境物品，而且，未经批准不得擅自引进外来物种。违反者将被追究法律责任。旅客应自觉遵守相关法规，切勿心存侥幸携带违禁品入境。

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