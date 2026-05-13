巨无霸纸飞机｜深圳高中生自制6米遥控机 冲击健力士世界纪录｜有片

深圳少年再次展现惊人科创实力。深圳市致理中学一名高中生带领航模团队，历时近半年研发，成功制造出一架翼展逾6米的巨型遥控纸飞机。该机近日于校园操场试飞成功，翱翔天际长达15分钟，团队目前正正式向健力士世界纪录发起冲击。

冲著世界纪录制作

这架外型吸睛的白色遥控纸飞机，翼展达6.06米，机身长5.06米，体积远超常规航模。项目总设计者兼飞手、高一学生朱俊杰表示，其研发初心是希望利用最基础的纸飞机原理，结合工程技术挑战极限。经团队查阅资料，发现6米级规格在遥控纸飞机领域仍属尺寸空白，遂决定填补这项国际纪录。

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朱俊杰出身于航模世家，父母均从事无人机行业，他本人去年更在中国国际飞行器设计挑战赛中打破全国纪录。是次挑战不仅是尺寸的突破，更是对青少年科研能力的极致考验。

创新引入碳纤维加固

制造「超大型」飞机面临重重工程障碍。由于机身面积巨大，传统KT板材料极易变形，推重比亦需精确计算方能起飞。团队核心成员平均年龄仅16岁，他们在指导教师邹国云引领下，历经三代机型迭代，放弃简单的比例放大，创新地引入碳纤维条加固关键结构，在「轻量化」与「高强度」之间取得微妙平衡。

此外，团队针对气动布局进行了十多次优化，通过风洞模拟反复调试重心。试飞当日，这架巨型飞机在团队合力推送下平稳离地，于湛蓝天空中划出优美弧线，最终精准降落，现场响起热烈掌声。

冀投身国家航天事业

作为全国航空特色学校，致理中学为学生提供了C919全真模拟驾驶舱及多间高标准科创实验室。朱俊杰表示，申报健力士纪录的初衷，是希望代表深圳学子向世界展现中国青少年的自主创新实力。

朱俊杰已为未来定下清晰蓝图，计划报考航空或军事院校，将兴趣转化为专业技能。目前，校方已启动全方位支持工作，包括邀请高校专家优化性能及协调专业机构进行飞行数据认证，力促这项世界纪录成功落户深圳。

