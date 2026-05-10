骗财骗色︱广州男扮公务员一脚踏多船 痴心女怀孕始揭负心汉已婚香港注册

广州公安局荔湾分局近日接获报警，有人称其男友王某（化名）在其已怀孕的情况下，对婚事一再推诿。该男子自称是「某国家机关工作人员」，但当前往单位核实，却发现根本查无此人。警方介入调查，最终揭发这宗骗财骗色的爱情陷阱。



《南方都市报》报道，受害人指，2024年11月，自己在一场联谊活动中结识王某。王某自称是某国家机关工作人员，在海珠区某小区拥有物业，母亲为香港居民，还向其发送「公职单位标识及公章」的文件照片，以此佐证身份。



受害人对王某的「优质单身」形像深信不疑，未几即成为男女朋友关系，步入谈婚论嫁阶段。王后来以母亲受伤住院、个人银行卡被冻结等不同理由，先后多次向报案人借款，累计金额9,500余元（人民币‧下同）。



今年3月，受害人确认怀孕，向王某提出结婚，王某却以不同理由拖延。受害人到王某「所属单位」核实，竟获悉并无王某此人，受害人决定报警。



警方调查，揭开事件真相。首先， 王某所谓「某国家机关工作人员」的身份纯属虚构，海珠区房产也仅为租住房屋。警方亦发现，王某长期与多名未婚女性保持密切关系。



4月上旬，警方逮捕王某，证实其实为无业人员，早于2023年已在香港登记结婚，婚后育有一子。



王某供称，其看准公务员身份在婚恋市场「吃香」，利用未婚女性对公职人员的信任与向往，先后对3名女性实施诈骗，涉案金额约4万元。