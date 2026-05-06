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黄金赌局爆煲︱深圳「杰我睿」负责人遭刑事强制措施

湾区时事
更新时间：21:27 2026-05-06 HKT
发布时间：21:27 2026-05-06 HKT

国际金价大起大落如「过山车」，除了一般消费者， 内地有人利用炒卖黄金图利，进行一场「黄金对赌」。新华社报道，近期，深圳市公安局罗湖分局依法对深圳市杰我睿珠宝有限公司、深圳市龙冶金业有限公司张某腾等涉嫌经济犯罪人员采取刑事强制措施，并已全量调取涉案数据。目前，案件正在进一步侦办中。

相关新闻：黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片

今年一月，有「中国黄金集散地」之称深圳水贝区内的知名黄金珠宝店「杰我睿」，已被质疑似「爆煲」，有指涉款过百亿元（人民币‧下同），超十万客户蒙受损失。

当月28日，罗湖区工作专班曾发通报，指针对「杰我睿」珠宝被指经营异常，深圳已第一时间组成专班介入，督促企业履行主体责任。目前，杰我睿负责人及核心管理人员均在岗，积极开展与投资人沟通、资产梳理和兑付等工作。

当时，众多客户对「杰我睿」采取维权行动，有人称曾投入数百万元（人民币），却被能取回投资的款项。

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