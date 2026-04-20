月薪¥5000︱深圳火锅店聘应届顶尖大学毕业生 「晋升店长月分奖金达10万」

内地经济放缓情况下，即使在知名大学毕业，找工作也不是一件容易事。近日，深圳一间火锅店招聘「985/211」应届毕业生，而成为网络热话。

所谓「985」就是「985工程」中39所在国内各领域上领先的大学；「211」则是指「面向21世纪打算重点建设约100所左右的大学」，在这些大学毕业的学生，学历可谓无庸置疑。

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内地「九派新闻」报道，周日（19日），有网民发图片显示，该火锅店目标招收985、211应届生担任储备店长，不限学科，更表明业绩达标的话底薪5000元（人民币‧下同）另加奖金。6-12个月后考核达标者，晋升店长后，每月将获5万至10万分红，业绩无上限。



周一，该火锅店表示，本科生也可应聘，应聘者需以管培生身份从服务员、洗碗、上菜等基础岗位做起，凭综合表现晋升店长，目前已有985毕业生在岗。

负责人表示，高学历应聘者的领悟能力和学习能力相对更强，不过因餐饮行业工作辛苦，也有不少应聘者中途离职。