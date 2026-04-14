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外交部毛宁发文 展示深圳迎APEC氛围

湾区时事
更新时间：08:12 2026-04-14 HKT
发布时间：08:12 2026-04-14 HKT

外交部发言人毛宁12日在海外社交平台X发帖，显示深圳盛装迎接2026年APEC峰会，目前深圳机场等多个地点已换上宣传海报。昨日第六届中国国际消费品博览会在海南海口开幕，逾3400个品牌参展。

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今年11月，亚太经合组织（APEC）第33次领导人非正式会议将在深圳举行。毛宁发布的视频显示，深圳机场、户外楼宇等处的电子大屏滚动播放「APEC中国年 深圳进行时」「共赴深圳之约 共创美好亚太」「相约深圳 见证奇迹」「当好东道主 喜迎APEC」等中英文宣传海报标语，整个城市迎接APEC会议气氛热切浓郁。

毛宁配文称：「Host city Shenzhen glows for APEC2026（主办城市深圳，为2026年APEC焕发光彩）」。相关帖文流览量达1.9万，不少海外网友在评论区点赞，留言表达期待。

第六届中国国际消费品博览会（简称「消博会」）昨晨在海口开幕，60多个国家和地区超过3400个品牌参展，国际展品占65%，较上届提升20%。展会以「开放引领全球消费，创新驱动美好生活」为主题，呈现绿色、健康、数字、智能等消费领域的精品新品。

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