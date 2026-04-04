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北上注意︱深圳发暴雨黄色预警 料2-3小时雨量可达50毫米

湾区时事
更新时间：12:55 2026-04-04 HKT
发布时间：12:55 2026-04-04 HKT

深圳气象台早上11时发布全市暴雨黄色预警，指受珠江口西侧东移的雷雨云团影响，全市2-3小时内将出现30-50毫米降水，局地伴有7级左右短时大风，全市处于暴雨戒备状态。深圳气象台并发出全市雷电、暴雨预警信号。

广东南局地有冰雹

据深圳气象台消息，4日上午9时，龙岗区（布吉、坂田、南湾、平湖、吉华街道）和龙华区（龙华、民治、观湖街道）已出现较明显降雨，预计未来2-3小时内还将出现20-30毫米降水。

深圳天气则指，江门附近的雷雨云团正在靠近，预计中午前后影响深圳。

广东省气象台预计，4日，广东南部市县有中到大雨局部（大）暴雨，雷雨时伴有8—10级（局地11级）短时大风、短时强降水和局地小冰雹。

 

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