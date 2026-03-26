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拱北口岸｜背包藏59只活蟹 内地女珠海闯关被截｜有片

湾区时事
更新时间：10:08 2026-03-26 HKT
发布时间：10:02 2026-03-26 HKT

有旅客企图偷运活体动物经口岸入境。一名姓江的内地女子，本月4日晚上9时许，经珠海拱北口岸「无申报通道」（绿色通道）入境时，被海关人员发觉其步履匆匆、神色慌张，形迹可疑，遂将其截查。

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关员经检查后，在该名女子的背包内，发现一批用胶盒装载的活体寄居蟹，颜色鲜艳，经点算后共计59只。

该批活蟹其后被送往拱北海关技术中心进行鉴定，证实全数为「橙红陆寄居蟹」。

拱北海关方面重申，根据内地相关法律法规，任何未经批准的活体动物均禁止携带入境。若违反规定，海关将依法追究其法律责任。涉事女子及该批寄居蟹已按规定处理。
 

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