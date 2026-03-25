粤港澳大湾区新枢纽广州新机场动工 预计2030年落成
更新时间：13:58 2026-03-25 HKT
发布时间：13:58 2026-03-25 HKT
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广州新机场今日（25日）开工建设，成为粤港澳大湾区内第4个枢纽型机场，将为粤港澳大湾区世界级城市群建设再添动力支撑。
广州新机场位于佛山市高明区，地处佛山、肇庆、江门、云浮四市地理中心，可直接服务2000多万人口。根据规划，广州新机场性质为国内民用枢纽机场，是广州国际航空枢纽的重要组成部分。
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广州新机场预计2030年建成后，将根据功能定位，与广州白云国际机场差异化布局航线，共同为广州建设世界一流国际航空枢纽提供重要支撑。
新机场项目总投资418.08亿元（人民币，下同），其中机场工程359.09亿元，将建设2条远距平行跑道、建筑面积约26万平方米的航站楼、94个机位以及相应配套设施，预计能满足年旅客吞吐量3000万人次、货邮吞吐量50万吨、飞机起降26万架次的运营需求。
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