广东投资客¥5万买2公斤银条 送检惊揭含量仅0.16%
更新时间：16:25 2026-03-17 HKT
发布时间：16:25 2026-03-17 HKT
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国际金价狂升，连带其他贵金属价格亦水涨船高。内地有消费者在京东平台豪花近5万元（人民币，下同）购买投资银条，收货后送检竟发现全是「镀银」假货，银含量仅得0.16%！更离谱的是，当初声称「假一赔十」的商家已关门「走佬」，京东客服则以赔偿金额过高为由，拒绝履行承诺，仅同意退款，令事主维权无门。
广东张先生向内地传媒投诉，指今年2月在京东平台的「接运猫珠宝旗舰店」，以近5万元分两笔订单，购买了合共2公斤的投资银条。当时店铺标榜「假一赔十」，且每块银条均附有「中鑫银科」检测中心发出的「足银999.9」鉴定证书。
张先生收货后，将部分银条送往回收商店检测，结果竟显示其主要成份为铜及锌，银含量仅为0.16%。他后来再将全部银条送往权威的「国家珠宝玉石首饰检验集团」进行复检，报告证实该批「银条」确为假货，主要由铜、锌金属制成。
张先生随即向京东追讨，但「接运猫」店舖已关闭。京东客服回复指，因「假一赔十」的赔偿金额过高，平台无法承担，仅同意退还货款，令张先生极为不满。
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