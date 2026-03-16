深圳湾公园︱鸬鹚眼睛惨遭鱼钩勾住 痛苦挣扎负伤飞走

内地深圳湾公园近日发生一宗令人痛心的事件。有网民拍摄到一只鸬鹚在捕食时，不幸被鱼钩勾穿眼睛，痛苦挣扎多时后负伤飞走。事件引发广泛关注，不少网民呼吁公园管理方加强规管钓鱼活动，保护区内珍贵的候鸟。

有网民于上周一（9日）上传影片指，在深圳湾公园拍下该只鸬鹚捕获一条乌头后，在吞咽过程中突然开始激烈挣扎。影片显示，牠的眼睛竟被一个鱼钩勾住，场面触目惊心。鸬鹚在水中痛苦挣扎良久，最终爬到岸边礁石上，期间有同类试图协助，但未能成功，其后鱼线更勾住了水下的礁石。

指定区域始可钓鱼

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网民即时联络救助机构。救助人员赶到现场时，由于当时正值涨潮，礁石距离岸边甚远，水深超过1.5米且持续上涨，人员无法靠近。最终，该只鸬鹚在无人能协助下，负伤飞走。

深圳市野生动物救护中心工作人员于上周三（11日）证实事件，当时接获通知后已派员到场，但该只属于国家「三有」保护动物的鸬鹚已飞走。

深圳湾公园是国际重要的候鸟驿站，此前曾因「不加装路灯、不开放投喂」的护鸟举措，获网民一致赞好。据了解，公园除南桥外，其他地方均不允许钓鱼。公园管理方表示，将继续关注事件，并会加强巡逻。