北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
更新时间：12:25 2026-03-11 HKT
发布时间：12:25 2026-03-11 HKT
深圳10日执行农历新年后首次全市「电鸡」交通执法行动，整治主次干道、关键路口、商圈周边的交通秩序，出动无人机等设备，重点查处电动单车（电鸡）逆行、闯红灯、不按规定车道行驶等违法行为。
处罚教育结合
深圳发布消息，「迅雷01」于10日早上10时展开，以福田区为重点合围区域，同步辐射全市其余11个交管大队辖区，实现整治区域全域覆盖、重点路段严管严控。
深圳市公安局交通管理支队福田大队机训中队中队长贺伟介绍，本次行动重点查处电动车逆行、闯红灯、不按规定车道行驶等违法行为。
过程中，交警坚持处罚与教育相结合的原则，对一辆未按规定上牌的电动车依法查处，并耐心讲解电动车上牌管理相关规定及无牌上路的安全风险，督促骑行人尽快完成注册上牌手续。
同时，交警同步开展交通安全宣讲，普及安全骑行规范，并提倡「早点走、靠右行、慢慢开」文明骑行理念，引导市民自觉摒弃交通陋习，主动遵守交通规则。
