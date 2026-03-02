Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾区元宵晚会揭阳录制 融合非遗与侨乡文化

「三江汇湾·碧海同舟」2026大湾区元宵晚会，日前（2月28日）在揭阳顺利完成录影。晚会以融合国家级非物质文化遗产及侨乡文化为特色，定于3月3日（农历正月十五）透过广东卫视及其新媒体平台播出。

晚会著重呈现岭南传统文化，将青狮、英歌舞、潮剧、南枝拳及乔林烟花火龙等多项非物质文化遗产，与现代舞台艺术结合。节目包括由歌手叶枫华、宋小睿等演绎的开场表演《新火》，梁山山与潮剧演员吴杭合作的《一水同舟》，以及音乐家吴彤献唱的《龙族》等，旨在活态传承传统技艺。

晚会另一主轴为「侨乡」情感，邀请多位歌手献唱，以解慰游子乡愁。演出阵容包括揭阳籍歌手品冠演唱《不如我们今天见》、水木年华献上《一生有你》及《在他乡》、叶晓粤演绎《爱拼才会赢》等。晚会亦设有侨胞代表访谈环节，并介绍揭阳「行彩桥」等传统习俗。

此外，晚会亦紧扣时代发展，邀得国际音乐人萨顶顶、香港歌手孙耀威、说唱歌手AK刘彰等艺人演出，演绎揭阳城市主题曲《水之约》及《赤马》等原创作品，以呈现大湾区的时代面貌及活力。

