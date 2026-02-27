Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳湾公园︱民众投诉照明不足 管理方「供候鸟睡觉」回复获激赞

湾区时事
更新时间：11:20 2026-02-27 HKT
发布时间：11:20 2026-02-27 HKT

人类与大自然物种共存，生态才得以平衡。近日，有网民在向深圳部门反映，晚上逛深圳湾公园时，发现公园内黑漆漆，建议多装照明，方便市民。

对此，深圳市公园管理中心回复称，深圳湾公园是候鸟迁徙的「补给站」，增设过多高亮度灯具，会破坏深圳湾的自然生态平衡，干扰候鸟的越冬栖息与迁飞节律。

回复又指，公园的主要出入口、交通节点和部分核心步道保留基础照明，以满足市民的基本通行需求。

深圳新闻网报道事件一天，在微博帖文不足一天，即引起广大量网民留言，不少大赞公园管理方的做法，直言人类应要和自然和谐相处。

网民回应：

Tong小c：动不动就投诉，地球就只为你转动吗
杨鑫Teochew：人与自然和谐相处
从九溪到满觉陇：尊重生灵，敬畏自然
Lucky-小壳r：人类要给大自然的生命一个共存的空间
河马oo0：怪不得没灯

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
23小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
16小时前
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
6小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
18小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
3小时前
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
16小时前
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
46岁前TVB主播入院照流出 脚伤恶化肿如猪蹄痛到爬行 去年左下腹疼痛曾忧患癌
影视圈
19小时前