深圳湾公园︱民众投诉照明不足 管理方「供候鸟睡觉」回复获激赞

人类与大自然物种共存，生态才得以平衡。近日，有网民在向深圳部门反映，晚上逛深圳湾公园时，发现公园内黑漆漆，建议多装照明，方便市民。



对此，深圳市公园管理中心回复称，深圳湾公园是候鸟迁徙的「补给站」，增设过多高亮度灯具，会破坏深圳湾的自然生态平衡，干扰候鸟的越冬栖息与迁飞节律。



回复又指，公园的主要出入口、交通节点和部分核心步道保留基础照明，以满足市民的基本通行需求。

深圳新闻网报道事件一天，在微博帖文不足一天，即引起广大量网民留言，不少大赞公园管理方的做法，直言人类应要和自然和谐相处。



网民回应：



Tong小c：动不动就投诉，地球就只为你转动吗

杨鑫Teochew：人与自然和谐相处

从九溪到满觉陇：尊重生灵，敬畏自然

Lucky-小壳r：人类要给大自然的生命一个共存的空间

河马oo0：怪不得没灯