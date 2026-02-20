港珠澳大桥｜17.2万人次过关 创单日客流新高

农历新年假期，港人北上消费及内地旅客南下逼爆港珠澳大桥。据新华社报道，港珠澳大桥珠海公路口岸19日（即年初三）单日客流达17.2万人次，创历史新高，打破了2025年2月1日的17万人次的记录。

「双向奔赴」成热潮

数据显示，2月15日至19日，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境客流超60.2万人次，车流超9.9万辆次，较去年春节同期分别增加12%和20%。

旅行团经港珠澳大桥珠海公路口岸出境前往澳门。 新华社资料图

边检部门透露，经大桥跨境旅游成为春节假期热门选择。2月15日至19日，经边检部门查验的内地旅客数量超过22万人次，其中持旅游签注人数达12万人次。

春节假期，一系列年味十足的活动在大湾区内地城市举行，吸引港澳居民自驾「北上」。数据显示，2月15日至19日，经口岸出入境港澳居民数量超37.2万人次，港澳单牌车数量超7.4万辆次。

与此同时，今年亦是「粤车南下」政策实施后首个农历新年，不少广东居民亦趁长假，自驾来港消费，亲身感受「港式年味」。此外，「港珠澳大桥游」项目持续火热，新年期间已有约1万名旅客经此项目体验大桥的宏伟。

为应对庞大客流及车流，港珠澳大桥边检站已加派人手，增设查验通道，并密切监察票务及跨境交通数据，全力确保口岸通关畅顺。

