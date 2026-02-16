Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

酒后揸车？︱广东全省春节期间严查 醉驾「钉牌」酒驾停牌半年

酒后驾驶，随时生祸累己累人。新春期间，与亲友欢聚饮酒后，切勿心存侥幸驾车。

「广东交警」今日（16日）消息，春节期间，群众走亲访友、聚餐活动日益频繁，酒驾醉驾等易肇事肇祸交通违法风险高于平时。为切实筑牢春节期间道路交通安全防线，保障人民群众出行平安，春节期间，广东公安交管部门将持续开展酒驾醉驾集中整治全省统一行动。

根据内地法例规定，饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。

醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。
 

