深圳去年GDP增5.5% 目标成「5万亿城市」抢占生物医药等新赛道

深圳市七届人大七次会议昨天开幕，深圳市市长覃伟中作政府工作报告时透露，2025年深圳经济同比增长5.5%，增速居全国一线城市之首，今年深圳GDP预期增长目标为5%，「十五五」（第十五个五年规划）时期GDP目标为超过5万亿元（人民币，下同），比肩上海、北京。深圳市政协委员、全国港澳研究会副会长陈少波对《星岛》表示，报告反映深圳对战略性新兴产业的前瞻布局，积极抢占低空经济与空天、生物医药等新赛道。

深圳市长覃伟中作政府工作报告。2025年，深圳GDP达38731.80亿元，同比增长5.5%，比北京的5.4%、上海的5.4%，以及广州的4%均要高。「十四五」（2020至2025年）期间，深圳GDP年均增长5.5%，增速也居一线城市首位。

进出口总额续列全国首位

深圳居全国城市首位的成绩还有多项：2025年外贸进出口总额达4.55万亿元，连续2年保持全国城市首位，5年增量1.5万亿元、占全国比重11.3%，出口实现「33连冠」。商事主体5年净增106万户、总量突破465万户、稳居全国城市首位。

深圳积极抢占低空经济。中新社

科技方面，深圳的国家级专精特新「小巨人」企业达1333间、总量跃居全国城市首位；全社会研发投入2453.1亿元，跃居全国城市第一。深圳的战略性新兴产业增加值从2020年的1.03万亿元提高至1.67万亿元，占GDP比重提高至43%。在此基础上，2026年深圳GDP预期增长目标为5%。其中，固定资产投资力争增长5%，社会消费品零售总额增长6%，战略性新兴产业力争增长7%以上。

今年是内地「十五五」（2026-2030年）开局之年，深圳提出更高的目标，要在「十五五」时期GDP总值超过5万亿元。届时，深圳将成为上海、北京之后第三个迈入5万亿元大关的城市，GDP赶超泰国、奥地利、以色列等国家。覃伟中表示，到2035年，深圳可望建成具有全球影响力的创新创业创意之都，更具全球影响力的经济中心城市，我国建设社会主义现代化强国的城市范例。

深圳市政协委员陈少波对《星岛》表示，从深圳最新政府工作报告来看，深圳计划明年成为4万亿之城，并在「十五五」期间完成从4万亿到5万亿的跨越，在上海、北京之后成为全国第三个「5万亿城市」。

「这份报告令我印像深刻的是，深圳对战略性新兴产业的前瞻布局和强烈企图心，包括提升晶片、新能源汽车等产业发展，抢占低空经济与空天、生物医药等新赛道，更重要的是，将进一步加大基础研力度，在『十五五』规划期间的全社会研发强度计划超过7%。」陈少波说。

《星岛》中国组