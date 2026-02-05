Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

春节深圳地铁将延长服务 涉罗湖福田深圳湾口岸

湾区时事
更新时间：13:25 2026-02-05 HKT
发布时间：13:25 2026-02-05 HKT

「春运」拉开序幕，为满足市民和乘客于春节（即农历新年）的出行需求，深圳地铁及港铁（深圳）全网将在新年期间，延长服务时间。

港铁首推儿童人脸识别购票

深圳市地铁将在春节前6天，分别为今月8日、9日、11日至14日，以及新年后5天，即2月21日至2月25日（初五至初九），延长营运时间至午夜12时，并延长接驳重点枢纽和口岸尾班车时间，同时根据客流情况提升运力。

一图看清「春节深圳地铁将延长服务」↓↓

深圳地铁全网春节期间延时运营

据《南方都市报》，2月9日起，港铁（深圳）live+APP将再次升级，业内首推出「儿童人脸注册」服务，方便乘客购买儿童票。乘客只需在APP完成人脸注册，毋须前往客户服务中心或联系工作人员协助，便可直接在车站的自助票务设备上，通过人脸识别购买儿童票，方便快捷。

目前，乘客可在4号线莲花北站、13号线后海站的自助票务设备上自助购买儿童票。港铁（深圳）将在4号线和13号线全线各站提供自购儿童票服务。

春节深圳地铁全网将延时运营。 中新社

何日全线延长运营时间？

  • 春节前2月8日至2月9日；2月11日至2月14日（共6天）；
  • 春节后2月21日至2月25日（初五至初九，共5天）

一共11天，深圳地铁全线（不包括20号线）延长服务时间1小时至1.5小时，其中连接深圳北站到福田口岸的4号线延长服务时间1.5小时。

各线路全程末班车约午夜12时从两端总站对开，其中4号线延至午夜12时30分发出。特别加班末班车发车时间，在全程末班车后，顺延30分钟至60分钟。

春节深圳地铁全网将延时运营。 中新社

延长服务后：

  • 4/5/6号线深圳北站、11号线机场站双方向末班车不早于次日01:00；
  • 1号线罗湖站末班车为次日00:55；
  • 4/10号线福田口岸站末班车为次日0:30；
  • 13号线深圳湾口岸站末班车为24:00。

